Как подготовить виноград к зиме

Подготовка винограда к зиме – процесс непростой и трудоемкий. В наших погодных условиях хрупкое растение может выпреть, вымерзнуть, подвергнуться атаке грызунов и найти еще множество причин для того, чтобы не проснуться весной.

Оградить своего зеленого питомца от всех бед по силам только опытному садоводу. Но если вы стали виноградарем совсем недавно, не беда, мы расскажем в каком порядке и в какое время нужно заниматься осенней обработкой винограда, чтобы в следующем году радоваться обильному урожаю.







Подкормка и полив винограда

Обрезка винограда осенью

Осенняя обработка винограда

Укрытие винограда на зиму

Как укрыть виноград лапником

Как укрыть виноград соломой

Как укрыть виноград землей

Как укрыть виноград снегом

Как во время теплого сезона, так и зимой виноградному кусту нужно огромное количество питательных веществ. После зимовки ослабленное растение просто не сможет дать достаточное число завязей, и весенняя подкормка не успеет компенсировать дефицит минералов и органики в грунте. Чтобы виноград легко перенес даже суровую зиму, вносить удобрения нужно, начиная с сентября.Не забудьте и о влагозарядном поливе в случае сухой осени. В середине октября прокопайте вокруг каждого куста или вдоль ряда неглубокую (до 10 см) канаву и обильно пролейте виноград. Корни каждого взрослого растения должны получить не менее 15 л воды.Формировать кусты винограда лучше всего осенью, а точнее в конце октября – ноябре.После того как лоза сбросила все листья, вы сможете увидеть побеги во всей красе и оценить их пригодность для зимовки. Срезать лозу нужно до живой ткани (зеленой на срезе), обязательно острым секатором, чтобы не рвать края и не наносить винограду лишний ущерб.Удалить нужно все тонкие (тоньше 5 мм) и толстые (толще 15 мм) побеги, усы, и оставить на каждой плодовой стрелке число глазков, соответствующее толщине стрелки в миллиметрах.После обрезки винограда самое время провести обработку от вредителей и заболеваний, которые могли развиться на ваших кустах летом. Если куст здоров, то для профилактики опрыскайте его 3-5%-ным раствором железного купороса, а вот если вы обнаружили признаки болезни, то выберите подходящее средство.Не все сорта винограда требуют укрытия на зиму, есть и морозостойкие районированные варианты. Однако если в вашем районе часто бывают суровые, бесснежные зимы или нередки перепады температуры и влажности, то предпочтительнее будет укрыть виноград на зиму.Прежде чем приступать к процедуре укрытия, пригните обрезанные лозы к земле и надежно зафиксируйте их скобами из толстой проволоки, чтобы они не распрямились и не посрывали укрывной материал. Укрывать виноград нужно в конце ноября – начале декабря, после того как установятся небольшие заморозки, а вот пригнуть его лучше на несколько недель раньше, пока лоза еще гибкая и гнется, а не ломается.Проще всего укрыть виноградные кусты еловым или сосновым лапником. Его боятся грызуны, в нем не развивается грибок, и он не дает корням запреть. Если накроете каждый куст слоем 30-40 см, то на этом подготовку винограда к зиме можно считать законченной.Солома также сгодится для создания укрытия, правда, ее придется притоптать, чтобы зимние ветра не разнесли ее по всему участку. Насыпьте на лозы слой соломы толщиной 20 см, а через месяц добавьте еще столько же. Весной можно оставить солому под кустами в качестве мульчи, но будьте осторожны – в ней часто селятся грызуны, поэтому осенью разложите рядом с кустами ядовитые приманки.Если никакого укрывного материала под руками не оказалось, наклоненные лозы можно засыпать грунтом на высоту 15 см, а через месяц увеличить слой земли до 30 см. Это примитивное укрытие защитит лозу от перепадов температуры и обеспечит ей комфортную зимовку.Укрывать виноград пленкой, рубероидом и другими воздухонепроницаемыми материалами нельзя – это приводит к выпреванию глазков.Самое натуральное и качественное укрытие, задуманное самой природой, – это снег. Если его в ваших краях достаточно, набрасывайте его на лозу, прикрывая весь куст. Даже виноград морозостойких сортов будет благодарен за такой уход, и порадует вас обильным плодоношением в следующем сезоне.Виноград – очень требовательное растение, и приручить его под силу далеко не всякому садоводу. Но если вы уделите ему внимание и после сбора урожая проведете правильную подготовку к зиме, то из года в год ваши виноградные плантации будут все краше и плодороднее.