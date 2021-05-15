Новая Агата Кристи: Как Софи Ханна воскресила сыщика Эркюля Пуаро

Первый из романов об Эркюле Пуаро был написан в 1916 году, а выход последнего запланирован на следующий, 2020 год. Возможно ли, что персонаж произведений Агаты Кристи оказался способен продолжать свое существование и после смерти своей создательницы, раскрывая новые преступления и распутывая новые психологические загадки? Является ли настоящей преданностью автору признание права его персонажа жить свое жизнью в новых произведениях?
Смерть и воскрешение Эркюля Пуаро
Впервые Эркюль Пуаро появился в романе Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стайлзе»
Эркюль Пуаро, бельгийский частный детектив – из персонажей-долгожителей. Во-первых, сама Агата Кристи создавала романы о нем на протяжении более пяти десятков лет – то есть в последнем из них, «Занавесе», возраст героя должен был уже превысить столетие. А во-вторых, и в 1920 году, когда был выпущен роман «Таинственное происшествие в Стайлзе», и в 2020, когда ожидается выход очередного произведения о великом сыщике, Пуаро по-прежнему интересен читающей публике и продолжает вдохновлять автора на новые книги.
Образ Эркюля Пуаро - как его визитная карточка. С сайта sophiehannah.com
Образ Эркюля Пуаро известен, наверное, всем книголюбам планеты. Его внешность довольно неординарна – он невысокий, даже маленький, с яйцеобразной формой головы и пышными усами, всегда безукоризненно и тепло одетый, обутый в идеально чистую лакированную обувь – даже там, где обстоятельства диктуют совершенно другой дресс-код. Пуаро вносит экзотическую нотку и в жизнь англичан, вовлеченных в расследование очередного преступления, и в английскую литературу, где выделяется среди остальных персонажей - типичных жителей Туманного Альбиона. Возможно, именно такая яркая индивидуальность и неповторимость позволили Пуаро занять свое собственное место в литературе, ведь, что ни говори, а на волне успеха произведений Конан Дойла любой вновь написанный герой-сыщик рисковал слиться с массой последователей Шерлока Холмса.
По замыслу Агаты Кристи в романе «Занавес» Пуаро завершал свое последнее расследование
Добавим к образу маниакальную склонность к чистоте и порядку, старомодность, пунктуальность, честолюбие, эгоцентризм, в дополнение к острому уму и наблюдательности – и получим совершенно законченный образ, достойный того, чтобы сойти со страниц книг и жить самостоятельной жизнью – как это и произошло с Пуаро.
Более трех десятков романов, пятьдесят четыре рассказа, одна пьеса – таков «багаж» Эркюля Пуаро, чья жизнь и карьера, казалось бы, закончились – эффектно и драматично – в 1975 году, когда был опубликован последний роман Агаты Кристи о бельгийце, что, кстати, отметили даже газеты: 6 августа того года в «Нью-Йорк Таймс» читатели увидели некролог, сообщавший, что умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив.
Эркюль Пуаро - единственный литературный персонаж, которому был посвящен некролог
Но хоронить сыщика было, конечно же, рано – слишком большим событием в литературе стали произведения о нем. Телевидение дало Пуаро новую жизнь – сериал «Пуаро Агаты Кристи» стал не просто экранизацией уже написанного, но поведал новые истории с участием сыщика – создатели телефильма не связывали себя буквальным следованием тексту книг, а порой развивали сюжет согласно собственным представлениям о герое и о тех событиях, которыми наполнены его расследования.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что однажды, спустя более трети века после смерти королевы детектива Агаты Кристи, увидел свет новый роман об Эркюле Пуаро – признанный наследниками писательницы официальным продолжением этой серии ее книг.
Софи Ханна – новая Агата Кристи?
Софи Ханна
Новым проводником Пуаро в жизнь стала английская писательница Софи Ханна. Она родилась в 1971 году в Манчестере в семье политолога и академика Нормана Гераса и детской писательницы Адели Герас. Уже с пятилетнего возраста написание историй стало главным хобби Софи, а благодаря родителям в ее доме не было недостатка в книгах, в которых она могла черпать вдохновение. Большое влияние на будущий стиль писательницы оказали произведения Энид Блайтон, потом Рут Ренделл. Когда девочке было около двенадцати, отец предложил ей прочитать «Тело в библиотеке» Агаты Кристи, и с этого момента королева детектива стала любимой писательницей Софи. К четырнадцати годам она прочла все написанное Кристи, а кроме того, «заболела» детективным жанром, который станет для нее потом основным в литературной деятельности.
К тому времени, как Ханна принялась за написание романов о Пуаро, она уже была известной писательницей
Сначала Софи Ханна прославилась как автор детских стихов – ее первый сборник вышел в 1995 году. Но куда большую славу писательнице принесли детективные произведения – написанные под влиянием Агаты Кристи, у которой Софи училась видеть разные стороны человеческой натуры, придавать значение мелким поступкам персонажей, видеть их сразу «в нескольких измерениях», включая и то, что скрыто от других действующих лиц и от самого читателя.
К своим собственным произведениям писательница подходила с такими же строгими требованиями, которые предъявляла к книгам как читатель. Если на протяжении первой главы сюжету не удавалось целиком захватить внимание, Ханна откладывала книгу – а потому в своих детективах она, ориентируясь в том числе и на приемы Агаты Кристи, старалась с первых же страниц создать интригу, описать ситуацию, которая на первый взгляд кажется невозможной, но по мере прочтения книги превращается в единственно возможную. Особенное значение тут приобретают психологические портреты персонажей – ведь именно их мысли и поступки приводят к возникновению загадки – и в этом королева детектива была настоящим мастером.
Агата Кристи
А потому в детективах Софи нельзя не заметить влияние Агаты Кристи, точнее, стремления писательницы приблизиться к тому уровню, что задала когда-то автор произведений о Пуаро. И сам бельгиец стал одним из любимейших персонажей Ханны – но, как бы ни мечтала она однажды написать книгу о продолжении приключений сыщика, осмелиться на такое было бы слишком большой дерзостью. Но тут помог случай.
Романы XXI века об Эркюле Пуаро
Однажды агент Софи Ханна, зная о ее особенном отношении к творчеству Агаты Кристи, на свой страх и риск предложил редактору издательства Harper Collins одну идею – добиться возможности продолжить приключения Пуаро. Одновременно, по стечению обстоятельств, наследники Агаты Кристи пришли к мысли о возрождении героя в новых детективных произведениях и стали искать писателя, который справился бы с этой задачей. Требовалось не только придумать интересный и эффектный сюжет, который был бы сопоставим с уже созданными, но и максимально приблизиться к тому стилю, языку повествования, который использовала Кристи – «четкий и элегантный», как его называет Софи Ханна.
Софи Ханна и Мэтью Причард
Так и получилось, что написать новую книгу о Пуаро было поручено британской писательнице. Соответствующее соглашение было подписано ею и внуком Агаты Кристи Мэтью Причардом – тем самым, что недавно обнародовал содержимое мемуаров своей бабушки – в виде найденных на чердаке аудиокассет, на которые она надиктовывала свои воспоминания.
В 2014 году увидели свет «Убийства под монограммой» (в русском переводе – «Эркюль Пуаро и Убийства под монограммой»). Критики оценили это произведение высоко. Да и читателям оно пришлось по душе – Ханна в полном соответствии с традициями начала повествование с загадочной интригующей ситуации, с первых же страниц погрузив события в истинно британскую атмосферу, с непременным чаем и сдержанной учтивостью – что так напоминало стиль самой Агаты Кристи!
«Убийства под монограммой» открыли собой серию книг о Пуаро, написанных в XXI веке
Спутником детектива, помогающим расследовать преступления, стал совершенно новый персонаж. Ни капитану Гастингсу, ни мисс Лемон, ни миссис Оливер не довелось появиться в новой версии приключений Пуаро, новый друг сыщика и повествователь – инспектор Скотланд-Ярда Кэтчпул, молодой и подающий большие надежды полицейский.
Следующая книга о Пуаро вышла спустя два года – это был роман «Эркюль Пуаро и шкатулка с секретом». Софи Ханна посвятила это произведение столетию первого романа о сыщике – «Таинственное происшествие в Стайлзе». Третий роман – «Тайна трех четвертей» - был опубликован в 2018. В настоящее время готовится к изданию новое произведение об Эркюле Пуаро, по всей видимости, не последнее.
В книгах Ханны действие происходит в прошлом веке - во времена Пуаро Агаты Кристи
«Писать о Пуаро для меня – радость», - говорит Ханна, почти в каждом своем интервью подчеркивая, что стать новой Агатой Кристи или даже приблизиться к уровню ее мастерства она и не мечтает, а скорее всего, это не под силу никому.
Сейчас Софи Ханна совмещает литературную деятельность с преподавательской, живет с мужем и детьми в Кембридже и работает в колледже Люси Кавендиш. Писательница называет себя такой же одержимой порядком, как Пуаро, она любит собак, считает едва ли не главными злодеями в мировой литературе мистера Брокльхерста и тетю Рид из «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, а темы, которые никогда не затрагиваются в ее произведениях – смертная казнь и смертельные недуги – особенно поражающие близких повествователя, эти вещи Софи Ханна считает слишком болезненными, а потому не пишет о них.
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