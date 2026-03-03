С нами не соску...
7 оригинальных способов использовать вешалки

Bот это да! Меняя летний гардероб на зимний, вы, возможно, заметили, что в шкафу осталась пара лишних плечиков для одежды. Не спешите их убирать и уж тем более выбрасывать. Из них можно сделать кое-что полезное.

ДЛЯ ОЧКОВ
7 оригинальных способов использовать вешалки
Самое простое — использовать вешалки для хранения очков. Так они не будут теряться, а будут всегда находиться на своем месте.

Может, вам даже гвоздь в стену вбивать не придется, достаточно просто будет снять со стены надоевшую картинку.

ДЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
7 оригинальных способов использовать вешалки

Плечики с планкой для брюк подойдут для того, чтобы хранить на них газеты и журналы.

ДЛЯ ШАРФОВ И КЛЮЧЕЙ
7 оригинальных способов использовать вешалки

А так можно оформить стену в прихожей. Переверните плечики, срежьте одну из сторон, склейте между собой с помощью прочного клея и прикрутите к деревянному бруску саморезами.

ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ И КАРТИН

7 оригинальных способов использовать вешалки

Вешалки можно использовать и вместо рам для картин. Закрепите изображения с помощью зажимов-крокодильчиков к нижней планке вешалки и развесьте постеры или рисунки на стене. Смотрится очень стильно.

ДЛЯ ЗЕРКАЛА

7 оригинальных способов использовать вешалки

Кто бы мог подумать, что такое декоративно зеркало в виде солнца сделано из металлических вешалок? Может, вам тоже захочется воплотить в жизнь такую оригинальную идею?

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

7 оригинальных способов использовать вешалки

Если любите комнатные растения, то эта идея вам непременно понравится. С помощью вешалки можно создать идеальную подпорку для вьющихся цветов, которая придаст им интересную форму.

ДЛЯ ВЕНКОВ

7 оригинальных способов использовать вешалки

Также металлические вешалки очень удобно использовать как основу для венков. Хотите сделать венок на дверь, достаточно придать вешалке круглую форму и закреплять цветы или листья вокруг нее.

