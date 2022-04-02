Подкормка клубники для богатого урожая

Удивительная подкормка даёт потрясающий результат: ягоды клубники урождаются крупнее, слаще, сочнее. А главное, вы соберёте больший урожай, чем обычно! Сделайте концентрированный раствор на основе простых компонентов.







Концентрированный раствор делается на 1 л воды и затем разводится в 10 л чистой воды. Итак, в 1 л горячей воды (не кипятка) добавьте на кончике ножа порошок борной кислоты. Столько же добавьте марганцовки.







Далее, в раствор добавьте 10-15 капель йода и 2 ст. л. нашатырного спирта. Всё размешать и вылить в 10 л воды. Полученным раствором поливать по 0,5-1 л под один куст клубники. Проливать обязательно по влажной земле! Такой подкормкой следует подкормить клубнику примерно в середине мая, до начала цветения. Но если не успели — не страшно, можно и во время цветения. Вы заметите, как после такой подкормки клубника вырастет более крупная и сладкая!







Подробнее о том, как подкормить клубнику и получить большой урожай, смотрите в видео ниже:



