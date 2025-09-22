Парики, глаза и дымоходы: 12 самых необычных налогов в истории человечества

Любое государство всегда печётся о том, чтобы его казна была полна. А потому правителям приходится находить самые разные статьи дохода, и так уж повелось испокон веков, что самым эффективным способом поддерживать финансовое благополучие страны - это ввести новый налог. Вот только порой статьи сборов денег с населения были настолько странными и даже абсурдными, что в их существование трудно поверить.
1. Налог на бороды
Легендарное обрезание бород русским боярам - результат введения налога. /Фото: diletant.media
Многие знают, что Петр I Великий «прорубил окно в Европу», и в течение этого процесса даже срезал бороды боярам. А в реальности царь в рамках привития своему народу традиций европейской культуры, в 1689 году он издал указ о запрете мужчинам носить бороды. Однако радикально к этому вопросу правитель подходить не стал, а оставил в нём лазейку: самым большим противникам обрезания бороды достаточно было уплатить высокий налог, чтобы оставить густую растительность на лице. Более того, была разработана градация побора по типам бород - купеческой, боярской, крестьянской и других. Исключением из закона также были крестьяне, которые имели право носить бороду безвозмездно только у себя в деревне, а вот в случае въезда в город они должны были заплатить 1 копейку. А неуплата налога каралась ссылкой на каторгу с целью отработки штрафа.
2. Налог на окна
Английские окна когда-то облагались налогом. /Фото: angliya.com
Занятный налог, который появился в Великобритании в 1696 году. Причём на тот момент его странным назвать не получилось бы, ведь он представлял собой некий вариант налога на роскошь.состоятельные люди. Значит, если у человека хватало средств на застеклённое окно, то и позволить себе оплатить лишний побор он тоже был в состоянии.
3. Налог на свободу
Рабы в Древнем Риме должны были платить за свободу. /Фото: italy4.me
Рабовладельческий строй в Древнем Риме был довольно жёстким, однако всё-таки имел варианты освобождения зависимых людей. Правда, за это государства требовало так называемый вольный налог (manumission), который платили в случае освобождения хозяином своего раба. Причём сбор этот мог взиматься либо с уже бывшего хозяина, как с того, что достаточно состоятелен, чтобы отпускать раба на волю, либо с самого освобождённого, которому в этом случае приходилось как бы выкупать себя дважды - сначала у хозяина, а затем у государства.
4. Налог на диссидентов
Против роялистов обращали не только оружие, но и налоги. /Фото: diletant.media
Диссиденты существовали в любом государстве, и к ним применяли самые разные методы борьбы. Среди них оригинальностью отличалась идея Оливера Кромвеля, который в 1655 году решил насолить своим идеологическим врагам роялистам с помощью налога. Более того, деньги, полученные таким образом Кромвель пустил на организацию народного ополчения, которое и охраняло государство от посягательств тех самых роялистов.
5. Налог на соль
Соль раньше была слишком дорогой, чтобы не сдирать с неё поборы. /Фото: championat.com
Тот факт, что соль на протяжении многих столетий была едва ли не предметом роскоши, объясняет практику введения налога на неё, которая осуществлялась в истории человечества неоднократно в самых разных странах. Так, например, его вводили в Китайской империи, во Франции, и даже в Индии. Вот только во всех этих государствах решение о появлении такого побора привело к весьма неожиданным последствиям: от масштабных протестов вплоть до распада империй.
6. Налог на туалет
Отхожее место тоже может быть статьёй дохода государства. /Фото: top10a.ru
Ещё один античный налог, который до сих пор имеет своеобразное эхо в виде крылатого выражения «деньги не пахнут». А было это так: римский император Веспасиану, ввел в своем государстве сбор за посещения общественного туалета, который в те времена обладали не только прямым функционалом, но и служили местами для встреч и даже ведения светских бесед. Вот только идея пополнения казны с помощью налога на отхожее место возмутило сына императора, на что последний заставил наследника понюхать деньги со словами: «Деньги не пахнут!»
7. Налог на жизнь
Самый абсурдный налог, ставший причиной восстания. /Фото: theconversation.com
Пожалуй, невозможно нейти более абсурдный налог, чем взимание платы в пользу государства за...жизнь. Однако именно такой побор правительство Великобритании в 14 столетии решили ввести для своего населения. Само собой, мысль, что им придётся были платить в казну только потому, что они живы, население крайне возмутило, потому вскоре вспыхнул масштабный бунт, оставшийся в английской истории под названием Peasants' Revolt.
8. Налог на дымоход
Дымоходы также облагались налогом. /Фото: na-dache.pro
Ещё один странный налог из Великобритании, который появился в 1660 году. Тогда, казалось, что уже не за что взимать деньги с людей, правительство придумало обложить побором...дымоходы. Впрочем, причина введения этого налога была весьма логичная: дело в том, что другие объекты, за которые взималась плата в казну, многие граждане ради сокрытия доходов закапывали в землю или прятали в дымоход. Вот только привело введение такого налога к неожиданным последствиям: чтобы сэкономить, население повально стало разбирать печные трубы, что в 1684 году привело к возникновению крупного пожара в Лондоне, который уничтожил 20 домов. После этой трагедии налог был отменен.
9. Налог на парики
Отличный способ пополнить казну - поборы за модные вещи. /Фото: semreflejos.com.ar
И снова в истории Великобритании нашлась занятная страница, повествующая о необычном налоге. В этот раз речь идёт о поборах с владельцев париков, который ввели в 1795 году. Справедливости ради, следует уточнить, что налог был введён не на сами ненастоящие волосы, а на на душистую пудру, которой их посыпали. Единственным исключением оказались члены королевской семьи и их ближайшее окружение - они сбор не платили. Но и местное население тоже не горело желанием отдавать лишние деньги в казну, а потому мода быстро сменилась, и парики ушли в историю.
10. Налог на иностранцев
Больше всего от такого налога страдали китайцы. /Фото: newizv.ru
Практика оплаты любым иностранцем государству факта своего пребывания там тянется уже не одно столетие. Однако порой она приобретала весьма занимательный формы. Например, на территории Канады до 1923 года действовал налог на китайцев. Произошло это так: в те времена северное государство было излюбленным местом эмиграции бывших граждан Поднебесной, а так как приезжало их довольно много, то и пополнение казны от введения такого налога было неплохим. Однако регулировать приезд китайцев было просто невозможно, и их стало настолько много, что в 1923 году налог был отменён, так как правительство попросту запретило им въезд в Канаду.
11. Налог на часы
Часы также были предметов сборов с населения. /Фото: bugaga.ru
Англичане, если судить по их истории, оказались просто рекордсменами по введению странных налогов. Один из последних таких был введён в 1797 году, и заставлял раскошелиться тех, кто предпочитал всегда быть в курсе, который час. Так, государственная казна в течение целого года пополнялась за счёт поборов с собственников часов. После этого налог отменили, однако и за эти двенадцать месяцев множество англичан уплатили стране по 5 шиллингов.
12. Налог на глаза
В Башкирии самыми дорогими оказались серые глаза. /Фото: poembook.ru
Весьма занимательный налог, который ввели в начале XVIII столетия на территории Башкирии. Так решили взимать с населения плату в пользу государства в зависимости от цвета их глаз. Причём, каким образом производилась «оценка» цвета глаз, предположить весьма трудно, однако доподлинно известны некоторый цифры: так, по данным редакции Novate.ru, обладатели черных глаз платили в казну 3 алтына, а вот серые обходились их владельцу почти втрое дороже - целых 8 алтынов.
