Продукты для здоровья мозга, которые должны быть в рационе всех, кому за 30

Приятного аппетита!
Традиционный рацион современного человека изобилует солью, сахаром, калориями и насыщенными жирами, а такое питание очень негативно влияет как на мозг, так и на тело. Во время исследования, проведенного Глобальным советом по здоровью мозга, ученые выяснили, как диета влияет на здоровье мозга у людей после 30.
Группы продуктов питания.
На основании исследований и наблюдений были определено то, какие продукты, питательные вещества и диеты улучшают работу мозга у пожилых людей. Если в двух словах, то исследователи заключили, что лучшая диета для здоровья мозга - это та же диета, которая назначается для здоровья сердца.
Группа продуктов питания «Обязательно добавить в рацион». Рыба и морепродукты.
Рекомендации, содержащиеся в докладе, предназначены для всех здоровых взрослых, но особенно будут полезны для людей в возрасте 30 лет и старше, у которых не было диагностировано нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Члены Глобального совета по здоровью мозга разделили свои рекомендации по конкретным продуктам на три группы.
1. «Обязательно добавить в рацион»
Группа продуктов питания «Обязательно добавить в рацион». Ягоды.
УПОТРЕБЛЯТЬ
Группа продуктов питания, обозначенная «Обязательно добавить в рацион», включает в себя продукты, которые эксперты рекомендуют регулярно есть. В докладе также такие продукты описываются как «здоровая пища». К ним относятся:
- ягоды (сок не учитывается);
- свежие овощи (особенно листовые зеленые);
- здоровые жиры (например, те, которые содержатся в оливковом масле);
- орехи (хотя их нужно есть в умеренных количествах, поскольку орехи содержат большое количество калорий);
- рыба и морепродукты.
2. «Стоит включить в рацион»
Группа продуктов питания «Стоит включить в рацион». Молочные продукты.
КУШАТЬ
Группа продуктов питания, обозначенная «Стоит включить в рацион», включает в себя то, чем рекомендуется разнообразить рацион. К ним относятся:
Группа продуктов питания «Стоит включить в рацион». Домашняя птица.
- бобовые продукты;
- фрукты (в дополнение к ягодам);
- молочные продукты с низким содержанием жира (такие как йогурт);
- домашняя птица;
- зерновые культуры.
3. «Ограничить употребление»
Группа продуктов питания «Ограничить употребление». Жареная пища.
ЖРАТЬ
К продуктам в группе «Ограничить употребление» относятся:
Группа продуктов питания «Ограничить употребление». Пирожные.
- жареная пища;
- пирожные;
- полуфабрикаты;
- красное мясо
- цельномолочные молочные продукты (например, сыр и масло);
- поваренная соль.
Употреблять, кушать, жрать... Выбор за Вами!
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