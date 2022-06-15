После этой подкормки даже дохлые томаты и огурцы сразу пойдут в рост

Для быстрого и активного роста и обильного плодоношения огурцы и томаты необходимо подкормить очень простым бюджетным средством, которое есть на каждой кухне.

Не все садоводы знают, что лимонная кислота — чудо средство, которое способно оживить даже вялые кустики овощных культур. Подкормка с лимонной кислотой стимулирует рост, улучшает метаболические процессы, преобразует труднодоступные микро и макроэлементы, находящиеся в почве, в форму, легко доступную для растений.







Для приготовления подкормки разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки в 10 литрах воды.







Подкормку следует вносить после основного полива по 0,5-1 литра под кустик, в зависимости от его размеров.

Для улучшения состояния овощных культур подкормку с лимонной кислотой можно использовать 1 раз в 2-3 недели.







Про подкормку томатов и огурцов лимонной кислотой можно посмотреть на видео:



