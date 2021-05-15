Новая Агата Кристи: Как Софи Ханна воскресила сыщика Эркюля Пуаро

Смерть и воскрешение Эркюля Пуаро

Впервые Эркюль Пуаро появился в романе Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стайлзе»

Образ Эркюля Пуаро - как его визитная карточка. С сайта sophiehannah.com

По замыслу Агаты Кристи в романе «Занавес» Пуаро завершал свое последнее расследование

Эркюль Пуаро - единственный литературный персонаж, которому был посвящен некролог

Софи Ханна – новая Агата Кристи?

Софи Ханна

К тому времени, как Ханна принялась за написание романов о Пуаро, она уже была известной писательницей

Агата Кристи

Романы XXI века об Эркюле Пуаро

Софи Ханна и Мэтью Причард

«Убийства под монограммой» открыли собой серию книг о Пуаро, написанных в XXI веке

В книгах Ханны действие происходит в прошлом веке - во времена Пуаро Агаты Кристи