8 овощей, которые большинство из нас всегда нарезает неправильно

8 овощей, которые так часто режут совсем неправильно.
Что наша жизнь? Еда. Нет, вполне серьёзно и без диванной философии: от того, что человек ест, напрямую зависит его самочувствие и долголетие. Не зря ведь специалисты так навязчиво советуют налегать на овощи. Кстати, о них. Разбавить рацион витаминами будет гораздо проще, если резать овощи «как надо». Подумать только: большинство людей делает это неправильно, чем только зря растрачивает продукты и собственное время!
Как резать овощи быстрее и проще.
Казалось бы, что может быть проще, чем сделать салат? Нарезал овощи, закинул в миску, перемешал… Вот только многие из нас упорно не хотят марать руки и тратить время, нарезая всякие полезности. Но дело пойдёт гораздо быстрее, проще и чище, если использовать подсказки из этого списка. С ними даже помидоры и лук «сами» превратятся в кубики за считанные секунды и без единого пятнышка. Вот, как правильно порезать…
1. Спаржу
Спаржа.
Многие не любят возиться с этим жёстким, но полезным растением. Хотя все не так уж сложно.
Как правильно нарезать спаржу.
Просто положите всю спаржу в один ряд, и самым крупным острым ножом срежьте все жесткие кончики разом. Да, именно так легко.
2. Мелкие помидоры
Томаты.
«Черри» и им подобные – головная боль для хозяек. Попробуй порежь эту мелочь: всё вокруг (руки в первую очередь) будет в соке, а от самого помидора останется только шкурка. Упростите себе жизнь вот такой хитростью.
Как правильно нарезать томаты.
Положите все томаты между двумя крышками от пластиковых лотков, слегка прижмите верхнюю одной рукой, а второй порежьте этот «сэндвич» ровно посередине. Вот так, как на картинке выше. Быстро, ровно и руки чистые.
3. Лук
Лук.
Вот он, главный источник слёз на кухне, без которого редко обходится ужин. Тут нужна стратегия. Разберём пошагово.
Как правильно нарезать лук: чистим.
Для начала, быстрым ловким движением отрежьте верхушку и «хвост», а саму луковицу (ещё «одетую») разрежьте пополам. Теперь снять шкурку с шелухой будет совсем несложно.
Как правильно нарезать лук: вертикальный надрез.
Теперь на каждой половинке делаем вертикальные разрезы…
Как правильно нарезать лук: а теперь режем поперек.
А потом горизонтальные, срезая слой за слоем. Так дело пойдёт быстрее с минимальными слёзопотерями.
4. Цветную капусту
Цветная капуста.
А как подступиться к этой красотке и вовсе ставит в тупик. Будем выяснять.
Вначале снимаем листья.
Для начала безжалостно оторвите все листья.
Как правильно нарезать цветную капусту: отделяем стебель.
Кочан разрежьте поперёк (ровно посередине) и двумя диагональными надрезами срежьте «пушистые» соцветия. Вопреки расхожему мнению, сам стебель для еды непригоден.
Как правильно нарезать цветную капусту: а дальше руками.
А дальше вручную срывайте каждое соцветие. Или готовьте прямо так, в зависимости от планов на ужин.
5. Салат
Салат.
Тут все просто и ненужно возиться с каждым листиком по-отдельности.
Как быстрее нарезать салат.
Кочан разрежьте поперек, а потом нашинкуйте каждую половинку, двигаясь от корня к кончику листьев.
6. Сладкий перец
Сладкий перец.
Помыть, достать все семечки – морока и почти физическая нагрузка для трицепсов. А ведь можно поступить по-ленивому.
Как правильно нарезать паприку: снимаем верхушку и сердцевину.
Срежьте верхушку паприки. Так вы и «хвост» удалите, и сердцевину достать будет гораздо проще.
Как правильно нарезать паприку: 4 половинки.
Теперь одним надрезом «раскройте» пустой перец и нарежьте на 4 половинки.
Как правильно нарезать паприку: а теперь «соломкой».
Сложите их друг на друга и порежьте поперек соломкой. Готово.
7. Острый перец
Острый перец.
Суперспособность этого экземпляра – обжигать кожу рук и оставлять свои невидимые следы на ноже. Попробуй потом порежь что-то другое или случайно потри глаз руками. Ощущения непередаваемые. Что ж, будем укрощать.
Главное, защита.
Возьмите два пластиковых пакета или куска пищевой плёнки. Один надевайте на нож, второй – на руку.
Семена – источник остроты.
Вот в такой защите срезайте «хвост», разрезайте сам перец вдоль на три ломтика, а с каждого ломтика аккуратно срежьте сердцевину. Помните, что именно семена – самые острые. Всё, обезвредили.
8. Чеснок
Чеснок.
Ещё одного навязчиво пахучего товарища можно обезвредить, даже не запачкав нож и руки. Смотрите сами.
Как правильно нарезать чеснок: разделяем.
Целую головку чеснока пару раз прокатите по столу, надавливая. Так вы просто разделите зубчики.
Вот так шелуха сойдет сама.
А теперь зубчики положите в лоток с небольшим количеством воды, закройте его и от души потрясите. Voila, шелуха слетела сама! Круто, правда?
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