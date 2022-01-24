8 технокладбищ, масштабы которых действительно впечатлят

Технокладбища в разных уголках мира.
Последнее пристанище рано или поздно находит каждый. Причём не только человек. Автомобили, телефонные будки, самолёты и даже потерянные велосипеды со временем отправляются на кладбище. Да-да, возможно кому-то и покажется это странным, то такие необычные кладбища есть в разных уголках мира.
1. «Чистилище» для культового британского символа
Кладбище телефонных будок.
Таксофоны в настоящее время почти везде канули в прошлое, но некоторые из этих знаковых символов былых лет до сих пор можно увидеть... на кладбищах. В Великобритании есть два кладбища, где хранятся телефонные будки. Одно из них принадлежит 80-летнему Майку Шорсу из Карлтон Миниотт, который всю жизнь коллекционировал бывшие телефонные будки. Когда их накопились сотни, то решил обновить их и перекрасить в красный цвет.
Телефонную будку на этом кладбище можно купить.
А самое большое действующее «кладбище телефонных будок» в настоящее время принадлежит Unicorn Restorations и находится рядом с Мерстамом, графство Суррей. Здесь любой желающий может себе приобрести полностью отреставрированную личную будку по цене от £ 2000.
2. Вагоны нью-йоркского метро, захороненные в море
Из вагонов даже созданили искусственный риф.
Оказывается, некоторые устаревшие вагоны метро в Нью-Йорка были захоронены в море. После того, как 2500 вагонов были выведены из эксплуатации, с них сняли, все что было возможно (сиденья, колеса и т.д.), а затем переработали или продали. Затем каркасы вагонов были вывезены на барже в Атлантический океан, где их сбросили на дно для создания искусственного подводного рифа.
Проект Metropolitan Transit Authorit был закончен в 2010 году, а сейчас в этих вагонах на океанском дне просто кипит жизнь.
3. Кладбище дорожных постов
Кладбище дорожных постов в Нью-Джерси
В американском Нью-Джерси есть специальное место, куда свозят «умирать» будки пунктов взимания дорожных сборов.
4. Кладбище неоновых вывесок
Яркое и красочное напоминание о прошлом Лас-Вегаса
В 1996 году в Лас-Вегасе открылось официальное кладбище неоновых вывесок площадью 1,2 гектара. Сейчас на нем можно увидеть сотни классических вывесок «Города грехов», в том числе вывески свадебных часовен, автомобильных стоянок, некоторых из знаковых казино Вегаса и т.д.
Сегодня на подобное необычное кладбище даже продаются билеты и проводят экскурсии.
5.
Кладбище коммерческих самолетов в Викторвилле, Калифорния
В 150 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса, в городе Викторвилл можно найти кладбище, куда отправляется после списания почти каждый коммерческий самолет в США.
Южнокалифорнийский аэропорт Логистикс, который раньше был базой ВВС «Джордж», является одним из самых оживленных в стране могильников для самолетов. Когда самолетам исполняется 20 лет, большинство из них списывают. Некоторые из них разбирают на запчасти, в то время как другие самолеты приобретают прочие авиакомпании.
Могильник Викторвиль является одним из трех в США, но он самый популярный, поскольку местный крайне сухой климат действует как естественный консервант.
6. Кладбище шин, которое можно увидеть из космоса
Кладбище шин, которое можно увидеть из космоса
В районе Сулабийя в Кувейт-Сити в земле вырыты гигантские ямы, в которые сбрасывают старые шины. Сегодня здесь накопилось уже более семи миллионов покрышек.
Кладбище стало настолько обширным, что его теперь видно из космоса. Сюда свозят шины из стран по всему миру, которые платят Кувейту за это. В 2012 году на свалке возле Джахры загорелось 5 миллионов шин. Пожар был настолько большим, что сотням пожарных и военных едва удалось обуздать огонь.
7. Fietsdepot — кладбище потерянных велосипедов
Кладбище потерянных велосипедов.
В Амстердаме живет около 700 тысяч человек и есть примерно один миллион велосипедов. Официально санкционированные стоянки всегда забиты, а на улицах полным-полно незаконно припаркованных велосипедов. Поэтому неудивительно, что кражи являются постоянной проблемой.
Fietsdepot, который находится возле центрального вокзала Амстердама — место, куда свозят «бесхозные» велосипеды из города. За год в среднем привозят более 65000 байков всех форм и размеров. Каждый велосипед заносится в базу данных, при этом указываются все детали, такие как модель, цвет, гравюры, серийные номера и т. д. Затем данные проверяются в местной полиции, чтобы убедиться, что велосипед не был украден.
Велосипеды хранятся здесь в течение трех месяцев. 40% людей в конечном итоге получают свое имущество обратно, но невостребованные велосипеды затем продаются с аукциона, разбираются на запчасти или разрезаются на металлолом.
8. Призрачный флот
Призрачный флот.
В течение многих десятилетий десятки неповоротливых списанных военных кораблей стояли в гавани Саисан и были одной из наиболее необычных туристических достопримечательностей Сан-Франциско. Так называемый резервный флот гавани Саисан (иначе известный как законсервированный флот или призрачный флот) был создан Морской администрацией США после Второй мировой войны , чтобы служить в качестве потенциального резерва для национальной обороны.
В одно время здесь стояло около 100 кораблей. Однако, после длительной экологической тяжбы в 2007 году огромный «призрачный флот» исчез. Экологи добились своего — корабли перевезли на индустриальные верфи на соседнем острове Маре и в Браунсвилле, где их отправили на слом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии