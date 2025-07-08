Почему жителей выгнали из испанской деревни, хотя для этого не было причин

Заброшенная испанская деревня, которую можно было бы и не покидать. /Фото: pikabu.ru

В городе витает сохранившийся средневековый дух. /Фото: knowhow.pp.ua

Плотина, создавшая водохранилище, из-за которого деревня была оставлена. /Фото: all-andorra.com

Предполагалось, что город затопит, но этого не случилось. /Фото: knowhow.pp.ua

Вместо того, чтобы вернуть жителей в город, власти сделали из него туристический объект. /Фото: pikabu.ru