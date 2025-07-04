Как приготовить румяную и хрустящую выпечку из слоёного теста

Слоёное тесто можно использовать для приготовления вкусных и креативных блюд от тортов до лёгких хрустящих закусок, которые запросто можно подать даже на праздничный стол. Так что если вы хотите порадовать себя и свою семью ароматной выпечкой, ловите подборку слоёных рецептов.
1. Торт
Используя готовые коржи, начинку и глазурь (по желанию) даже новичок сможет приготовить вкуснейший слоёный торт, перед которым вряд ли кто-то сможет устоять.
Ингредиенты:
• Дрожжевые слоёные коржи (готовые) – 1 пачка;
• Сгущёнка – 2 банки;
• Сливочное масло – 1 пачка.
Слоённый торт с арахисом. \ Фото: assets.epicurious.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло комнатной температуры нарезать кусками;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить сгущёнку;
• И перебить до однородной густой массы;
• Один корж перебить до состояния средне крошки;
• Остальные коржи перемазать кремом;
• Посыпать крошкой;
• Убрать в холодильник на три-четыре часа;
• После порционно нарезать и подать к столу с чашкой чая или кофе.
2. Пирог
Шоколадный слоёный пирог. \ Фото: melaniecooks.com.
Шоколадный слоеный пирог — это неподвластный времени классический десерт, который придётся по вкусу даже тем, кто не особо жалует выпечку и любит сладкое.
Ингредиенты:
• Слоёное дрожжевое тесто – 0,5 кг;
• Шоколад чёрный – 1 плитка;
• Молоко жирное – опционально;
• Сахар – по вкусу;
• Какао – 4 ч.л;
• Сливочное масло – опционально;
• Яйцо – 1 шт;
• Арахис очищенный – 1 горсть.
Способ приготовления:
• Тесто разморозить;
• Шоколад поломать произвольно;
• Выложить в сотейник;
• Добавить сахар, какао и пару столовых ложек молока;
• Готовить на медленном огне до полного растворения ингредиентов, время от времени помешивая;
• Снять сотейник с плиты;
• Добавить кусочек масла;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Арахис измельчить до состояния средней крошки;
• Тесто раскатать;
• Первый слой выложить в форму для запекания, смазанную маслом или застеленную пергаментом;
• После равномерно смазать шоколадной пастой;
• Посыпать частью орехов;
• Повторить слои;
• Смазать торт яйцом;
• Верхний слой посыпать орехами;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• В духовку поставить стакан с водой;
• Готовый пирог разрезать порционно и подать к столу.
3. Слойки
Слойки. \ Фото: kolayevyemekleri.net.
Слойки — простой и вкусный десерт, который запросто можно подать на завтрак. Лёгкое, нежное и хрустящее лакомство придётся по вкусу как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
• Дрожжевое слоёное тесто – 0,5 кг;
• Мука пшеничная – опционально;
• Сахар – опционально;
• Масло подсолнечное – опционально.
Слоёные бантики. \ Фото: retete-usoare.eu.
Способ приготовления:
• Тесто разморозить при комнатной температуре;
• Раскатать и нарезать равномерными прямоугольниками;
• Сформировать бантики;
• После каждый край стоит окунуть в подсолнечное масло, а после в сахар;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• Подавать к столу с кофе или чаем.
4. Пирожки
Слоёные пирожки с грибами. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Слоёные пирожки с курицей и грибами — это восхитительный дуэт с пикантной ароматной начинкой, пробуждающей аппетит.
Ингредиенты:
• Дрожжевое слоёное тесто – 0,5 кг;
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Шампиньоны среднего размера – 14-16 шт;
• Лук репчатый белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кунжут – для посыпки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки.
• Масло подсолнечное – опционально.
Пирожки. \ Фото: iambaker.net.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Произвольно нарезать;
• Лук очистить;
• Нарезать на четвертинки;
• Филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Произвольно нарезать и пропустить через мясорубку с мелкой сеткой вместе с грибами, кинзой, петрушкой и луком;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Хорошенько перемешать;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• После остудить до комнатной температуры;
• Тесто раскатать и нарезать квадратиками семь на семь;
• Равномерно распределить начинку;
• Сформировать пирожки в виде треугольников, оставляя небольшое отверстие в центре;
• Пирожки смазать взбитым яйцом;
• Посыпать семенами кунжута;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать минут.
5. Рулетики
Рулетики. \ Фото: itsnotcomplicatedrecipes.com.
Слоёные рулетики с тунцом — это простое, но очень вкусное блюдо, сочетающее в себе сочную мякоть тунца, нежный творог и специи.
Ингредиенты:
• Дрожжевое слоёное тесто – 0,5 кг;
• Консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
• Яйцо – 1 шт;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Дижонская горчица – опционально;
• Томатный соус – опционально.
Слоёные рулетики с тунцом. \ Фото: challengedairy.com.
Способ приготовления:
• Тесто разморозить при комнатной температуре;
• Тунец выложить в чашу блендера, предварительно слив жидкость;
• Добавить творог и горчицу, смешанную с томатным соусом;
• Перебить всё до однородной консистенции густой пасты;
• Подтаявшие пласты теста смазать начинкой;
• Сформировать плотный рулет, завернув в пергаментную бумагу;
• Поставить в холодильник на полчаса-сорок минут;
• После нарезать порционными рулетиками;
• Выложить на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки;
• Смазать рулетики взбитым желтком;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут.
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