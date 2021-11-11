Сила красного вина

Красное вино содержит биологически активные и мощные антиоксиданты, полифенолы, которые обладают омолаживающими и иммуностимулирующими свойствами, а также защищают клетки от вредного воздействия радикалов, которые могут повредить почти все клетки — белки, мембраны и ДНК. Считается, что именно это повреждение клеток может привести к раку.
Ресвератрол является антиоксидантом, который содержится в кожуре красного винограда. Ресвератрол вырабатывается некоторыми растениями в основном в качестве защитного механизма против грибков, бактерий или других патогенов. Тот факт, что ресвератрол , содержащиться в кожуре винограда и объясняет высокую его концентрацию в красном вине , чем в белом.
Вино и виноградный сок, безусловно, является богатым источником ресвератрола, но есть и другие источники. Оказывается, что лучший диетический источник ресвератрола …… шоколад. Чем больше он содержит какао, тем больше в нем ресвератрола.
Красное вино считается самым полезным среди вин.
Наиболее полезным, по мнению экспертов, являются сухие и полусухие вина. Они содержат наименьшее количество сахара и спирта, а также больше полезных свойств. Известно, что избыточное количество сахара может привести к нарушениям в работе поджелудочной железы.
1. Красное вино против рака.
Было установлено, что ресвератрол может предотвратить некоторые злокачественные заболевания кишечника, пищевода и молочной железы.
2. Красное вино замедляет болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Дегенеративные неврологические заболевания( болезнь Паркинсона, Альцгеймера) еще не полностью изучены. Считается, что основной причиной их развития является образование «бляшек» в мозге. Несколько исследований показали, что ресвератрол предотвращает накопление подобных бляшек в мозге у животных, и тем самым обеспечивает некоторую защиту от этих заболеваний, или, по крайней мере, задерживает их развитие.
3. Красное вино для сердца.
Некоторые из веществ в красном вине, могут предотвратить болезни сердца, увеличивая уровни «хорошего» холестерина. Ресвератрол защищает сердце и артерии.
4. Красное вино против кариеса.
Красное вино (и натуральный виноградный сок) укрепляет зубную эмаль и предотвращает кариес. Полифенолы в красном вине, могут также предотвратить и заболевания десен.
5. Красное вино для красоты.
Вино является частью средиземноморской диеты, которая богата свежими фруктами, овощами, орехами и семечками, бобовыми, морепродуктами, йогуртом и оливковым маслом. Последователи средиземноморской диеты пьют красное вино за обедом, и согласно некоторым исследованиям, это продлевает жизнь.
6. Красное вино против болей в спине.
Последние исследования красного вина позволяют предположить, что оно уменьшает боль в спине из-за антиоксидантных свойств ресвератрола. Этот активный ингредиент вина замедляет дегенеративные процессы межпозвонковых дисков, таким образом, предотвращает возникновение грыжи межпозвоночного диска.
Тем не менее, многочисленные преимущества красного вина не являются причиной для систематического употребления алкоголя, особенно в высоких дозах!
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