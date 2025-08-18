Какими фишками могла похвастаться малолитражная «Чайка», которых не было у «большой»

Легендарная «Чайка» была и остаётся одним из самых известных автомобилей советского производства. Однако далеко не каждому известно, что под этим же примечательным названием некогда существовала ещё одна машина, причём она была малолитражкой. И совершенно напрасно о ней забывают, ведь она могла похвастаться такими примочками, какие на «большой» «Чайка» и вовсе не появились.
Малолитражный новатор с легендарным названием. /Фото: sovcarhistory.ru
Бесспорно, ГАЗ-13 «Чайка» не просто так считается одной из самых известных и любимых автомобилей советского периода. Причём так было с самого начала - как только она появилась в 1959 году, то произвела на отечественном рынке настоящий фурор. Вот только до неё уже была одна машина, носившая то же название, и именно на неё, а не наоборот, как можно подумать, легендарная модель похожа.
Знаменитый советский ГАЗ-13, оказывается, не был первой «Чайкой». /Фото: kolesa.ru
История малолитражки «Чайка» началась с инициативы студентов и преподавателей одной из кафедр знаменитой «Бауманки», которые, независимо от специалистов, работавших на Горьковском автомобильном заводе решили создать и изготовить модель со столь поэтичным названием. Произошло это в 1958 году, то есть ровно за год до появлении более известной машины с тем же именем, однако первая «Чайка» должна была стать малолитражкой.
Концепт-арт автомобиля от бауманских изобретателей. /Фото: techinsider.ru
Результатом разработок действительно стала маленькая машина, вот только заурядной её никак не назовёшь. А всё потому, что в ней был целый ряд по-настоящему революционных решений.
Первая советская машина с пластиковым кузовом. /Фото: vk.com
Это сделало машину просто поразительно малой по весу: по информации редакции novate.ru, масса этого самого кузова не превышала 47 килограмм. Следующим новаторским решением, внедрённым в модель, оказался необычный механизм поднятия дверей вверх - вот почему для этой машины название «Чайка» было очень кстати — две открытые двери как раз и напоминали «крылья» этой гордой морской птицы.
Первая «Чайка» на улицах Москвы. /Фото: techinsider.ru
Третьим революционным по тем временам элементом был дизайнерский ход - у автомобиля заднее стекло имело обратный наклон. Впрочем, внедрили его разработчики из чисто практических побуждений: они считали, что с помощью такого решения таким они предотвратят забрызгивание стекла. И все эти новшества удалось втиснуть в миниатюрную «Чайку» общим весом всего в 400 килограмм. К слову, поэтому для неё разумно было использовать не самый сильный двигатель от знаменитой «инвалидки», потому что и он мог разгонять эту модель до 75 км/час.
Предположительно, так выглядит МВТУ сегодня. /Фото: vk.com
Справедливости ради, «полёт» и названия, и самой машины, оказался недолгим: как уже было сказано ранее, в 1959 году была выпущена та самая, легендарная «Чайка» от ГАЗ, поэтому микролитражку бауманских умельцев решили переименовать - название заменили на аббревиатуру МВТУ. На протяжении нескольких лет она демонстрировалась на ВДНХ, но в серийное производство не пошла. В итоге её доставили в запасник московского Политехнического музея - там, насколько известно, она находится по сей день.
