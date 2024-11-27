6 советских продуктов, качество которых не гарантировалось даже ГОСТом

1. Пирожное «Картошка»

Пирожное, которое любили все. /Фото: the-challenger.ru

Сладость делали фактически из вторсырья сомнительного качества. /Фото: mirpovara.ru

2. Торт «Птичье молоко»

Вариация на тему знаменитых конфет, но в виде торта. /Фото: sm-news.ru

Недешёвый по цене торт не мог похвастаться исключительной натуральностью ингредиентов. /Фото: gastronom.ru

3. Мороженое

Советское мороженое - один из главных символов ностальгии по ушедшему времени. /Фото: bigpicture.ru

ГОСТ на легендарное мороженое действовало не всегда. /Фото: 9111.ru

4. Сосиски

Сосиски в СССР любили, и они считались качественными. /Фото: recipes.handmade39.ru

В реальности мяса в них было куда меньше, чем могло казаться. /Фото: recipes.handmade39.ru

5. Маргарин

Советский маргарин обладал отдельным ГОСТом, но для обычного покупателя это не имело значения. /Фото: mustafakebab.ru

До среднестатистического покупателя в магазине доходило не самое качественное бутербродное масло. /Фото: artlebedev.ru

6. Колбаса

Далеко не все колбасы в СССР были одинаково качественными. /Фото: podmoskovye.bezformata.com

Часто в колбасе хорошее мясо заменялось альтернативой сортом похуже. /Фото: uznayvse.ru