В массы не пошли: 5 интересных машин, выполненных в единственном экземпляре

Эти автомобили можно назвать самыми эксклюзивными и дорогими – ведь выпущены они были всего в одном экземпляре. Какие-то из них создавались в качестве эксперимента или для тестирования систем, а другие – это индивидуальные заказы преданных фанатов того или иного бренда. Вот пять самых восхитительных автомобилей, которые существуют только в одном экземпляре – другого такого никогда не встретишь!
1. Maybach Exelero
Maybach Exelero создали в 2005 году/ Фото: a777aa77.ru
Мощный и роскошный экземпляр Exelero появился только потому, что немецкой шинной компании Fulda понадобилось что-то, что продемонстрирует возможности ее новых высокоскоростных шин Carat Exelero. Заказ был передан концерну DaimlerChrysler, к работе также были подключены студенты Политеха из города Пфорцхайм.
Усилиями дизайнеров маститой компании и молодой инженерной крови в 2005 году был создан двухместный суперкар в кузове купе – Maybach Exelero. Изготовление кузова было поручено компании Stola, размещавшейся в Турине.
Платформа суперкара взята у лимузина Maybach 57, а салон, согласно пожеланиям заказчика, должен быть выполнен с применением натуральной кожи, алюминия, углепластика и неопрена. Шинная компания требовала, чтобы внутри Exelero был роскошным, в черно-красной цветовой гамме, с глянцевыми деталями.
Суперкар получился брутальным и агрессивным, в самый раз для Бэтмена. Вес огромного Exelero достигал 2660 кг, а новейшие шины размера 315/25 ZR23 только подчеркивали солидность и дороговизну машины. Длина купе превышала 5,8 метров.
Под капотом был установлен турбо двигатель V12 объемом 6.0 литров, мощность которого 700 л.
2. Bugatti La Voiture Noire
Кузов Bugatti La Voiture Noire сделан из углеродного волокна/ Фото: somanyhorses.ru
Уникальный гиперкар Бугатти под именем La Voiture Noire, что переводится как «Черный автомобиль», был показан в 2019 году на Женевском автосалоне. Идея его появления зародилась у компании из желания отдать должное истории дизайна Бугатти, автором выступил Этьенн Саломе. За основу он взял серийный суперкар Chiron, а детали дизайна отсылали к исторической модели 1930-х годов Type 57 SC Atlantic.
Эксклюзивность La Voiture Noire проявлялась во всем – его кузов из углеродного волокна собирался вручную, были установлены уникальные боковые зеркала и плавающее ветровое стекло. Задние фонари и колеса отделаны светодиодами, а передние стойки были визуально скрыты. Правда, в отличие от прототипа «Черный автомобиль» имел среднемоторную компоновку.
В хвостовой части автомобиля разместили сразу шесть выхлопных труб – это была отсылка к дизайну прошлого. Салон уникального и роскошного Бугатти имел кожаную отделку цвета коньяка (коричневый). Двигатель La Voiture Noire был тот же, что и у Chiron – 8.0-литровый четырехтурбинный W16, выдающий невероятные 1500 л.с.
Автомобиль был построен по заказу некоего покупателя из Швейцарии, который выложил за него 9,5 млн евро, что делает La Voiture Noire одним из самых дорогих гиперкаров, построенных на сегодняшний день.
3. Aston Martin Victor
Мотор Aston Martin Victor выдает мощность 863 л. с./ Фото: postimg.cc
Самый необычный представитель бренда Aston был создан в честь 70-летия модели Vantage всего в одном экземпляре. Не похожий ни на один другой автомобиль, Victor был стилизован под флагманы марки 1970-х-1980-х годов, но в то же время оставался современным гиперкаром. Его имя Victor – дань уважения Виктору Гонтлетту, спасшему в свое время компанию от гибели и выведшему ее на новую орбиту успешности.
Астон – бренд, который стремится создавать особенные автомобили для очень богатых клиентов. Что касается Victor, то сумма, которую заказчик внес на его постройку, скрывается как конфиденциальная информация, хотя ее размер, как считается, превышает 5 млн фунтов стерлингов.
Что же он получил за эти деньги? Карбоновое шасси, мощный атмосферный двигатель V12 объемом 7.3 литра, который выдает ни много ни мало 863 л.с. Благодаря мощному двигателю машина разгоняется до 100 км/час за 3,1 секунды, достигая максимальной скорости 320 км/час. Особенностями Victor также являются задний привод и механическая коробка передач.
Дизайн этого автомобиля ни на что не похож, но остается характерным для Aston Martin. Кузов с задним крылом «утиный хвост» обеспечивает прижимную силу на 60% больше гоночного GT4. В салоне спорткара самая современная отделка плюс детали из высококачественной зеленой кожи и дерева, обивка потолка кашемиром, чтобы создать ретро-эффект.
4. Ferrari SP38
Ferrari SP38 снабжен мотором мощностью 670 л. с. и 7-ступенчатым «роботом»/ Фото: porsche-rscar.ru
Уникальный суперкар был построен в 2018 году для некоего преданного клиента Ferrari, страстного гонщика, имя которого остается скрытым. SP38 применяет шасси и ходовую часть 488 GTB, а в его дизайне использованы отсылки к другим Феррари. Так, F40 оказал влияние на заднее крыло и крышку двигателя, у суперкара суженная носовая часть и мускулистые колесные арки.
В отделке SP38 присутствует углеродное волокно и покрытие специальной трехслойной металлической красной краской. Двигатель спортивного Феррари – турбо V8 объемом 3.9 литров, выдающий 670 л.с., коробка – семиступенчатый «робот».
Как итог, Ferrari SP38 – мощный и маневренный спорткар, на котором можно как ездить по обычной дороге, так и участвовать в гонках на треке. В то же время он отражает всю красоту и инновации, которыми всегда наделяет свои автомобили бренд Ferrari.
5. Ferrari P80/C
За Ferrari P80/C клиент из Гонконга заплатил 5 млн фунтов стерлингов/ Фото: caricos.com
С тех пор, как Ferrari в 2008 году активировал программу по привлечению своих лучших клиентов создавать собственные автомобили, в этом элитном клубе числится уже 40 покупателей с эксклюзивными моделями. Один из этих проектов – спорткар P80/C, переданный в 2019 году клиенту из Гонконга, который заплатил за него около 5 млн фунтов стерлингов.
В качестве базы был взят гоночный автомобиль 488 GT3. Дизайнеры работали над проектом с 2015 года, выдав в результате самобытный и красивый автомобиль с отличной аэродинамикой. У него карбоновый кузов, замечательные передние крылья, выдающиеся задние контрфорсы, кокпит с козырьком.
Инновационная окраска спорткара называется Rosso Vero – «настоящий красный». Она включает керамическое покрытие, которое требует особо высоких навыков обслуживания.
Под капотом «красного коня» установлен 3.9-литровый двухтурбинный двигатель V8, который может выдавать 800 л. с. Трансмиссия – обычная для Феррари шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. В фантастическом салоне – цифровой дисплей и усеянный кнопками управления руль, а центральная консоль целиком изготовлена из углеродного волокна.
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