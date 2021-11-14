8 овощей, которые большинство из нас всегда нарезает неправильно

8 овощей, которые так часто режут совсем неправильно.

Как резать овощи быстрее и проще.

1. Спаржу

Спаржа.

Как правильно нарезать спаржу.

2. Мелкие помидоры

Томаты.

Как правильно нарезать томаты.

3. Лук

Лук.

Как правильно нарезать лук: чистим.

Как правильно нарезать лук: вертикальный надрез.

Как правильно нарезать лук: а теперь режем поперек.

4. Цветную капусту

Цветная капуста.

Вначале снимаем листья.

Как правильно нарезать цветную капусту: отделяем стебель.

Как правильно нарезать цветную капусту: а дальше руками.

5. Салат

Салат.

Как быстрее нарезать салат.

6. Сладкий перец

Сладкий перец.

Как правильно нарезать паприку: снимаем верхушку и сердцевину.

Как правильно нарезать паприку: 4 половинки.

Как правильно нарезать паприку: а теперь «соломкой».

7. Острый перец

Острый перец.

Главное, защита.

Семена – источник остроты.

8. Чеснок

Чеснок.

Как правильно нарезать чеснок: разделяем.

Вот так шелуха сойдет сама.