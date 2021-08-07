Бюджетное преображение типичного хрущёвского балкона

Балкон в хрущёвской квартире одинаков везде: узкий, нередко старый и не отремонтированный. Чтобы максимально бюджетно преобразить его и создать место для аккуратного хранения вещей, можно воспользоваться идеями из реализованного примера ниже.



Оконные рамы зачистить по возможности. Стены со стороны двери, оконные рамы и откосы следует покрасить белой краской, а стены с окнами, даже без грунтовки, можно покрасить эмалью желаемого цвета.



На пол положить новый линолеум, прикрутить новые плинтуса в тон общему дизайну.



Из брусков (4 шт. по 2 м, 19 шт. по 65 см, 8 шт. по 37 см) собрать простой, высокий и узкий стеллаж, который встанет в один из углов балкона.



В такой стеллаж очень удобно расставить коробки и корзинки с вещами, которыми сейчас вы не пользуетесь. Чудесное бюджетное преображение старого хрущёвского балкона!



Подробнее о преображении хрущёвского балкона смотрите в видео ниже:

