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Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

Герань — частый обитатель подоконников и садов. При правильном уходе растение выглядит очень декоративно: разного оттенка цветы в окружении шапки зелёных листьев — настоящее украшение квартир и цветников.

К сожалению, с течением времени или при недостатке света и питания, герань сбрасывает листья, ствол оголяется и цветок начинает выглядеть непрезентабельно.

Как исправить ситуацию?

Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

Увы, декоративные свойства облысевшему стволу вернуть не получится — проблема решается его обрезанием. Главное — знать определённые нюансы. Внимательно рассмотрите своё растение от корней. На стволе необходимо оставить 4-5 живых почек. Обычно в высоту — это около 5 см.

Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

После обрезки растение желательно подкормить комплексным или азотным удобрением, поскольку азот стимулирует рост зелёной массы. Лучше всего подойдёт удобрение для декоративно-лиственных растений, которое легко найти во многих магазинах. Не лишним будет и пролить растение раствором Фитоспорина. А вот срез можно ничем не обрабатывать — он подсохнет и закроется сам. Через 1,5 — 2 месяца на месте обрубка вы увидите красивый пышный кустик.

Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

Кстати, срезанную часть выкидывать не стоит — это отличный материал для укоренения! Для этого берём примерно 10 см от верхушки растения. Обрываем все лишние листья. Обязательно удаляем цветы и завязи бутонов, если они есть, чтобы они не забирали на себя питание. После этого растение оставляем на 2-6 часов, для того, чтобы подсох срез и через него не проникли болезнетворные бактерии.

Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

Укоренять черенок лучше сразу в грунт, а не ставить в стакан с водой, как это делали раньше с несортовыми видами пеларгонии.
В почве делаем углубление (подойдёт любой универсальный грунт), вставляем в отверстие черенок и слегка обжимаем почву. Для подстраховки можно полить черенок раствором Фитоспорина, чтобы минимизировать вероятность загнивания и болезней. Для лучшего укоренения не ставьте черенок на яркое жаркое солнце, лучшее место — это полутень. Также можно поставить ёмкость с черенком в зип пакет, создавая условия теплицы, но тогда необходимо регулярное проветривание.

Как из облысевшей герани вырастить роскошный куст

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