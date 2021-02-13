Что коллекционируют российские звезды: Иконы Лепса, кинжалы Меладзе, коровы Моисеева и др

Публичные люди всегда на виду, о них много говорят, пишут, стремятся больше узнать об их личной жизни. И поскольку необычное хобби может глубже раскрыть внутренний мир каждого человека, понять его идеалы, то предметом пристального интереса их поклонников являются коллекции, которым некоторые звезды кинематографа и шоу-бизнеса посвятили не один десяток лет. Как обстоят дела на отечественном звездном небосклоне, какие предметы «захватили в плен» наших кумиров, далее - в нашей публикации.
Стремление собирать в неимоверном количестве разные, порой очень неожиданные вещи, для кого-то является огромным удовольствием, а для кого-то превращается в болезненную страсть. Психологи говорят, что по выбору предмета коллекционирования можно многое узнать о человеке. Так что же предпочитают собирать отечественные звёзды? И, что их коллекции могут рассказать о них самих?
Иконы и очки Григория Лепса
Григорий Лепс.
Вначале 2000-х, став глубоко верующим человеком, Лепс начал по крупицам собирать иконы, а уже сегодня его коллекцию специалисты сравнивают с музейным собранием. К слову сказать, некоторые ее экземпляры - просто не имеют цены, и по ним можно отследить историю российской иконописи за четыре последних века.
На вопрос какова же материальная ценность его коллекции - сам Григорий Лепс не называет конкретную сумму, он лишь заявляет, что: "Трудно определить точную ее стоимость, кто-то из экспертов называет 25, а кто-то - 35 миллионов долларов. Но, безусловно, моя коллекция - одно из самых больших собраний в стране, а, возможно и в мире"...
Григорий Лепс.
Хотелось бы отметить, что за 20 лет собирательства у Лепса накопилось немало различных историй, связанных с приобретением той или иной иконы. Практически у каждого экземпляра есть своя, а одна из самых первых гласит: "Первый триптих я купил на Арбате в антикварном магазине у моего знакомого. Я поинтересовался, сколько она стоит. Услышав цену, я обалдел. Но поняв, что мне эта икона очень нужна, решил произвести выгодный обмен. Денег на тот момент не было, зато была хорошая машина - Audi A8, которая стоила 200 тысяч. Сделка состоялась, я оставил машину и пошел пешком... Прошло почти двадцать лет, машина уже сгнила, понимаете, а вот это еще будет висеть тысячу лет."
Очки, браслеты и другие коллекции Лепса
Есть у Григория Лепса еще одна страсть - это очки. Многие поклонники могут припомнить как Лепс впервые появился на сцене в фирменных черных очках. Но не многие знают, что это было не ради интригующего имиджа, а по вынужденной необходимости: от яркого света софитов на сцене у певца начали болеть и слезиться глаза. Со временем очков становилось все больше и больше, а когда музыкант собрал более 200 экземпляров, его посетила мысль, что и это увлечение не должно пропасть даром и он тут же вложился в проект по производству очков, вскоре открыв салон и шоу-рум «Лепс Оптика».
В серебряном браслете из патронов, на которых написана целиком молитва «Отче наш», музыкант часто появляется на публике.
Но и на этом Лепс не остановился, следующим увлечением артиста стали браслеты. И как следствие - «Ювелирный дом Лепса» и коллекция серебряных украшений «Ангелы и демоны». Хитом продаж уже несколько лет является оригинальный браслет из серебра в виде патронташа с выгравированными словами молитвы «Отче наш». Подобное украшение можно увидеть на руке и у самого Лепса. Артист также с удовольствием дарит свои именные изделия друзьям и коллегам по сцене.
Александр Ширвиндт - профессор трубок
Александр Ширвиндт - профессор трубок.
Именно так знаменитого артиста называют близкие друзья. Его увлечение этим аксессуаром длится больше пяти десятков лет. Он начал собирать курительные трубки по всему миру, как только стал курить табак. По слухам, в коллекции Александра Анатольевича их уже собралось более двух сотен. И, так как специального шкафа или полочек Ширвиндт для них не выделил, то его трубки можно найти везде – в кабинете, на кухне, в бардачке автомобиля.
Особую ценность в его коллекции представляют вересковые и пенковые трубки. "Хорошая трубка – произведение искусства, и курить ее нужно уметь, с особым изяществом и достоинством... Да и вообще трубка – вещь серьезная. Ее нельзя чистить сразу после того, как покурил, нельзя сразу же снова раскуривать. Она должна отлежаться.... Поэтому и трубок у меня под рукой всегда семь. "
Набор трубок *Неделька*.
Это увлечение актера даже решили увековечить в бронзе - в Ялте установили бронзовую скульптуру, посвященную Александру Ширвиндту в виде маски с табачной трубкой. И теперь Александр Анатольевич со свойственной ему иронией говорит, что ему обидно от того, что его трубки стали знаменитее, чем их обладатель.
Куклы и слоники Надежды Бабкиной
У всенародной любимицы Надежды Бабкиной также есть вполне земное хобби: коллекционирование, которым занялась много лет тому назад. Свое увлечение она начала из фигурок слонов. Статуэтки, магнитики и картины с изображением этих гигантов привозились со всех уголков мира. Есть в ее коллекции фигурки этих животных из редких пород африканского дерева, а из Китая певица привезла слона, выполненного в технике, похожей на гжель, из Греции — слона из мраморной крошки.
Надежда Бабкина и ее куклы.
Однако, спустя время, помимо слонов Надежда начала собирать кукол ручной работы. Сейчас в ее коллекции — как простые, но очень милые экземпляры, так и настоящие произведения искусства. В числе экспонатов — и курская столбушка, и многочисленные берегини, и кукла-почтальон, и кукла на чайник, и кукла в национальном татарском костюме, которая может петь на татарском языке. Все они были подарены певице или привезены ею из самых разных уголков России и других стран. Изготовлены они из самых различных материалов: из соломы, глины, дерева, бересты, мочала, текстиля, фарфора, пластмассы… Коллекционированию певица посвятила около 40 лет жизни. А совсем недавно решила показать свое сокровище поклонникам.
Обереги Надежды Бабкиной.
В здании Малой сцены театра «Русская песня» на Садовой-Черногрязской улице, художественным руководителем которого и является народная артистка России Надежда Бабкина, недавно открылся музей кукол, где была представлена уникальная коллекция более чем из 100 экспонатов из коллекции певицы.
Коллекционеры оружия и военного обмундирования
Из коллекции оружия.
В сугубо мужском коллекционировании психологи на особое место ставят обладателей коллекций оружия и подчеркивают у тех неосознанное стремление к демонстрации силы и превосходству. Таким собирательством занимаются Валерий Меладзе, Олег Газманов и Александр Розенбаум. Наиболее значимое место в их собраниях занимает эксклюзивное именное оружие, подаренное различными влиятельными особами. При этом коллекция каждого из артистов имеет свою спецификацию: у Меладзе - кинжалы, у Газманова - сабли и шашки, а у Розенбаума - кортики.
Старинные кинжалы Валерия Меладзе
Валерий Меладзе.
Как и положено настоящему грузину, Меладзе неравнодушен к оружию. Поэтому вполне закономерно, что он коллекционирует именно его. Хотя такое увлечение совсем не вяжется со сценическим образом романтика. Вероятнее всего, это дань национальным грузинским традициям – украшать дом дорогим оружием, чтобы продемонстрировать тем самым не только благосостояние, но и готовность встать на защиту своего дома.
Несколько десятков кинжалов и сабель висят на стене под стеклом в кабинете его московской квартиры. Артист совершенно не скрывает, что как маленький ребенок, он любит изредка достать из-под стекла какой-нибудь нож или кинжал, поиграться, повертеть в руках — и на место. Есть в его арсенале и огнестрельное оружие, но хранит артист его, как полагается, в сейфе.
Каждый клинок коллекции артиста хранит энергетику рук мастера, таинство ремесла, возведенного в ранг искусства. В основном это подарки от влиятельных лиц и друзей, а также собственные приобретения артиста.
Страсть к холодному оружию Олега Газманова
Певец и композитор Олег Газманов - еще один звездный любитель оружия, коллекция которого состоит из холодного оружия, сабель и шашек. Кроме них собирает артист охотничьи ружья. Есть в его арсенале подаренный поклонниками современный армейский карабин.
Олег Газманов и гордость его коллекции.
Страсть к оружию у Газманова появилась со времен трудного послевоенного детства, когда вместе с другими мальчишками рыскал по заброшенным уголкам Калининграда в поисках различных боеприпасов. А в более зрелые годы – «эскадронный» дух его авторских песен поддерживал в нем истинный патриотизм и отзывался болью за судьбу России. Отсюда у артиста такое трепетное отношение к оружию.
Коллекция военных касок Валдиса Пельша
Певец и телеведущий Валдис Пельш коллекционирует военные каски разных времен. Его собрание включает в себя редкие экземпляры, о которых многие музеи могут только мечтать. Хобби появилось у Валдиса в школьные годы, когда он еще мальчишкой всерьез увлекся военной историей. Особенно страстно изучал историю парусного и парового флота, историю авиации.
Валдис Пельш коллекционирует военные каски разных времен.
Среди экспонатов его собрания есть такие уникальные вещи, такие как кожаная немецкая каска XIX века с рогами, на которые крепились бронепластины, а также парадная каска офицера армии Наполеона III, украшенная плюмажем и конским хвостом. Есть экспонаты и попроще - защитный головной убор из блокадного Ленинграда, пластмассовая каска из Вьетнама. Особый интерес для историков представляет каска «Венгерский санитар» времён Второй мировой войны.
Но рассказывать о своем увлечении, а тем более показывать кому-то экспонаты Валдис не очень любит. Говорит, что обывательский интерес начинается с вопроса: «А какая каска самая дорогая?»
Часы
Николай Басков.
Часы довольно часто и охотно коллекционируют знаменитости. Собирает их и золотой голос России - Николай Басков. Разумеется, что его коллекция состоит практически из эксклюзивных экземпляров. Артист предпочитает часы исключительно известных марок. Больше всего из своей коллекции Басков любит часы фирмы «Франк Мюллер» - подарок от близкого друга, на которых выгравировано его имя.
Его уникальная коллекция содержит чуть более 20 уникальных экземпляров, общая стоимость которых составляет около 2 млн долларов. Практически все часы сделаны из золота, некоторые украшены драгоценными камнями. Самые дешевые приобретены за 20 тысяч долларов, а вот о самых дорогих артист умалчивал, пока в его коллекции не появился эксклюзив стоимостью в 70 миллионов рублей фирмы Jacob & Co. Astronomia Tourbillon Baguette in white gold. В часы инкрустировано 342 бриллианта. Их в мире насчитывается всего 18 экземпляров. Ювелирный дизайнер с мировой славой Джейкобо Арабо воссоздал в них миниатюрную Солнечную систему, используя драгоценные камни и металлы.
Николай Басков и уникальные эксклюзивные часы в 70 миллионов рублей.
Хотелось бы отметить, что Николай тщательно подбирает часы под свои костюмы. Если это важная встреча или переговоры, Басков надевает экземпляры более строгие, где меньше бриллиантов и украшений. А если это большой выход в свет - то тут артист абсолютно не скромничает. К слову сказать, помимо часов певец уже собрал и довольно внушительную коллекцию старинных икон.
Разделяет страсть Баскова к часам актер и режиссер Федор Бондарчук. А самым ценным экземпляром своего собрания Федор считает часы «Роллекс» 1966 года, которые когда-то достались ему от отца, известного режиссера Сергея Бондарчука.
Коровы Бори Моисеева
Кто бы мог подумать, что Борис Моисеев коллекционирует коров. Однако певец уже почти пятьдесят лет считает, что коровы приносят ему удачу. А все началось с того, что в 17 лет Борис привез из Индии первую статуэтку: «Первая корова была размером со спичечную коробку, ярко-зеленого цвета. Привёз, поставил на полку и забыл. Через полгода был в Таиланде и увидел в лавке симпатичную фигурку, подумал: моя дома скучает одна, куплю ей подругу».В его «стаде» накопилось уже более полусотни этих мирных животных.
Коровы Бори Моисеева.
Увлечение артиста поддерживают его близкие, пополняя коллекцию сувенирными коровами, привезенными из разных стран. У друзей и близких Бориса даже не возникает вопроса, что привезти ему из поездки. Все знают: певцу нужны только коровы.
Самые различные коллекции отечественных звезд
К примеру, певец Леонид Агутин собирает коробки из-под дорогого коньяка. Когда-то он был организатором «Клуба любителей коньяка», но это в прошлом, а вот коллекция осталась. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев собирает пивные бутылки, содержимое которых опустошил лично сам. Нестандартное увлечение у известного репера Тимати. В его коллекции несколько десятков забавных кукол, в том числе и фигурки персонажей культовых «Звездных войн». Самый дешевый экспонат обошелся певцу в среднем по 15 тысяч долларов. Самый дорогой — 25.
Категория любителей одежды, обуви и аксессуаров также достаточно внушительна по размерам коллекций. Так, к примеру, Константин Хабенский коллекционирует театральную обувь, Волочкова балетные пачки, а вот комик Юрий Гальцев является обладателем коллекции галстуков, которых у него насчитывается уже около 1000 штук. Примечательно и то, что приобретены эти экспонаты чаще всего не в дорогих бутиках, а в обычных «сэкондах».
Юрий Гальцев - коллекционер галстуков.
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