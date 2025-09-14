Молочная лавка Пфунда: место, где раньше клиенты могли доить коров, а теперь ходят как в галерею

В Дрездене есть замечательный молочный магазин, который притягивает туристов как магнитом. Да это и понятно, ведь переступив порог лавки посетители попадают в сказочный дворец. Керамика ручной работы, роскошный декор, лепнина, позолота, удивительной красоты изразцы – все это может удовлетворить самый изысканный вкус эстетов, даже несмотря на то, что они сюда приходят за молоком, йогуртом и сметаной.
1. С чего все начиналось
Молочная лавка Пфунда в Дрездене: место, где раньше покупателям разрешалось самим доить коров, а теперь они ходят как в галерею. | Фото: © Lvova Anastasiya.
Еще в 1879 г. обычный крестьянин Паул Пфунд (Paul Gustav Leander Pfund) решил, что сможет обеспечить жителей Дрездена качественной молочной продукцией, которую не видят городские жители. Но ему предстояло решить главный вопрос предпринимательской деятельности – быструю доставку скоропортящихся продуктов к потребителю. Холодильников (в нашем понимании) тогда еще не существовало, поэтому простой крестьянин ничего другого не придумал, как арендовать просторное помещение, в которое он разместил всех своих ...коров. А перед этим он обустроил стойла, кормушки и небольшое хранилище для кормов.
Паул Пфунд – основатель империи «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд» и его магазин.
Интересный факт: Магазин под названием Pfunds Molkerei очень быстро превратился в своеобразный аттракцион, куда могли приходить горожане не только, чтобы купить парное молоко, им разрешалось поучаствовать в дойке и в уходе за животными.
2. От молочной лавки до семейной компании «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд»
Неоклассическое здание было построено специально для магазина и некоторых производственных цехов (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: stockagency.panthermedia.net.
Видя, что самостоятельно он не может удовлетворить покупательский спрос предприимчивый Пфунд пригласил в свой бизнес брата с сыновьями. Уже к 1880 году его брат Фридрих Пфунд (по профессии актер!) с детьми активно подключился к прибыльному делу, при этом организовав семейную фирму под названием «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд».
Стоит переступить порог магазина сразу же попадаешь в сказку (Pfunds Molkerei, Дрезден).
Еще через год пришлось искать более просторное помещение и не одно, поскольку кроме магазина нужно было отделять коровник и конюшню, открывать кузнецкую мастерскую для обслуживания лошадей. Со временем основали собственную типографию для печати наклеек и рекламных плакатов, швейную мастерскую для пошива спецодежды сотрудникам, прачечную, ремонтные мастерские, цеха для производства сгущенного молока, детского питания и даже мыловарения, главным ингредиентом которого было все то же молоко.
3. Магазин, превратившийся в произведение искусства
Изразцы и колонны расписывались вручную местными мастерами (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: lifetastessogood.blogspot.com.
Стоит отметить, чтобы иметь все вышеперечисленное в одном здании было решено построить собственный комплекс. Строительство началось в 1891 году на улице Bautzner Straße, 79. Очень скоро в этом месте появилось величественное здание в неоклассическом стиле. На первом этаже и была открыта та самая молочная лавка, которую в 1998 году занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как «Самый красивый магазин Европы».
Даже раковину украшает изысканная роспись (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: travelsignposts.com.
И этому есть объяснение. Авторская глазурованная плитка, росписью которой занимались художники компании Villeroy & Boch, причудливая символика и орнаменты в стиле итальянского Ренессанса, где можно разглядеть дивные очертания химер и изящные аканты (использовались для декора фризов и карнизов), цветочные и фруктовые гирлянды, стилизованные кубки плодородия, миловидные младенцы (путти), раскрашенные рельефные розетки и бордюры – все это помогло создать интерьер в дворцовом стиле. Это направление а дизайне и архитектуре во все времена завораживало красотой, особенно тех, кому не была доступна подобная роскошь в повседневной жизни.
Дворцовая роскошь магазина привлекала и покупателей, и простых зевак (Pfunds Molkerei, Дрезден).
Дополнением к удивительному ансамблю стали масштабные настенные панно, на которых можно изучать реальные сцены из жизни сельских тружеников, обеспечивающих разнообразной продукцией себя и горожан. Благодаря продуманному оформлению и созданию особенной атмосферы, магазин превратился в своеобразную галерею, поэтому ему не потребовалась дополнительная реклама, люди и так валили толпами.
4. Достижения молочной империи Пфунда
Каждый уголок магазина расписан причудливой символикой и орнаментами в стиле итальянского Ренессанса (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: commons.wikimedia.org.
Разрастающееся производство требовало увеличения штата, причем из сельского населения, которое требовалось еще и обеспечить жильем, и организовать питание, и пристроить детей, и т. д. При этом нужно было организовывать полный цикл, начиная с фермы, переработки, разработки новых рецептур и заканчивая бумажной фабрикой, выпускающей картон для упаковок и жестяного завода, обеспечивающего банками для сгущенки.
Стилизованная сцена из жизни сельского жителя (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: lifetastessogood.blogspot.com.
Интересный факт от Novate.ru: К 30-годам прошлого века молочная империя Пфунда считалась одной из самых процветающих в Германии. И даже военные действия во время Второй мировой войны не остановили этот процесс. К счастью, здание головного офиса и удивительной красоты интерьер магазина сохранился, несмотря на жесткие бомбардировки.
5. Молочная лавка Пфунда в наши дни
Рядом с лавкой имеется небольшое кафе, где в меню молочная продукция Pfunds Molkerei. | Фото: tripadvisor.ru.
В 1972 году все производственные мощности и сам магазин перешли в государственную собственность и это стало роковым решением. Буквально через 9 лет магазин был закрыт, а производство остановлено. К счастью, в 90-х годах началось возрождение былых традиций, и лавка Пфунда попала в эту программу. Очень быстро магазин превратился в туристическую достопримечательность, где можно было находиться часами в более чем приятной обстановке.
Вкусности, которые можно заказать в кафе или приобрести в магазине (Pfunds Molkerei, Дрезден). | Фото: tripadvisor.ru.
При этом порадует и ассортимент продукции: молоко, коктейли, сгущенное молоко, йогурты, мороженое, разнообразие сыров и даже молочное мыло. Все это по-прежнему производится по старинной рецептуре, разработанной еще при жизни Пфунда. Также при магазине действует дегустационный зал, так что покупатели и просто любопытствующие туристы никогда не уходят с пустыми руками.
