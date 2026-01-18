Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

Общеизвестный факт: большая часть общеизвестных фактов — полная чушь, почерпнутая нами из непроверенных источников и тиражируемая безо всяких на то оснований. Средний человек понятия не имеет, как работает его собственный организм, предпочитая оставаться на позициях, внушенных ему еще в детстве. В нашей статье мы попробуем развенчать несколько самых распространенных и самых нелепых мифов о человеческом теле, в которые продолжает верить большинство из нас.

Бритье и количество волос

Можно ли будить лунатика?

Смертельный рост

10% мозга

Холодная вода и простуда