Как приготовить сочные и хрустящие куриные голени: 5 аппетитных рецептов

Курица настолько универсальна, что из неё можно приготовить абсолютно любое блюдо на любой вкус – от супов и салатов до запечённых в духовке изысков. Исключением не стали и голени. Они так и манят своим ароматом, румяной корочкой и огромным разнообразием рецептов.
1. С грибами
Нет ничего вкуснее сочного и пропитанного специями мяса, которое буквально тает на языке, оставляя после себя приятное послевкусие. Тем более, когда главной фишкой блюда становятся ароматные грибы, придающие куриным голеням особое звучание.
Ингредиенты:
• Голени куриные – 10 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Грибы (можно взять шампиньоны или вешенки, или любые другие по желанию) – 200 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Майонез средней жирности – 4 ч.л;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Паприка копчёная – 0,5 ч.л;
• Чеснок сушёный – 0,5 ч.л;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Куринные голени, фаршированные грибами. \ Фото: th.bing.com.
Способ приготовления:
• Голени тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошенько высушить при помощи бумажных полотенец;
• Затем аккуратно оттянуть кожицу, отделяя от мякоти;
• Вывернуть наизнанку, оттягивая к концу косточки;
• После аккуратно отрубить сустав с кожицей, стараясь не повредить её;
• Мякоть отделить от косточки;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Грибы вымыть;
• При необходимости зачистить и хорошенько просушить, убирая лишнюю влагу;
• Нарезать таким же кубиком, как и мясо;
• Лук очистить и мелко нашинковать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить грибы и нарезанное мясо;
• Аккуратно перемешать и готовить около семи минут на среднем огне;
• Сдобрить солью, перцем, паприкой и сушёным чесноком;
• Слегка остудить и смешать с крупно натёртым сыром;
• Получившейся начинкой нафаршировать кожицу, закрепить зубочистками;
• Со всех сторон натереть солью и смесью молотых перцев;
• Выложить на противень, предварительно смазанный подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Подавать с гарниром из картофеля, отварного риса, спагетти или овощей;
• При желании можно посыпать свежей зеленью или подать с различными соусами.
2. С беконом
Куриные голени в беконе. \ Фото: bing.com.
Перед ароматом куриных голеней с беконом вряд ли кто-то устоит. Румяные, сочные, с хрустящей корочкой – они так и просятся в рот, разлетаясь со стола за считанные минуты.
Ингредиенты:
• Голени куриные – 6 шт;
• Бекон – 6 полосок;
• Соус барбекю – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу.
Сочные и румяные голени в беконе. \ Фото: epicier.ca.
Способ приготовления:
• Голени хорошенько вымыть;
• Высушить бумажными полотенцами;
• Снять шкурку и срезать край косточки;
• В миске смешать пару столовых ложек соуса со смесью молотых перцев, хлопьями чили и солью;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью смазать мякоть;
• Затем аккуратно замотать голени в полоски бекона;
• Выложить в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо, посыпав свежей зеленью или свежей мятой.
3. В тесте с нежной начинкой
Куриные голени в тесте. \ Фото: i.ytimg.com.
Куриные голени в тесте, фаршированные картофельным пюре и ароматными грибочками – то, что однозначно придётся по вкусу практически всем, особенно мужчинам. Поэтому если вы хотите удивить и порадовать своих любимых, обязательно попробуйте приготовить это блюдо и бурные овации вам гарантированы.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное (не дрожжевое) – 0,5 кг;
• Голени – 6 шт;
• Картошка среднего размера – 6-8 шт;
• Грибы (на ваше усмотрение) – 300 г;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лист лавровый – 3-4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Молоко – 2,5 ст.л;
• Масло сливочное – 1,5 ст.л;
• Мука – 2 ч.л. с горкой;
• Яйцо – 1 шт;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Кунжутные семена – по вкусу;
• Микс зелени (укроп, петрушка, кинза) – 1 маленький пучок.
Румяная и аппетитная голень куриная в тесте. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Голени хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Со всех сторон натереть специями;
• Картошку вымыть, очистить и произвольно нарезать;
• Отправить в кастрюлю;
• Добавить лавровый лист и зубчики чеснока;
• Отварить картофель до полной готовности;
• Затем слить воду;
• Извлечь лавровый лист и чеснок;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и мускатным орехом;
• Влить тёплое молоко;
• Добавить сливочное масло и мелко рубленную зелень;
• Перебить до однородной массы (консистенция густого пюре);
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Мелко нашинковать;
• Обжарить три-пять минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• При необходимости зачистить и просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к луку;
• Готовить на среднем огне до тех пор, пока не испарится вся жидкость;
• Выложить на тарелку;
• В ту же сковородку добавить ещё немного подсолнечного масла;
• Обжарить голени по шесть-семь минут с каждой стороны;
• Выложить на тарелку и дать слегка остыть;
• Размороженное тесто раскатать, предварительно посыпав рабочую поверхность мукой;
• Затем нарезать на шесть равных пластов;
• В миске смешать картофельное пюре с обжаренными грибами и луком;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по центру пластинок теста;
• Вставить голень косточкой вверх и обмазать со всех сторон пюре, хорошенько облепляя тестом, формируя мешочек, закрепляя нитками или шпагатом;
• Выложить на противень, косточкой вверх;
• В миске взбить яйца;
• Яичной смесью смазать каждый мешочек;
• Сверху присыпать кунжутными семенами;
• Косточки обмотать небольшим кусочком фольги;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Подавайте к столу как самостоятельно блюдо;
• По желанию можно подать с томатным соком.
4. С мёдом и горчицей
Куриные голени в медово-горчичном соусе. \ Фото: i.pinimg.com.
Любите пикантные блюда? Тогда голени с медово-горчичным соусом – то, что однозначно придётся вам по вкусу.
Ингредиенты:
• Голени – 8 шт;
• Горчица в зёрнышках – 2 ч.л;
• Горчица дижонская – 4 ч.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок сушёный хлопья – по вкусу;
• Крахмал – опционально;
• Масло подсолнечное – опционально.
Куриные голени, запечённые в духовке. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Голени вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошенько просушить;
• В мисочке смешать соль, смесь молотых перцев и сушёный чеснок;
• Получившейся смесью хорошенько натереть голени со всех сторон;
• В другой ёмкости смешать две горчицы, мёд и ещё немного специй;
• Перемешать до однородной массы;
• Форму для запекания застелить фольгой, хорошенько смазать подсолнечным маслом;
• Выложить голени;
• Залить получившимся соусом и сдобрить небольшим количеством подсолнечного масла;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса;
• Затем перевернуть голени;
• Полить соусом со дна формы для запекания и вновь отправить в духовку на двадцать минут;
• Затем вновь перевернуть голени, полить соусом и оставить в духовке ещё на десять-пятнадцать минут
5. В молоке
Куриные голени в кляре. \ Фото: bing.com.
Хрустящие снаружи, сочные внутри – то, что нужно знать про голени, томящиеся в молоке, а после приготовленные во фритюре и панировке.
Ингредиенты:
• Голени – 6 шт;
• Молоко – 1 стакан;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Вода – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Тимьян сушёный – по вкусу;
• Паприка – по вкусу;
• Чеснок сушёный хлопья – по вкусу;
• Сухари для панировки – опционально;
• Масло подсолнечное – опционально (но не менее, чем 0,5 л).
Куриные голени в кляре и панировке. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Голени хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Слегка просушить бумажными полотенцами;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Чеснок очистить и разрезать на несколько частей;
• Высыпать в сковороду к курице;
• Залить водой и молоком;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Накрыть крышкой и томить на среднем огне примерно двадцать-двадцать пять минут;
• Затем перевернуть и тушить ещё около двадцати-двадцати пяти минут под крышкой на среднем огне;
• Выложить на тарелку и остудить до комнатной температуры;
• В миске взбить яйца вилкой до однородной массы;
• В другой ёмкости смешать муку с сушёным чесноком, паприкой, смесью молотых перцев, тимьяном и солью;
• Голени обвалять в муке со всех сторон;
• Затем обмокнуть хорошенько в яичную смесь;
• После щедро посыпать сухарями для панировки;
• В глубокой сковородке с толстым дном разогреть подсолнечное масло;
• Аккуратно выложить куриные голени по две-три штуки;
• Обжарить по шесть-восемь минут или до образования золотистого цвета со всех сторон;
• Готовые голени выложить на бумажные полотенца;
• И через пять-десять минут подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии