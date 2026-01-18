С нами не соску...
Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

Общеизвестный факт: большая часть общеизвестных фактов — полная чушь, почерпнутая нами из непроверенных источников и тиражируемая безо всяких на то оснований. Средний человек понятия не имеет, как работает его собственный организм, предпочитая оставаться на позициях, внушенных ему еще в детстве. В нашей статье мы попробуем развенчать несколько самых распространенных и самых нелепых мифов о человеческом теле, в которые продолжает верить большинство из нас.



Бритье и количество волос


Эти легенды берут начало еще в школьной жизни, но многие не расстаются с ними и во вполне взрослом возрасте. Идея о том, что чем чаще вы стрижете или сбриваете волосы, тем гуще они растут — ошибочна. Более того, микроповреждения, которые вы наносите бритвой коже, ведут к росту более тонких и слабых волос.

Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

Можно ли будить лунатика?


Ваш приятель будет и в самом деле удивлен, если вы разбудите его в середине прогулки. Но не волнуйтесь: ни о каком сердечном приступе, или о других серьезных последствиях для организма не может быть и речи — это всего лишь миф.

Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

Смертельный рост


Ни волосы, ни ногти человека не продолжают расти после его смерти. На самом деле, кожа обезвоживается, сжимается и производит визуальный эффект того, что ногти и волосы стали длиннее.

Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

10% мозга


В историю о всего лишь 10% мозга, которые, якобы, задействует человек в жизни, предпочитают верить многие. Всему виной неправильно истолкованное утверждение психолога Уильяма Джеймса: ученый имел ввиду, что человек активно использует 10% мозга, а остальные 90% выполняют поддерживающую функцию.

Мифы о нашем теле, в которые пора перестать верить

Холодная вода и простуда


Холод, сам по себе, не может вызывать простуду. Если прыгнуть в ледяную воду, а затем выбраться на берег и хорошенько разогреться, вы наверняка не заболеете.
Собственно, опасность подхватить простуду гораздо выше в теплом кругу друзей, собравшихся в закрытом помещении.

