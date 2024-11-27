6 советских продуктов, качество которых не гарантировалось даже ГОСТом

Еда в Советском Союзе определённо имела меньше химии в составе, чем сейчас - много чего попросту еще не существовало. Но обычно считается, что продукты, сделанные в СССР, обладали просто эталонным качеством, а обеспечивать их должен был ГОСТ, который неукоснительно соблюдался. Вот только в реальности всё было не совсем так: далеко не все продукты могли похвастаться высоким стандартом производства, а там, где можно было, экономили в ущерб качеству - и даже знаменитый ГОСТ не спасал.
1. Пирожное «Картошка»
Пирожное, которое любили все. /Фото: the-challenger.ru
Одним из символов советских вкусняшек было знаменитое пирожное «Картошка» - его обожали миллионы и детей, и взрослых. А в результате о его рецептуре сформировался миф: якобы его изготовляли из простых, но натуральных и свежих продуктов: если тесто - то только что испечённые бисквиты, а если крем для украшения - то исключительно с использованием натуральных сливок. В действительности сохранившиеся технологические карты приготовления этого пирожного ставят жирный крест на столь красивой легенде.
Сладость делали фактически из вторсырья сомнительного качества. /Фото: mirpovara.ru
Так, по информации редакции novate.ru, в рецептуре было чётко сказано, что «Картошку» изготовляют из неких «возвратных отходов» от производства других кондитерских изделий, в первую очередь, тортов. Это значит, что ключевым ингредиентом пирожного были обрезанные остатки от коржей для других бисквитов, и совсем не факт, что они были первой свежести. Кроме того, если использовался крем, то для «Картошки», что сама делалась в некотором роде из кондитерского вторсырья, не самое дешёвое сливочное масло старались заменить маргарином, который был подешевле.
2. Торт «Птичье молоко»
Вариация на тему знаменитых конфет, но в виде торта. /Фото: sm-news.ru
Сегодня куда более известны конфеты «Птичье молоко», а в советской кулинарии отлично знали и одноимённый торт. Оно и неудивительно, ведь он вошёл в историю кондитерского дела СССР как первый в своём роде, получивший патент как отечественная разработка. Интересно, что при определённом базисе в виде рецептуры знаменитых конфет тортик получился одним из самых дорогих для продажи.
Недешёвый по цене торт не мог похвастаться исключительной натуральностью ингредиентов. /Фото: gastronom.ru
А вот производство его на деле старались удешевить, как могли. И это притом, что изначально при замене ингредиентов в рецепте конфет допускали именно удорожание. Работало это так: конфетки были сделаны с желейной начинкой, а торты изготовляли с использованием дефицитного агар-агара. Поэтому когда пошли перебои с его поставкой в нужных объёмах, его попросту стали заменять желатином либо крахмалом, которые легче было достать. На определённом этапе даже яйцо из рецептуры вытеснили меланжем.
3. Мороженое
Советское мороженое - один из главных символов ностальгии по ушедшему времени. /Фото: bigpicture.ru
Трудно представить более стереотипный продукт из советской эпохи, который по-прежнему ставят в пример современной продовольственной сфере, чем мороженое. Этот холодный десерт всегда позиционировался как эталон качества продуктов СССР. Справедливости ради, стоит уточнить, что рациональное зерно в этом утверждении действительно было, ведь производство всех видов мороженого регулировалось ГОСТом №117-41 ещё с тридцатых годов прошлого столетия.
ГОСТ на легендарное мороженое действовало не всегда. /Фото: 9111.ru
Прописанная в этом стандарте рецептура и вправду предполагает применение жирного коровьего молока, хорошего сливочного масла и т.п. Однако мало кто знает, что вся эта натуральность перестала быть обязательной для соблюдения ещё с 1966 года, когда у ГОСТа 117-41 закончился срок действия, а продлевать его не стали. В итоге большинство людей, которые сегодня с такой ностальгией вспоминают советское мороженое, ели уже продукт с содержанием синтетических ароматизаторов и даже пугающего всё человечество последние десятилетия пальмового масла.
4. Сосиски
Сосиски в СССР любили, и они считались качественными. /Фото: recipes.handmade39.ru
Сосиски стали ещё одной частью ностальгического мифа о незабываемом вкусе советских продуктов. И хотя за их качество отвечали сразу два государственных стандарта, если присмотреться к их положениям, становится ясно, что не всё так просто с этим товаром. Так, советские нормы предписывали содержание чистого мяса в сосисках всего не меньше чем 5%.
В реальности мяса в них было куда меньше, чем могло казаться. /Фото: recipes.handmade39.ru
Вопрос в том, чем были другие 95% в составе продукта. А дело в том, что один из двух ГОСТов предполагал использованием не только самых незавидных субпродуктов, по типу обрезки шпика, но и меланжа, а также в продукт добавляли нитрит натрия. Второй же стандарт, который был дополнением к основному, по данным редакции Novate.ru, и вовсе позволял применять во время изготовления сосисок селитру.
5. Маргарин
Советский маргарин обладал отдельным ГОСТом, но для обычного покупателя это не имело значения. /Фото: mustafakebab.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что в СССР маргарину разработали отдельный ГОСТ под номером 240-57. И если посмотреть на его требования, то он действительно предусматривал в ходе производства брать только качественное сырьё - несколько видов животного жира и растительное масло хорошего качество. Правда, применялся продукт по такой рецептуре совсем не везде - его получала лишь пищевая и кулинарная промышленность.
До среднестатистического покупателя в магазине доходило не самое качественное бутербродное масло. /Фото: artlebedev.ru
Зато для реализации в розницу жителям Советского Союза такой натуральный маргарин вообще не предписывался. Людям на полках магазинов предлагали более простые и дешёвые в производстве альтернативы с не таким качественным составом. А был ещё один в некотором роде аналог маргарина - речь идёт о «бутербродном масле», который был, скорее, суррогатом, чем нормальным маргарином. Ингредиенты в нём применяли, мягко говоря, не самые лучшие, а наиболее показательным примером было использование не растительного жира, а минерального масла.
Интересный факт: некоторые советские домохозяйки сталкивались с довольно неприглядной ситуацией, когда при жарке масло могло практически «взорваться» на сковороде, оставив после себя химозно пахнущую отметину - вот от такого некачественного «бутербродного масла» эта неприятность зачастую и происходила.
6. Колбаса
Далеко не все колбасы в СССР были одинаково качественными. /Фото: podmoskovye.bezformata.com
Если что и может потягаться с советским мороженым по стереотипизации в еды из СССР, то это колбасы. И если некоторые её сорта, по типу знаменитой «Докторской» действительно могли похвастаться высоким качеством (при условии реального соблюдения ГОСТа, а не на бумаге), то вот с другими дело обстояло печальнее. Например, в этом случае обычно отмечают «чайную» колбаску, которая, вроде как, изготовляется из чистого мяса - говядина второго сорта имела долю в продукте 70%, а полужирная свинина - 20%.
Часто в колбасе хорошее мясо заменялось альтернативой сортом похуже. /Фото: uznayvse.ru
Действительность была несколько иной: так, изготовление этой колбасы регулировалось положением ГОСТа №23670-79, и вот он предписывал замену всего этого высококачественного мяса при необходимости. Чаще всего оно заменялось мороженным мясом яка или буйвола, различными вариантами субпродуктов после обработки, пищевой плазмой крови, а также картофельным крахмалов. В качестве же стабилизатора обычно выступало вещество из животной соединительной ткани, таких как сухожилия. Да, очевидно, что и заменители в советской колбасе были зачастую натуральными, однако их применение, мягко говоря, не соответствовало тому составу, который изначально заявлялся.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии