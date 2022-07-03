Викки Дуган - модель по прозвищу «Спинка», ставшая прототипом соблазнительной Джессики Рэббит

Модель 1950-х Викки Дуган и мультяшный персонаж Джессика Рэббит. | Фото: elle.ru.

Vikki Dougan - актриса и модель 1950-х годов. | Фото: allday.com.

Викки Дуган в качестве пин-ап модели. | Фото: allday.com.

В 1950-х Викки Дуган шокировала всех нарядами со слишком открытой спиной. | Фото: avivas.ru.

Прогуливаясь по улице, Викки Дуган неизменно привлекала к себе всеобщее внимание. | Фото: avivas.ru.

Викки Дуган по прозвищу «Спинка». | Фото: allday.com.

Викки Дуган по прозвищу «Спинка».| Фото: allday.com.

Джессика Рэббит - мультперсонаж из анимированного фильма «Кто подставил кролика Роджера». | Фото: allday.com.

Викки Дуган - бывшая голливудская модель и актриса. Фото 2009 года . | Фото: allday.com.