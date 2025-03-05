Как воевал кровожадный граф Дракула и чем превосходил врагов

Влада Цепеша почти всегда выделяют среди других средневековых фигур из-за легенд, окружающих его имя. Прославившись благодаря своему жесточайшему способу расправляться со своими врагами, он был весьма значимым политическим игроком в Европе XV века, выигравшим не одно сражение. О том, как кровожадный граф Дракул одержал победы в своих военных кампаниях, превзойдя соперников и врагов – далее в статье.
Ранние годы
Слева направо: Портрет Дракулы, XVI век, замок Амбрас, Инсбрук, Австрия. \ Портрет-миниатюра Дракулы, XVI век, Музей истории искусств, Вена.
Военный опыт Влада начался в ранние годы его жизни. Он изучал основы войны при дворе своего отца, Влада II Дракула. После того, как его отец занял трон Валахии, Влад Цепеш продолжил своё обучение при дворе османского султана Мурада II. Здесь он и его младший брат Раду были взяты в заложники, чтобы обеспечить лояльность своего отца. Помимо военной подготовки, Влад контактировал с людьми из других культур, такими как немцы и венгры, что дало ему больше понимания и опыта.
Дом Графа Дракулы в Сигишоаре. \ Фото: diletant.media.
Он приобрёл больше практического опыта во время своей кампании за трон Валахии. После убийства своего старшего брата и отца в 1447 году Влад вернулся на следующий год в сопровождении отряда османской кавалерии. С их помощью он занял трон, но всего на два месяца. Местная знать, которая не поддержала его притязания и была враждебна к османам, быстро свергла его. С 1449 по 1451 год он укрывался в Молдавии при дворе Богдана II. Здесь он получил стратегическое представление о своих соседях - Молдавии, Польше и Османской империи.
Военные кампании
Эдирне — столица Османской империи вплоть до второй половины XV века. \ Фото: blogspot.com.
Важнейшей кампанией, характеризовавшей его правление, была кампания за трон Валахии. Как упоминалось выше, это началось в 1448 году и продолжалось до его смерти. В 1456 году Янош (Иоанн) Хуньяди, готовясь к своей антиосманской кампании в Белграде, поручил Владу Цепешу командование вооружёнными силами для защиты горных перевалов между Валахией и Трансильванией, пока он находится в отъезде с основной армией. Влад воспользовался этой возможностью, чтобы снова вернуть себе трон в том же году.
Ночная атака, Теодор Аман, 1891 год. \ Фото: google.com.
Его успех привёл к гражданской войне, развязанной между ним и противостоящей знатью. Ему пришлось казнить целые знатные семьи, чтобы обеспечить своё правление и устранить всех претендентов. Удерживая трон в своих руках, он помог своему двоюродному брату Стефану Великому занять молдавский престол. После этого он участвовал в стычках с другими претендентами, совершая набеги и грабя деревни и города в Трансильвании в период с 1457-1459 годов.
Бояре, застигнутые на пиру посланцами Влада Цепеша, Теодор Аман. \ Фото: viatacaocarciuma.ro.
Его второе правление было самым продолжительным и продолжалось до 1462 года, когда Матьяш I, король Венгрии, заключил его в тюрьму по ложным обвинениям. Он содержался в качестве пленника в Вышеграде до 1474 года. Он вернул себе трон, но в том же году был убит, сражаясь против знати. Ещё одной кампанией, прославившей Влада Цепеша, была его роль в крестовых походах против турок в пятнадцатом веке, названных поздними крестовыми походами. После превращения Сербии в пашалык, папа Пий II организовал крестовый поход против Османской империи. Влад, зная об османской угрозе Валахии и своей ограниченной военной мощи, воспользовался этим случаем и присоединился к кампании папы римского.
Слева направо: Памятник королю Венгрии Матьяшу I в г. Коложваре (ныне Клуж-Напока, 1900 год), скульптор Я. Фадруж. \ Матьяш Хуньяди.
Между 1461-1462 годами он атаковал несколько ключевых позиций османов к югу от Дуная, чтобы ослабить их оборону и остановить их продвижение. Это привело к вторжению во главе с султаном Мехмедом II в июне 1462 года с намерением превратить Валахию в ещё один пашалык. Оказавшись в меньшинстве, Влад организовал ночную атаку, когда османская армия стояла лагерем близ Тырговиште. Несмотря на неудачу в его первоначальной попытке убить султана, стратегия Влада создала достаточно хаоса, чтобы остановить продвижение его врагов.
Великий стратег
Влад Цепеш и турецкие послы, Теодор Аман, 1861-1864 годы. \ Фото: d.ibtimes.co.uk.
Подходящим термином для описания валашской стратегии пятнадцатого века была асимметричная война. Влад и другие румынские лидеры всегда сражались с врагом, который превосходил их численностью (напр. Османская империя, Польша). В результате им пришлось принять стратегии, которые сводили бы на нет их численное преимущество. Например, они будут использовать стратегии, которые предполагают преимущества местности, такие как горные перевалы, туман, болота или внезапные атаки. Столкновений в открытом поле обычно избегали. В случае Влада сажание на кол было ещё одной стратегией, направленной на то, чтобы подорвать моральный дух врага.
Портрет Дракулы из галереи Эстерхази, XVIII век. \ Фото: i.pinimg.com.
Ассиметричная война Влада заключалась в следующем: во-первых, он отозвал свои войска, поскольку сражения в открытом поле можно было избежать. Затем он послал людей поджигать деревни и близлежащие поля. Дым и жара серьёзно замедлили продвижение врагов. Чтобы ещё больше ослабить врага, люди Влада также оставили мёртвых животных или трупы. Фонтаны тоже были отравлены, обычно тушами мёртвых животных, выделяющих трупный яд.
Слева направо: Янош Хуньяди — политический противник Дракулы. \ Страница из памфлета о Дракуле, переиздание 1499 года.
Во-вторых, Влад послал свою лёгкую кавалерию, чтобы преследовать врага с флангов днём и ночью, нанося дополнительные потери армии противника. Наконец, конфликт закончился прямым столкновением. Было три возможных сценария. В первом сценарии валашская армия выбрала определённое место. Второй сценарий предполагает внезапное нападение. В конечном сценарии сражение должно было проходить на местности, неблагоприятной для противника.
Армия и вооружение
Влад Цепеш на коне. \ Фото: diletant.media.
Основная структура валашской армии включала кавалерию, пехоту и артиллерийские подразделения. Воевода, в данном случае Влад, возглавлял армию и назначал командиров. Поскольку поля доминировали в ландшафте Валахии, основной военной единицей была тяжёлая и лёгкая кавалерия. Армия включала в себя малую армию (десять-двенадцать тысяч солдат, состоящую из знати, их сыновей и придворных) и большую армию (сорок тысяч солдат, в основном наёмников). Основную часть армии составляла лёгкая кавалерия, состоявшая из местных жителей или наёмников. Тяжёлая кавалерия и пехота составляли лишь небольшой процент вооруженных сил из-за ландшафта и небольшого количества укреплений по всей Валахии. Сама валашская армия редко использовала артиллерийское вооружение. Однако они использовались наёмниками.
Влад Цепеш и его армия. \ Фото: moviesandmania.com.
Основным источником информации о вооружении армии Влада являются средневековые церковные росписи, письма и сравнения, сделанные с другими соседними странами. Во-первых, тяжёлая кавалерия использовала оборудование, аналогичное другим кавалерийским подразделениям в Центральной и Западной Европе. Сюда входили доспехи, такие как шлемы, кольчуги, пластинчатые или восточные доспехи, а также оружие, такое как копья, мечи, булавы и щиты. Наличие османского и венгерского снаряжения и отсутствие мастерских указывают на то, что это оружие и доспехи были либо куплены, либо украдены во время набегов. Во-вторых, пехота использовала широкий спектр доспехов, от гамбезонов до кольчуг. Вооружение тоже было разнообразным: пики, копья, алебарды, луки, арбалеты, щиты, топоры и различные типы мечей. Наконец, другие виды оборудования включали палатки, павильоны, артиллерийское вооружение и инструменты, используемые для подачи сигналов и координации действий армии, такие как трубы и барабаны.
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