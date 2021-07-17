Как убрать блестящие следы от утюга и больше не повторять ошибок

Глажка одежды - достаточно трудоемкий процесс, от которого никуда не денешься. Ведь так приятно ходить в чистых и опрятных вещах. Однако глажка - тонкое искусство, которое еще нужно постичь. Недостаточно просто взять утюг и начать ровнять вещи.

Из-за неправильной эксплуатации прибор может оставлять блестящие следы. Мы подскажем, как убрать лоснящиеся отметины с одежды и раскроем секреты правильной глажки.

Домашние хитрости с подручными средствами

Убрать лоснящиеся следы помогут подручные средства

Блестящие следы от утюга возникают в результате повреждения верхних слоев материи. Этот процесс вполне обратим, а метод зависит от типа и цвета ткани.

1. Уксус и соль

Уксус и соль - универсальные помощники на все случаи жизни

На светлой ткани отлично сработает комбинация столового уксуса и соли. Сперва необходимо сделать раствор из воды и уксуса в пропорции 3:1. Следующий шаг - обработать блестящие пятна полученной жидкостью и присыпать их солью. Оставьте вещь до полного высыхания, затем аккуратно струсите остатки соли и прогладьте одежду.

Если площадь блестящих отметин достаточно велика, замочите предмет гардероба в уксусном растворе. Для этого налейте в таз 3 л воды и растворите в ней 1 ст.

л. продукта. Окуните вещь на 30 минут, а затем достаньте и просушите без ополаскивания.

2. Уксус или нашатырный спирт

Обработайте пятна нашатырем и пропарьте загрязнения

Продукт также поможет избавиться от блеска на темных и синтетических тканях. Альтернативный вариант - нашатырный спирт. Возьмите кусочек бинта или ватный диск, смочите его в воде, разбавленной нашатырем или уксусом, отожмите и приложите к загрязнению. Выставьте на утюге отпаривающий режим, аккуратно и медленно прогладьте одежду. Вместе с паром исчезнет неприятный блеск, и вы сможете надеть любимую вещь.

3. Пищевая сода

Смешайте соду с водой до кашеобразной консистенции и нанесите на следы от утюга

Шелковые ткани требуют деликатного ухода и тоже не застрахованы от блестящих следов утюга. Справиться с ними поможет пищевая соль. Насыпьте в емкость немного продукта, добавьте воды и размешайте до образования кашицы. Нанесите смесь на загрязненный участок и оставьте до полного высыхания соды. Потом аккуратно удалите остатки средства и прополосните одежду в теплой воде. После высыхания останется проутюжить вещь в деликатном режиме.

4. Лук

Тертый лук не испортит цвет одежды и избавит от блестящего следа

Продукт придет на помощь, если дело касается цветных тканей. Достаточно натереть лук на мелкой терке и обработать кашицей след от утюга. Оставьте «примочку» на час, затем прополощите вещь, высушите и аккуратно погладьте. Так вы и цвет сохраните, и от неприятного лоска избавитесь.

5. Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло подойдет для деликатных тканей

Если случайно испортили уж очень деликатную ткань, не спешите прощаться с одеждой. Выход есть всегда и в нашем случае - это хозяйственное мыло. Отрежьте небольшой кусочек бинта или марли и хорошенько намыльте. Протрите загрязненный участок с изнаночной стороны и оставьте на 5 минут. Далее разместите на одежде хлопковую материю и через нее пропарьте пострадавшую ткань. После этого аккуратно счистите остатки одежной щеточкой. Лайфхак можно использовать и для белых, и для черных вещей.

6. Перекись и нашатырный спирт

Раствор из перекиси и нашатыря эффективен для синтетических тканей

Медицинские препараты довольно эффективно работают на синтетических тканях. Смешайте нашатырь и перекись в пропорции 1:5. В полученном растворе смочите ватный диск и аккуратно обработайте блестящие места. Оставьте до полного высыхания, а далее ополосните вещь в прохладной воде.

Как правильно гладить одежду

Зная правила, вы буде гладить быстрее и без оплошностей

Чтобы не допускать появления лоснящихся следов, важно не допускать ошибок при глажке. Запоминайте основные правила.

1. Используйте пар

С помощью пара вы лучше и деликатнее разгладите ткань

Какую бы вещь вы не гладили, всегда включайте пар. Так вы сможете прогладить одежду более деликатно и не придется елозить утюгом по одному месту много раз. Если вещь изрядно помятая, предварительно увлажните ткань. Конечно, можно гладить и «на сухую», но это займет больше времени.

2. Начинайте с деликатных тканей

Начинайте с низких температур, постепенно переходя к высоким

Если вы гладите не одну-две вещи, а целый ворох одежды, начинайте с наиболее деликатных материалов. В процессе глажки утюг сильно нагревается, поэтому логичнее идти от низких температур к высоким. Так вы точно не испортите одежду из полиэстера или шелка и сэкономите время.

3. Регулярно прочищайте утюг

Нагар на подошве также способен испортить любимую одежду

Утюг, как и любая бытовая техника, нуждается в уходе. Известковый налет от жесткой воды и нагар на поверхности также могут испортить одежду. Регулярно прочищайте утюг внутри, чтобы он не парил белыми хлопьями, и удаляйте потемневшие следы на подошве. Также рекомендуем выливать воду из резервуара после каждой глажки, чтобы предотвратить возможную поломку.

4. Подбирайте правильный режим

Если не можете определить ткань, выставляйте минимальную температуру

В идеале для каждой ткани мы должны устанавливать соответствующий режим на датчике утюга. Но признайтесь честно, всегда ли вы так делаете? Если по каким-то причинам лень менять режим или вы не знаете наверняка, из какого материала сшита вещь, гладьте ее на минимальной температуре. Да, процесс может немного затянуться, зато вы точно не испортите одежду. Еще одна хитрость: если применяете ручной отпариватель, натягивайте материю немного вниз, так она лучше выравнивается. Вещи из плотных тканей стоит обдавать паром с двух сторон.

5. Используйте дополнительный слой ткани

Подкладка создаст дополнительную защиту для деликатных тканей

Изделия из деликатных материй лучше всего гладить не напрямую, а через тонкую фланелевую ткань или марлю. Так вы создадите дополнительный защитный слой. Другой вариант - выворачивать вещи перед глажкой наизнанку.

6. Уксус

Уксус препятствует образованию блестящих следов

Уксус можно использовать и в процессе глажки. Налейте в пульверизатор воды и добавьте немного продукта, чтобы в процессе отпаривания орошать вещь. Кислотосодержащее вещество будет препятствовать возникновению блестящих следов.