12 необычных лестниц, от одного вида которых захватывает дух

1. Umschreibung (Германия)

Лестница, которая не имеет ни начала, ни конца. /Фото: uatraveller.com

2. Camp Adventure Forest Tower (Дания)

Оригинальный прогулочный маршрут в датском лесу. /Фото: pro-remont.ru

3. Колодец Chand Baori (Индия)

Ступенчатая индийская достопримечательность. /Фото: picfair.com

4. Дом-лестница (Япония)

Когда крыша - это тоже лестница. /Фото: devisare.com

5. «Лестница в небо» (Китай)

Ступени, стремящиеся в небеса. /Фото: OrangeSmile.com

Через мост, оказывается, не только по прямой идти. /Фото: http://architime.ru

7. Tiled Steps (США)

8. Tiger and Turtle - Magic Mountain (Германия)

Лестница не хуже американских горок. /Фото: architime.ru

9. Лестница в магазине Longchamp (США)

Лестница - эксперимент с формой. /Фото: pinterest.com

10. Смотровая площадка Vessel (США)

Бесконечная лестница-сосуд. /Фото: 7lestnic.com

11. Мост Моисея (Нидерланды)

Спуск прямиком в библейский сюжет. /Фото: his.ua

12. Центр Помпиду (Франция)

Лабиринт лестниц во французской столице. /Фото: www.vogue.fr