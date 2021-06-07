Ящик для хранения ручного инструмента — крепится под столешницей и не занимает много места

Хорошо, когда в рабочем столе имеются выдвижные ящики — в них удобно хранить различный ручной инструмент (стамески, плоскогубцы, отвертки и др.), который может потребоваться в процессе работы.
Правда, ящики не резиновые, и если инструмента много, места в них может не хватить. В таких случаях обычно используются настольные или настенные органайзеры.
Если непосредственно над рабочим местом установить органайзер не получается, а выдвижные ящики уже забиты под завязку или вовсе отсутствуют, то можно воспользоваться альтернативным вариантом — установить ящик под столешницей.
В этой статье мы расскажем, как сделать своими руками и установить дополнительный ящик для хранения ручного инструмента. Берите идею на заметку!
Что представляет собой самоделка: основные элементы конструкции
Конструкция довольно простая: состоит из верхней части, которая крепится под столешницей, и самого ящика — он соединен с верхней частью с помощью деревянных планок, установленных по бокам.
Дополнительно надо будет установить пружины, чтобы ящик автоматически возвращался на свое место.
Внутри самого ящика крепится магнитная планка-держатель, к которой крепится ручной инструмент. Также можно использовать и другие варианты крепления.
Шаг 1: изготовление верхней части
Нам потребуется три детали из фанеры: крышка и боковые рейки. Размеры деталей можно посмотреть на фото ниже.
В боковых планках необходимо просверлить крепежные отверстия. После этого приклеиваем их к куску фанеры, и дополнительно можно прикрутить на шурупы.
Шаг 2: изготовление ящика
На следующем этапе приступаем к изготовлению ящика. Из фанеры вырезаем заготовки требуемого размера (можно посмотреть на фото ниже).
Собираем корпус ящика, и прикручиваем к нему дно. Дополнительно надо будет изготовить круглую ручку из дерева. Крепим ее спереди ящика.
Шаг 3: изготовление соединительных планок и сборка
Из фанеры вырезаем соединительные планки, и сверлим в них отверстия. Также необходимо будет вырезать круглые детали. Размеры указаны на чертеже.
Соединяем ящик и верхнюю часть с помощью боковых планок.
В завершении останется только установить 2 возвратных пружины и прикрутить внутри ящика магнитную планку-держатель.
Верхнюю часть конструкции прикручиваем под столешницей.
Подробно о том, как изготовить ящик для хранения ручного инструмента и установить его под столешницей, можно посмотреть на видео. Идеей поделился автор YouTube канала Dekay’s Crafts.
Источник: https://sdelairukami.ru/yashhik-dlya-hraneniya-ruchnogo-inst...
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