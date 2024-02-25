Откуда в Средневековье пошла мода изображать обезьян, которые ведут себя как люди: Жанр синжери

Многие могут задаться вопросом, что это за ерунда? Но такое правда было. В эпоху Нового времени среди художников стало очень модно писать подобные картины. Во всех сценах повседневной и бытовой жизни человека вместо людей изображали обезьян. Этот странный жанр изобразительного искусства просуществовал целых два столетия и получил название «синжери» от французского слова Singerie, что означает что-то вроде «милолепности». В чём же был смысл этого жанра и исчез ли он со временем?
Откуда пришла идея
В первобытных представлениях, идущих с Востока, божества часто изображались в облике животных. Например, в Древнем Египте бог Баба (или Баби), принимал облик павиана. Он олицетворял собой мужскую силу или либидо. Кроме того, этот бог обладал ещё одной отличительной чертой — у него был лживый, воровской характер. Так этот образ и перекочевал в греко-римское искусство.
«Обезьяна, которая увидела мир», Эдвард Ландсир.
Воплощение греха
Позже, когда классическая культура претерпела видоизменение после прихода христианства, это уничижительное значение сохранилось. В эпоху Средневековья эти черты стали особо подчёркиваться, более того, приобрели уникальную изюминку, соответствующую новой вере: обезьяна отождествлялась со своего рода деградировавшим видением человечества. То есть это животное представляло собой карикатуру на человека и воплотило в себе все его пороки: похоть, обжорство, глупость, эгоизм... Грех, одним словом.
Этот жанр стал аллегорическим для изображения сил зла, а также дьявола и его демонов. Такое значение эти сюжеты несут на всех религиозных панно и гравюрах. Ярким примером выступает «Богоматерь с младенцем и обезьяной» Дюрера. Этот живописец стал своего рода мостом между Средневековьем и Ренессансом. Это была новая эпоха, в которой обезьяны продолжали присутствовать в искусстве, но религиозная символика частично осталась позади, приобретя более земные черты и служа символом пяти чувств.
«Богоматерь с младенцем и обезьяной», Альбрехт Дюрер.
Работы знаменитых художников
В музее Клюни или музее Средневековья в Париже хранится знаменитый комплект из шести гобеленов, носящих общее название «Дама и единорог». Один из них посвящён запахам и изображает обезьяну, крадущую цветок, который нюхает главный герой. В XVI веке обезьяна в живописи претерпела новую трансформацию: она уже не была олицетворением зла и греха, хотя и сохраняла бурлескный, комический смысл, служа экзотическим элементом в картинах, отражавших богатую жизнь аристократии и придворных.
Гобелен, посвящённый запаху, из серии «Леди и единорог».
Этот жанр укоренился прежде всего во фламандском искусстве, как это произошло с карикатурным портретом Трони. Именно Питер ван дер Борхт, художник и печатник из Мехелена, представил его как самостоятельный и правильный сюжет через серию своих гравюр, напечатанных в 1575 году. Эти гравюры, вероятно, были вдохновлены картиной Питера Брейгеля Старшего, написанной тринадцатью годами ранее. Она называлась «Две обезьяны» и изображала пару этих животных на подоконнике, прикованных цепью рядом с ореховой скорлупой, из-за которой они лишились свободы в наказание за своё невоздержанное обжорство.
«Две обезьяны», картина Брейгеля Старшего.
Гравюры Ван дер Борхта получили столь широкое распространение, что побудили других художников, особенно из Антверпена, где эта своеобразная иконография прочно прижилась, присоединиться к тому, что начало становиться тематической модой. Среди знаменитых живописцев последовать ей решили: сын Брейгеля, Себастьян Вранкс, Ян ван Кессель Старший, Франс Франкен Младший… Авторами, наверное, самых знаменитых картин с обезьянами были братья Давид и Авраам Тенирсы. Они привнесли в этот жанр новую деталь: на их полотнах животные изображались в человеческой одежде и играли главную роль в сюжете. Тенирсы проделывали нечто подобное и с кошками. Иногда на их картинах представители семейства кошачьих изображались вместе с приматами.
«Обезьяны в школе», Давид Тенирс.
«Парикмахерская с обезьянами и кошками», автор Авраам Тенирс.
Эпоха Просвещения
Наступил XVIII век, эпоха Просвещения, в которой концептуальная перспектива несколько изменилась. Просвещение открыло двери организованной академической науке с первой таксономией жизни, сделанной Линнеем, и примитивными попытками эволюционного объяснения, предложенными им же. Обезьяна так и осталась гротескной версией человека и, хотя и сохраняла в картинах определённый морализм, делала это в комическом тоне.
«Три музыканта», Диего Веласкес.
Главными представителями этого жанра в эпоху Просвещения стали француз Жан Берен Старший, который оформлял обычно королевские пиры, Андре-Шарль Булле, краснодеревщик и декоратор и Жан-Симеон Шарден. Конечно, нельзя не упомянуть Гойю, который в 1799 году создал гравюру на эту тему для своей серии «Капричос», которую назвал «Ни больше, ни меньше». Сохранились две её версии: одна в музее Прадо, другая в Национальной библиотеке. На обеих изображена одна и та же сцена: обезьяна с палитрой и кистью в руке рисует осла на холсте, что интерпретируется как морализаторский замысел, возможно, скрывающий какой-то более важный для автора смысл.
«Ни больше, ни меньше», Франсиско де Гойя.
Подобно тому, как Дюрер был мостом между средневековым и современным искусством, Гойя представлял своими работами переход от неоклассического искусства к романтическому, типичному для XIX века. Обезьяны продолжали появляться на картинах знаменитых художников.
Фигурка Affenkapelle из мейсенского фарфора.
Любой, кто думал, что в XX веке, когда стала очень популярна теория Дарвина, предполагающая, что у человека и обезьяны общий предок, тема будет исчерпана, глубоко ошибся. Такие известные живописцы, как Фрида Кало, Фрэнсис Бэкон, Джефф Кунс или Игорь Скалецкий работали в жанре синжери. Более того, живописью всё не ограничивалось: декоративное искусство, скульптура, архитектура — везде присутствовали в качестве украшения изображения обезьян. Синжери никуда не исчез.
Обезьяна-скульптор, автор Антуан Ватто.
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