Почему в Антарктиде нет собак, что такое «кровавый» водопад и другие мароизвестные факты

1. Американский ученый первым нашел свою пару в Антарктиде

Американский ученый первым нашёл свою пару в Антарктиде.

2. В некоторых местах Антарктиды никогда не было снега или дождя

В Антарктиде есть места, где за 2 миллиона лет не было ни дождя, ни снега.

3. В Антарктиде есть «кровавый» водопад

Кровавый водопад в Антарктиде.

4. На этом континенте было найдено больше всего метеоритов

В Антарктиде найдено больше метеоритов, чем где-либо ещё в мире.

5. У Антарктиды нет своего часового пояса

В Антарктиде нет официального часового пояса.

6. Самый крупный айсберг по величине превышал остров Ямайку

Самый крупный айсберг.

7. В Антарктиде запрещены ездовые собаки

Ездовые собаки официально были запрещены в Антарктиде в 1994 году.

8. Под льдами Антарктиды скрывается больше трёхсот озер

Под ледяным покровом находится более 300 крупных озёр.

9. В Антарктиде была зарегистрирована самая низкая температура на планете

Самая низкая температура поверхности Земли, когда-либо зафиксированная в Антарктиде, составляет -144 °F (-98 °C).

Самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Антарктиде, составила 63,5 °F (17,5 °C).

10. В Антарктиде совсем нет муравьев и рептилий

Антарктида, Арктика и некоторые др. отдалённые острова - единственные места в мире, не колонизированные муравьями.

Антарктида - единственный континент без рептилий и змей.

11. Из-за глобального потепления Антарктида потеряла 3 триллиона тонн льда

Из-за изменения климата Антарктида потеряла 3 триллиона тонн льда всего за 25 лет.

12. Скорость ветра в Антарктиде может составлять 200 миль в час

Ветер может достигать скорости до 200 миль в час.

13. В Антарктиде не живут белые медведи

В Антарктиде нет белых медведей.

14. На территории Антарктиды есть Христианские церкви

В Антарктиде есть семь Христианских церквей.