Сила красного вина

Красное вино содержит биологически активные и мощные антиоксиданты, полифенолы, которые обладают омолаживающими и иммуностимулирующими свойствами, а также защищают клетки от вредного воздействия радикалов, которые могут повредить почти все клетки — белки, мембраны и ДНК. Считается, что именно это повреждение клеток может привести к раку.



Ресвератрол является антиоксидантом, который содержится в кожуре красного винограда. Ресвератрол вырабатывается некоторыми растениями в основном в качестве защитного механизма против грибков, бактерий или других патогенов. Тот факт, что ресвератрол , содержащиться в кожуре винограда и объясняет высокую его концентрацию в красном вине , чем в белом.



Вино и виноградный сок, безусловно, является богатым источником ресвератрола, но есть и другие источники. Оказывается, что лучший диетический источник ресвератрола …… шоколад. Чем больше он содержит какао, тем больше в нем ресвератрола.









Красное вино считается самым полезным среди вин.



Наиболее полезным, по мнению экспертов, являются сухие и полусухие вина. Они содержат наименьшее количество сахара и спирта, а также больше полезных свойств. Известно, что избыточное количество сахара может привести к нарушениям в работе поджелудочной железы.

1. Красное вино против рака.

2. Красное вино замедляет болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

3. Красное вино для сердца.

4. Красное вино против кариеса.

5. Красное вино для красоты.

6. Красное вино против болей в спине.