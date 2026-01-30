5 незамысловатых способов нивелировать праздничное переедание

После Новогодних каникул многие чувствуют пресыщенность, а возвращаться в будни нужно. Разумеется, мало кому захочется дать кросс в десять километров, чтобы сбросить последствия праздничных пищевых излишеств. Этот материал даст советы, как без насилия над собой всё же нивелировать последствия переизбытка калорий, неминуемо подаренного празднованием Нового года.
1. Привычная физическая активность – умножаем на 1,5
Умножаемся на полтора. / Фото: 7days.ru
Первая мысль после нескольких дней праздничных пищевых грехов: всё, послезавтра иду в спортзал и быстро восстанавливаюсь. Да, три процента из ста соберёт волю в кулак и выполнит данное себе обещание. Но, согласитесь, для большинства из нас – мечтательных, но слабых духом – нужно что-то более реалистичное и выполнимое. Организм и так выбит из колеи, расслабился впервые за весь год тяжёлой рутины. Какие гантели?! А вот обычная ходьба – задача осуществимая.
Поставьте себе цель: например, не менее 10.000 шагов в день. Куда шагать? А вот это не особо важно. В магазин за мандаринами. В гости к друзьям, родителям, детям... В парикмахерскую, на работу, в конце концов. Только вот шагать не к остановке общественного транспорта или на стоянку, чтобы сесть за руль, а интенсивно из дома к объекту! Совет почти примитивен. Но это работает! Кстати, если вы и до праздников регулярно фиксировали количество шагов (трекер, приложение в смартфоне), желательно умножить привычный показатель на 1,5. Курс – две недели. Результат – минус два кило. А потом уже и страшный спортзал не покажется абсолютным злом.
2. Витаминные добавки
Принимать курсами витамины группы А, В, С, Д, Е и всяческие микроэлементы (после консультации со специалистом, разумеется) – это сегодня и без праздников необходимость и для зожников, и для обычных людей, не желающих дряхлеть. А вот после «курса новогодних перееданий» витамины нужны как минимум по двум дополнительным причинам. Во-первых, 1–2-недельное нарушение пищевого режима (а у многих ещё и неординарные алкогольные эксперименты) привело к дисбалансу желудочно-кишечного тракта. Некоторые отделы, кхм, переполнены… Питательные вещества хуже усваиваются – вот и замкнутый круг: старое не выходит, новое не усваивается. Во-вторых, уже середина зимы, когда организм изрядно поистратил летний заряд бодрости…
Что точно не навредит – так это витамин Д (в наших широтах к гадалке не ходи – у большинства дефицит). Кишечник заработает лучше, уже на третий – четвёртый день приёма (2000 ме в сутки – доза 100% безопасная, больше не надо), как правило, появляется энергия и уменьшается сонливость. Кстати, это ещё и профилактика депрессии.
3. «Фуд-менеджмент»
Фуд-менеджмент. / Фото: profilaktica.ru
Итак, в новогодние праздники обычный режим питания был нарушен практически у всех. Даже если вы «на ЗОЖе», то наверняка съели чуточку больше, капельку жирнее, немножко не в то время суток. Дополнительная проблема – в холодильнике куча «грехов», которые нужно доесть. А нельзя ли «превратить дефект в эффект»?
Плюс 1. Поскольку к праздникам люди скупают «всё лучшее сразу», наверняка в рационе прибавляется мясных продуктов. А это уже заявка на ЗОЖ! Наре́зали оставшихся овощей, капустки набросали, а к этому здоровому гарниру можно позволить и колбаску, и кумпячок, и селёдочку… Получается, пока организм в шоке, его можно приучить к другому рациону. Конечно, колбаску потом придётся заменить за курочку…
Плюс 2. Снова про холодильник и избыток накупленных продуктов. Например, вам подарили шикарный ананас / на полке грустит три банана, а вы не любитель и теперь не знаете, куда это деть. Экспериментируйте с невредной и простой выпечкой. Добавляйте полезные ингредиенты (творог, рикотту, яйца, йогурт, цельнозерновую муку и т.п.) – и необычные запеканки, та́рты, чизкейки позволят безболезненно «выходить» из праздников, обманывая организм: мол, видишь, мы продолжаем вкусняшки к чаю! Никаких диет!
4. Сходить на бесплатное первое занятие в фитнес-клубе
Просто попробуйте. / Фото: falconclub.by
Многие говорят себе, что фитнес не дня них. Но что если после праздников просто попробовать сходить на бесплатное первое занятие в фитнес-клубе в ближайшем квартале? Это ни к чему не обязывает, зато есть шанс, что у организма проснётся тяга к физнагрузкам. Тут сплошлые плюсы: бесплатность, сброс застоя после праздничного переедания, растряска лимфы и, самое главное, потенциальная возможность почувствовать тягу ходить на тренировки впредь.
5. Неожиданное хобби
Займитесь чем-то неожиджанным для себя. / Фото: organic-mix.ru
Чтобы прийти в себя после затяжного безделья и переедания, попробуйте заняться чем-то непривычным для вас. Например, порисовать скетчи, приготовить сложное блюдо по рецепту, начать выращивать семена микрозелени на подоконнике. Суть в том, чтобы дать мозгу новые задачи, отправиться в магазин за чем-то, что необходимо для реализации этого нового занятия. Это мобилизует вас, перезагрузит и даст энергию двигаться вперёд.
