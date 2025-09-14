Молочная лавка Пфунда: место, где раньше клиенты могли доить коров, а теперь ходят как в галерею

1. С чего все начиналось

Молочная лавка Пфунда в Дрездене: место, где раньше покупателям разрешалось самим доить коров, а теперь они ходят как в галерею. | Фото: © Lvova Anastasiya.

Паул Пфунд – основатель империи «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд» и его магазин.

2. От молочной лавки до семейной компании «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд»

Неоклассическое здание было построено специально для магазина и некоторых производственных цехов (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: stockagency.panthermedia.net.

Стоит переступить порог магазина сразу же попадаешь в сказку (Pfunds Molkerei, Дрезден).

3. Магазин, превратившийся в произведение искусства

Изразцы и колонны расписывались вручную местными мастерами (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: lifetastessogood.blogspot.com.

Даже раковину украшает изысканная роспись (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: travelsignposts.com.

Дворцовая роскошь магазина привлекала и покупателей, и простых зевак (Pfunds Molkerei, Дрезден).

4. Достижения молочной империи Пфунда

Каждый уголок магазина расписан причудливой символикой и орнаментами в стиле итальянского Ренессанса (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: commons.wikimedia.org.

Стилизованная сцена из жизни сельского жителя (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: lifetastessogood.blogspot.com.

5. Молочная лавка Пфунда в наши дни

Рядом с лавкой имеется небольшое кафе, где в меню молочная продукция Pfunds Molkerei. | Фото: tripadvisor.ru.

Вкусности, которые можно заказать в кафе или приобрести в магазине (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: tripadvisor.ru.