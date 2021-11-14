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8 овощей, которые большинство из нас всегда нарезает неправильно


8 овощей, которые так часто режут совсем неправильно.

8 овощей, которые так часто режут совсем неправильно.

 

Что наша жизнь? Еда. Нет, вполне серьёзно и без диванной философии: от того, что человек ест, напрямую зависит его самочувствие и долголетие. Не зря ведь специалисты так навязчиво советуют налегать на овощи. Кстати, о них. Разбавить рацион витаминами будет гораздо проще, если резать овощи «как надо». Подумать только: большинство людей делает это неправильно, чем только зря растрачивает продукты и собственное время!

Как резать овощи быстрее и проще.

Как резать овощи быстрее и проще.

 

Казалось бы, что может быть проще, чем сделать салат? Нарезал овощи, закинул в миску, перемешал… Вот только многие из нас упорно не хотят марать руки и тратить время, нарезая всякие полезности. Но дело пойдёт гораздо быстрее, проще и чище, если использовать подсказки из этого списка. С ними даже помидоры и лук «сами» превратятся в кубики за считанные секунды и без единого пятнышка. Вот, как правильно порезать…

1. Спаржу


Спаржа.

Спаржа.

 

Многие не любят возиться с этим жёстким, но полезным растением. Хотя все не так уж сложно.
Как правильно нарезать спаржу.

Как правильно нарезать спаржу.

 

Просто положите всю спаржу в один ряд, и самым крупным острым ножом срежьте все жесткие кончики разом. Да, именно так легко.

2. Мелкие помидоры


Томаты.

Томаты.

 

«Черри» и им подобные – головная боль для хозяек.
Попробуй порежь эту мелочь: всё вокруг (руки в первую очередь) будет в соке, а от самого помидора останется только шкурка. Упростите себе жизнь вот такой хитростью.
Как правильно нарезать томаты.

Как правильно нарезать томаты.

 

Положите все томаты между двумя крышками от пластиковых лотков, слегка прижмите верхнюю одной рукой, а второй порежьте этот «сэндвич» ровно посередине. Вот так, как на картинке выше. Быстро, ровно и руки чистые.

3. Лук


Лук.

Лук.

 

Вот он, главный источник слёз на кухне, без которого редко обходится ужин. Тут нужна стратегия. Разберём пошагово.
Как правильно нарезать лук: чистим.

Как правильно нарезать лук: чистим.

 

Для начала, быстрым ловким движением отрежьте верхушку и «хвост», а саму луковицу (ещё «одетую») разрежьте пополам. Теперь снять шкурку с шелухой будет совсем несложно.
Как правильно нарезать лук: вертикальный надрез.

Как правильно нарезать лук: вертикальный надрез.

 

Теперь на каждой половинке делаем вертикальные разрезы…
Как правильно нарезать лук: а теперь режем поперек.

Как правильно нарезать лук: а теперь режем поперек.

 

А потом горизонтальные, срезая слой за слоем. Так дело пойдёт быстрее с минимальными слёзопотерями.

4. Цветную капусту


Цветная капуста.

Цветная капуста.

 

А как подступиться к этой красотке и вовсе ставит в тупик. Будем выяснять.
Вначале снимаем листья.

Вначале снимаем листья.

 

Для начала безжалостно оторвите все листья.
Как правильно нарезать цветную капусту: отделяем стебель.

Как правильно нарезать цветную капусту: отделяем стебель.

 

Кочан разрежьте поперёк (ровно посередине) и двумя диагональными надрезами срежьте «пушистые» соцветия. Вопреки расхожему мнению, сам стебель для еды непригоден.
Как правильно нарезать цветную капусту: а дальше руками.

Как правильно нарезать цветную капусту: а дальше руками.

 

А дальше вручную срывайте каждое соцветие. Или готовьте прямо так, в зависимости от планов на ужин.

5. Салат


Салат.

Салат.

 

Тут все просто и ненужно возиться с каждым листиком по-отдельности.
Как быстрее нарезать салат.

Как быстрее нарезать салат.

 

Кочан разрежьте поперек, а потом нашинкуйте каждую половинку, двигаясь от корня к кончику листьев.

6. Сладкий перец


Сладкий перец.

Сладкий перец.

 

Помыть, достать все семечки – морока и почти физическая нагрузка для трицепсов. А ведь можно поступить по-ленивому.
Как правильно нарезать паприку: снимаем верхушку и сердцевину.

Как правильно нарезать паприку: снимаем верхушку и сердцевину.

 

Срежьте верхушку паприки. Так вы и «хвост» удалите, и сердцевину достать будет гораздо проще.
Как правильно нарезать паприку: 4 половинки.

Как правильно нарезать паприку: 4 половинки.

 

Теперь одним надрезом «раскройте» пустой перец и нарежьте на 4 половинки.
Как правильно нарезать паприку: а теперь «соломкой».

Как правильно нарезать паприку: а теперь «соломкой».

 

Сложите их друг на друга и порежьте поперек соломкой. Готово.

7. Острый перец


Острый перец.

Острый перец.

 

Суперспособность этого экземпляра – обжигать кожу рук и оставлять свои невидимые следы на ноже. Попробуй потом порежь что-то другое или случайно потри глаз руками. Ощущения непередаваемые. Что ж, будем укрощать.
Главное, защита.

Главное, защита.

 

Возьмите два пластиковых пакета или куска пищевой плёнки. Один надевайте на нож, второй – на руку.
Семена – источник остроты.

Семена – источник остроты.

 

Вот в такой защите срезайте «хвост», разрезайте сам перец вдоль на три ломтика, а с каждого ломтика аккуратно срежьте сердцевину. Помните, что именно семена – самые острые. Всё, обезвредили.

8. Чеснок


Чеснок.

Чеснок.

 

Ещё одного навязчиво пахучего товарища можно обезвредить, даже не запачкав нож и руки. Смотрите сами.
Как правильно нарезать чеснок: разделяем.

Как правильно нарезать чеснок: разделяем.

 

Целую головку чеснока пару раз прокатите по столу, надавливая. Так вы просто разделите зубчики.
Вот так шелуха сойдет сама.

Вот так шелуха сойдет сама.

 

А теперь зубчики положите в лоток с небольшим количеством воды, закройте его и от души потрясите. Voila, шелуха слетела сама! Круто, правда?

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8 овощей, которые большинство из нас всегда нарезает неправильно

И не забудьте:
8 овощей, которые большинство из нас всегда нарезает неправильноПодписаться на мой Instagram
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