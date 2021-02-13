Что коллекционируют российские звезды: Иконы Лепса, кинжалы Меладзе, коровы Моисеева и др

Иконы и очки Григория Лепса

Григорий Лепс.

Григорий Лепс.

В серебряном браслете из патронов, на которых написана целиком молитва «Отче наш», музыкант часто появляется на публике.

Александр Ширвиндт - профессор трубок

Александр Ширвиндт - профессор трубок.

Набор трубок *Неделька*.

Куклы и слоники Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина и ее куклы.

Обереги Надежды Бабкиной.

Коллекционеры оружия и военного обмундирования

Из коллекции оружия.

Старинные кинжалы Валерия Меладзе

Валерий Меладзе.

Страсть к холодному оружию Олега Газманова

Олег Газманов и гордость его коллекции.

Коллекция военных касок Валдиса Пельша

Валдис Пельш коллекционирует военные каски разных времен.

Часы

Николай Басков.

Николай Басков и уникальные эксклюзивные часы в 70 миллионов рублей.

Коровы Бори Моисеева

Коровы Бори Моисеева.

Самые различные коллекции отечественных звезд

Юрий Гальцев - коллекционер галстуков.