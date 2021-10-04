Картофель с беконом и пицца в чашке: Как быстро приготовить два блюда и не мыть гору посуды

Аппетитный картофель с беконом, приготовленный в микроволновке.

Пицца в чашке

Вкуснейшая пицца в чашке.

Замешиваем тесто прямо в кружке.

Начинка для пиццы.

Выкладываем начинку слоями, сверху посыпаем тертым сыром.

Пицца выпекается в микроволновке 5 минут.

Готовая пицца.

Картошка с беконом

Картофель с беконом в микроволновке.

Разрежьте картошку, посолите, присыпьте специями, полейте маслом.

Уложите бекон в разрезы.

Картофель в тарелке помещаем в рукав для запекания.

Чтобы сыр расплавился, ставим почти готовое блюдо на 3 минуты в печь.