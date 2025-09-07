Роскошный эко-курорт среди скал из песчаника и древних троп кочевых племен

В самом сердце одного из живописнейших мест Саудовской Аравии появился пятизвездочный эко-курорт Habitas AlUla. Новый туристический объект расположен на месте, где в первом веке нашей эры нашли свое пристанище древние племена и проходил торговый путь. Теперь среди потрясающих скал из песчаника в пустынных каньонах долины Ашар современных путешественников ждут комфортабельные номера, видовой бассейн, особенная церемония приветствия и незабываемые впечатления.
Роскошный эко-курорт Habitas AlUla среди скал из песчаника и древних троп кочевых племен (Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.
Причудливой формы скалы и «марсианский» пейзаж пустынной долины Ашар являются наиболее эффектным ландшафтным дизайном (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.
В древнем оазисе пустынных каньонов долины Ашар, что в Саудовской Аравии, открылся впечатляющий эко-курорт под названием Habitas AlUla. 5-звездочный курорт расположен между завораживающе причудливыми скалами из песчаника и древними набатейскими поселениями, где еще в 1 веке нашей эры проходил торговый путь. Новый туристический комплекс, состоящий из 96 роскошных резиденций-номеров, находится недалеко от известных достопримечательностей страны, включая Старый город Алулы, зеркальный концертный зал Maraya Concert Hall и Тетр миража.
Удивительное природное окружение эко-курорта Habitas AlUla – основная изюминка комплекса (Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.
Колоритный вестибюль станет тем местом, где гости впервые окунутся в удивительную обстановку курорта (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.
Как стало известно редакции Novate.ru, туристы на отдых обычно прибывают в массовом порядке, учитывая ограниченное количество рейсов, которые может принять недавно открытый аэропорт Алулы.вылет придется планировать заранее. Также постояльцам рекомендуется запастись всем необходимым для пребывания в этом пустынном месте (лекарства, особые средства личной гигиены или продукты питания для лечебной диеты), ведь приобрести все это вдали от населенных пунктов точно не получится. Но на этом все сложности для любителей неординарного отдыха заканчиваются.
Мягкие широкие кресла, оригинальные столики и вышколенный персонал приятно удивят посетителей курорта Habitas AlUla (Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.
Гостей Habitas AlUla ждут ошеломительные виды «марсианского» пейзажа и таинственные звуки, окружающие нетронутый пейзаж. Путешествующих с первых секунд пребывания на территории эко-курорта ждет сюрприз. Устроителями разработана особенная церемония приветствия. Всем без исключения гостям Habitas AlUla вручается браслет с деревянным компасом и фирменным знаком бренда, затем следует двухминутный обет молчания. В этот момент гостей просят мысленно настроиться на духовное путешествие в особенный мир стиля и национального колорита, которое ждет впереди. На столь возвышенной ноте, всем раздают ароматические камни-мастики (благовония), привезенные из священного места древнего города Алулы, и предлагают бросить их в бахурницу. Эти благовония традиционно используются в этом регионе для ароматизации домов и любых других помещений.
Завораживающая красота природного ландшафта позволяет создавать особенную атмосферу для отдыха вдали от цивилизации (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.
Примечательно: Поскольку при организации отдыха в Habitas AlUla много внимания уделяется созданию нужной атмосферы, сразу же после онлайн-бронирования номера потенциальному гостю отправляют по электронной почте плейлист со специально подобранной музыкой, чтобы человек еще до путешествия начал настраиваться на нужную волну, вдохновляясь умиротворяющими звуками мелодий.
Видовой бассейн является самой популярной достопримечательностью эко-курорта Habitas AlUla среди горной пустыни (Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.
Развлекательный комплекс вокруг бассейна удовлетворит любые вкусы и пристрастия (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Гости, прошедшие приветственную церемонию, попадают в вестибюль больше похожий на укрепленную хайму или палатку, наполненную традиционными арабскими мотивами: коврами Sadu, эффектными журнальными столиками Assouline AlUla и огромными мягкими креслами-диванами. Здесь можно выпить арабский кофе и угоститься восточными сладостями пока вышколенный персонал не проведет регистрацию, познакомит с правилами пребывания и вкратце расскажет об основных объектах курорта.
В спа-салоне гостей ждут расслабляющие процедуры (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.
Оздоровлению отдыхающих уделено особое внимание (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: tripadvisor.in.
В первую очередь постояльцам поведают о том, как найти спа-салон, и какие процедуры доступны. Любителей активного отдыха заинтересуют залом для йоги и спортивно-оздоровительным центром, гурманов – несколькими ресторанами с возможностью выбора кухни любой страны мира. Ну а главным объектом, который имеет невероятную притягательную силу среди пустынного великолепия природы, станет бассейн с лаундж-зоной, вокруг которого раскинулись захватывающие художественные инсталляции, созданные самой природой, а также известными скульпторами и художниками.
Общая зона отдыха и развлечений «растворилась» в горном пейзаже (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Стоит отметить, что это не единственное общественное место, где гости смогут собираться для общения. Хотя о правилах дистанцирования в период карантинных ограничений особенно позаботились, чтобы не лишать их возможности спокойно отдыхать. Этому поспособствует и удаленность номеров друг от друга, так что даже в самые неблагоприятные периоды пандемии эко-курорту не придется закрываться.
В каждой из 96 резиденций своя, особенная обстановка (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Благоустроенные номера порадуют уютом, комфортом и простором (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Если говорить об оформлении номеров, то в приоритете был национальный колорит, роскошное убранство (в современном понимании) и экологичность материалов. Все апартаменты оформлены в традиционном ближневосточном стиле с преобладанием теплых оттенков красного, белого и коричневого. Все детали обстановки выполнены из экологически чистых местных материалов, которые позволили органично вписать масштабный гостиничный комплекс в окружающую среду.
Закрытый от глаз посторонних внутренний дворик позволит принимать ванну под звездным небом (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.
Несмотря на удаленность эко-курорта от цивилизации, это никак не скажется на отдыхе. Гости вволю смогут наслаждаться теплой водичкой в гидромассажных ваннах или тропических душевых, микроклиматом с оптимально комфортной температурой и продуманным освещением. Справедливости ради нужно сказать, что ограничения все-таки предусмотрены. Но это сделано для блага путешествующих, у которых появится уникальная возможность отдохнуть от телевизоров и гаджетов, наслаждаясь первозданной красотой природы, ее звуками и неповторимыми ароматами.
Перед каждым номером предусмотрена собственная терраса с обустроенной зоной отдыха (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Стоит отметить, что вся инфраструктура эко-курорта спроектирована так, чтобы предложить постояльцам отдых от суетливой городской жизни, включая удаление друг от друга (имеются в виду номера). Этому поспособствуют и панорамные окна в каждом из них, и крытая терраса, щедро украшенная фонарями, красивыми коврами, мягкими диванами и пуфами. Если этого окажется мало или захочется более весомых впечатлений, то все желающие могут удобно устроиться на шезлонгах, установленных вокруг бассейна, находящегося рядом с рестораном и баром, но в окружении причудливых скал.
В ресторанах подадут лишь самые свежие и органические кулинарные шедевры (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Поскольку речь зашла о ресторане, то нужно сказать, что их на территории курорта несколько и все они ориентированы на здоровое питание. Это не означает, что гостей будут кормить лишь травкой. Высококлассные повара из разных стран мира предложат массу вкусных и полезных блюд, приготовленных из продукции, выращенной на специальных фермах, находящихся в округе.
Открытая зона отдыха, где можно пообщаться, выпить чашечку кофе или холодный экзотический напиток (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: blessthisstuff.com.
Экологическую безопасность ставили во главу угла еще во время проектирования и строительства. При создании масштабного гостиничного комплекса вмешательство в окружающую среду и нарушение ландшафта были минимальными. Это связано с тем, что ни один объект не возводился на месте и не происходила выемка почвы для рытья котлованов под фундаменты (их попросту нет, все объекты установлены на сваях).http://navote.ru/?p=33665
Лаунж-зона в оздоровительном центре (Habitas AlUla, Саудовская Аравия). | Фото: thenationalnews.com.
Компания подрядчик, которая проектировала и строила объект, использует модульную технологию, позволяющую изготавливать все комплектующие и даже готовые структуры на своем заводе. За бережливое отношение к природе и устойчивые технологии проект и реализацию Habitas AlUla компания получила награду Architectural Digest в номинации «Лучший проект в сфере гостеприимства 2021 года».
Гостям эко-курорта будут доступны виртуальные экскурсии и прыжки на батутах (Habitas AlUla, Саудовская Аравия).
Благодаря всесторонним исследованиям местности и традиционного колорита дизайнерам удалось создать аутентичный объект, идеально гармонирующим с имеющимся ландшафтом. «Хотя каждая резиденция отличается в зависимости от местоположения, мы стремились создать эстетику, которая органично сочетается с окружающим пейзажем. Мы строили эко-курорт не уничтожая природу, а сохраняя каждый кустик, располагая объекты вокруг нее», – объясняет такое решение Оливер Рипли, исполнительный директор и соучредитель Habitas.
Справка: 96 номеров Habitas AlUla соответствуют трем классам: Premium Celestial Villas, Alcove Villas и Canyon Villas. Стоимость самого бюджетного номера (отдельной резиденции плюс трехразовое питание) в Habitas стартует от 719 дол. за сутки, включая все налоги и сопутствующие траты. Заезд начинается с 14-00, а освободить номер следует до 12-00.
