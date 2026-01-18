Самые эффектные броски в истории борьбы

1. Бросок прогибом
«Бросок века» Вильфреда Дитриха. Немецкий тяжеловес боролся на пяти Олимпиадах. В его активе золото Рима-1960 и бронза Мехико-1968 по вольной борьбе.
Ещё трижды он становился олимпийским призером в греко-римском стиле. Но в летопись мировой борьбы он, прежде всего, вписан, как автор «броска века».
На Олимпиаде-1972 120-килограммовый Дитрих бросил прогибом американца Тейлора, весившего 180 кг. Зрелище из разряда must see.
2. Бросок «Обратный пояс»
Симоволом греко-римской борьбы является трехкратный олимпийский чемпион в тяжелом весе Александр Карелин, а его главным оружием был «обратный пояс».
«До меня у тяжеловесов его мало кто делал, хотя это очень практичный прием. При хорошей амплитуде он давал 5 баллов преимущества.
Два «обратных» – чистая победа, быстро и красиво, надо только два раза «выложиться». Иногда хватало и одного броска, редко кто из соперников хотел по несколько раз летать со второго этажа.
Порой, сами ложились на лопатки, хотя и с амбициями, и с физическими данными, у каждого из них, все было в порядке», – вспоминал Карелин.
Несколько лет назад в греко-римской борьбе ввели наказание за неактивное ведение борьбы – партер и захват соперника для проведения этого зрелищного приёма.
Но, через некоторое время отказались от таких правил по причине травматизма спортсменов. Многие перспективные спортсмены завершили свой спортивный путь, оказавшись на больничной койке со сложными переломами ключиц, травмами шейных позвонков и другими серьёзными переломами.
Видео травматичных бросков «Обратный пояс» со стандартного положения «партер»:
3. Бросок «Задний пояс»
Невероятно эффектный бросок продемонстрировал боец ММА Кевин Ренделман в бою со знаменитым Фёдором Емельяненко., то исход встречи был бы очевиден…
Видео броска Ренделмана:
Очень эффектный бросок продемонстрировал молодой перспективнейший борец Сергей Семёнов, которого все называют приемником Александра Карелина.
Спортсмен знаменит тем что выиграл чемпионат мира-2013 среди юниоров в Болгарии за 194 секунды (потратил на все схватки в сумме), побив рекорд легендарного борца вольного стиля Ивана Ярыгина, 440 секунд на Олимпийских играх-1972. Дольше всех Сергей провозился тогда в финале с азербайджанцем Абдуллаевым — почти полторы минуты.
А вот в полуфинале с корейцем Кимом управился за 7 (!) секунд. Именно в этой схватке и был продемонстрирован победный супер бросок.
Видео броска Сергея Семёнова:
И в добавок к этой теме оговоримся, что Семёнову, скорее всего, не удастся стать вторым Карелиным и радовать нас своими бросками, т.к. в марте 2016 года, к большому огорчению, допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний.
