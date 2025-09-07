Роскошный эко-курорт среди скал из песчаника и древних троп кочевых племен

Роскошный эко-курорт Habitas AlUla среди скал из песчаника и древних троп кочевых племен (Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.

Причудливой формы скалы и «марсианский» пейзаж пустынной долины Ашар являются наиболее эффектным ландшафтным дизайном (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.

Удивительное природное окружение эко-курорта Habitas AlUla – основная изюминка комплекса (Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.

Колоритный вестибюль станет тем местом, где гости впервые окунутся в удивительную обстановку курорта (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.

Мягкие широкие кресла, оригинальные столики и вышколенный персонал приятно удивят посетителей курорта Habitas AlUla (Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.

Завораживающая красота природного ландшафта позволяет создавать особенную атмосферу для отдыха вдали от цивилизации (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.

Видовой бассейн является самой популярной достопримечательностью эко-курорта Habitas AlUla среди горной пустыни (Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.

Развлекательный комплекс вокруг бассейна удовлетворит любые вкусы и пристрастия (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

В спа-салоне гостей ждут расслабляющие процедуры (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.

Оздоровлению отдыхающих уделено особое внимание (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.

Общая зона отдыха и развлечений «растворилась» в горном пейзаже (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

В каждой из 96 резиденций своя, особенная обстановка (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

Благоустроенные номера порадуют уютом, комфортом и простором (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

Закрытый от глаз посторонних внутренний дворик позволит принимать ванну под звездным небом (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.

Перед каждым номером предусмотрена собственная терраса с обустроенной зоной отдыха (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

В ресторанах подадут лишь самые свежие и органические кулинарные шедевры (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).

Открытая зона отдыха, где можно пообщаться, выпить чашечку кофе или холодный экзотический напиток (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.

Лаунж-зона в оздоровительном центре (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.

Гостям эко-курорта будут доступны виртуальные экскурсии и прыжки на батутах (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).