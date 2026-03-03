7 оригинальных способов использовать вешалки

Bот это да! Меняя летний гардероб на зимний, вы, возможно, заметили, что в шкафу осталась пара лишних плечиков для одежды. Не спешите их убирать и уж тем более выбрасывать. Из них можно сделать кое-что полезное.



ДЛЯ ОЧКОВ



Самое простое — использовать вешалки для хранения очков. Так они не будут теряться, а будут всегда находиться на своем месте.

Может, вам даже гвоздь в стену вбивать не придется, достаточно просто будет снять со стены надоевшую картинку.ДЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВПлечики с планкой для брюк подойдут для того, чтобы хранить на них газеты и журналы.ДЛЯ ШАРФОВ И КЛЮЧЕЙА так можно оформить стену в прихожей. Переверните плечики, срежьте одну из сторон, склейте между собой с помощью прочного клея и прикрутите к деревянному бруску саморезами.ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ И КАРТИНВешалки можно использовать и вместо рам для картин. Закрепите изображения с помощью зажимов-крокодильчиков к нижней планке вешалки и развесьте постеры или рисунки на стене. Смотрится очень стильно.ДЛЯ ЗЕРКАЛАКто бы мог подумать, что такое декоративно зеркало в виде солнца сделано из металлических вешалок? Может, вам тоже захочется воплотить в жизнь такую оригинальную идею?ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙЕсли любите комнатные растения, то эта идея вам непременно понравится. С помощью вешалки можно создать идеальную подпорку для вьющихся цветов, которая придаст им интересную форму.ДЛЯ ВЕНКОВТакже металлические вешалки очень удобно использовать как основу для венков. Хотите сделать венок на дверь, достаточно придать вешалке круглую форму и закреплять цветы или листья вокруг нее.