Идеи использования картона для сада и огорода

Не спешите выбрасывать картон. Это ценный материал, который наверняка пригодится вам на участке!

Узнайте 6 нетривиальных, действительно рабочих и полезных идей, как использовать картон в огороде и саду. После этого вы перестанете его выбрасывать!







Защита грядки от сорняков

Создание дорожек между грядками

Защита саженцев

Защита рассады

Укрытие компоста

Привлечение червей

При подготовке грядок взрыхлите землю, удалите сорняки и выложите 1-2 слоями картона. Сверху уложите органику и землю. Картон будет медленно перегнивать и при этом защищать грядку от сорняков! Кроме того, перегнивая, картон вырабатывает тепло и является питательной средой для микроорганизмов.Здесь принцип такой же, как и с грядками. Проведите прополку и выложите картон на дорожки. Он будет мешать сорнякам прорастать. Сверху присыпьте листвой.Если вы высаживаете молодые деревья или кустарники, сделайте отверстие в куске картона и наденьте на растение при посадке. Картон не только защитит саженец от заморозков, но и предотвратит появление поросли.Картонные коробки могут работать как мини-теплички для только высаженной в огород рассады. Если температура на улице ещё недостаточно высокая, рассаду можно защитить, расставив коробки без дна вокруг неё.И вновь здесь получается убить сразу двух зайцев! Во-первых, картон обеспечивает тепло, а значит, компост быстрее созревает. Во-вторых, картон создаёт тень и удерживает влагу, тем самым привлекая червей — что тоже ускоряет процесс созревания компоста.Черви помогают гораздо быстрее восстановить плодородный слой земли. Привлеките их на участок, создав необходимые условия для их размножения! Сверните картон в «рулет», прикопайте в землю, пролейте водой. Теперь сюда же отправьте немного червей. Они будут размножаться гораздо активнее именно в этом «тайнике»! Черви пролазят в щели картона и откладывают яйца. Здесь для них темно, влажно, питательно — идеальные условия для размножения. Сверху присыпьте листьями и дожидайтесь скорого результата!