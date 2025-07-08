Почему жителей выгнали из испанской деревни, хотя для этого не было причин

Неприглядный статус «призрака» города получают не просто так - это может быть результат войны, экологических проблема или техногенной катастрофы. Но для того, чтобы оставить давно обжитое, родное место, у людей должна быть какая-то веская причина. История же показывает, что даже из такого правила найдутся исключения - именно такая история случилась в Испании, когда население деревни ушло, а оказалось, что это и не нужно было делать.
Заброшенная испанская деревня, которую можно было бы и не покидать. /Фото: pikabu.ru
Гранадилья, что в Испании – это живописный город-крепость, история которого тянется ещё со времён раннего Средневековья. Там и сейчас прекрасно сохранились жилища, обнесённые защитной стеной улицы и даже замок. Вот только там уже больше полувека никто не живёт. А ведь бывшие его жители не оставили город по собственной воле - их попросту выгнали.
В городе витает сохранившийся средневековый дух. /Фото: knowhow.pp.ua
Эта довольно печальная история ещё в середине прошлого столетия, когда на испанской территории властвовал режим диктатуры Франсиско Франко. В числе грандиозных проектов его правительства было создание группы масштабных плотин как способа стимулировать экономику в условиях международной изоляции. Крупнейшим же из наметившихся для возведения объектов стало водохранилище Габриэль-и-Галан, расположенное на реке Алагон.
Плотина, создавшая водохранилище, из-за которого деревня была оставлена. /Фото: all-andorra.com
Тогдашние предположения официальных лиц позволили им постановить, что город-крепость Гранадилья находится достаточно низко над уровнем моря, чтобы быть затопленным. Поэтому якобы и появилась необходимость эвакуировать всё население.
Предполагалось, что город затопит, но этого не случилось. /Фото: knowhow.pp.ua
Вот только до конца вода так и не добралась - уровень поднялся ровно до того, чтобы затопить практически все пути, которые ведут в деревню. Оставалась лишь одна дорога, что сделало Гранадилью полуостровом. Но сама деревня оказалась достаточно высоко, чтобы поднявшаяся вода его даже не коснулась. Но самое печальное в это истории, так это то, что местным жителям так и не позволили вернуться в свои дома.
Вместо того, чтобы вернуть жителей в город, власти сделали из него туристический объект. /Фото: pikabu.ru
И запрет этот сохраняется до сих пор, несмотря на то, что вода не поднимается уже больше полувека, а власти со времён Франко неоднократно менялись. В итоге в Гранадилью можно попасть только на туристическую однодневную поездку, и остаётся только представлять, каково выселенным жителям наблюдать, что их дома им не вернули, а превратили в музей под открытым небом.
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