Идеи вертикального озеленения для небольших комнат

Если в вашем доме не хватает места для установки подставок для комнатных растений, не отказывайтесь от мечты создать уютный зеленый уголок.

Помните о том, что в маленьких квартирах нужно максимально использовать все свободное пространство, в том числе и стены. Растения, размещенные на стенах, позволят создать особую атмосферу в комнате и совсем не займут места. Выбирайте креативные горшки, необычные крепления и дизайнерские полки для вертикального озеленения собственного дома.

















































































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