Как наколдовать аппетитный десерт буквально за 1 минуту из того, что под рукой

Очень быстрый и такой же вкусный десерт из того, что под рукой.
Говорят, о вкусах не спорят. Но при всей вкусовой толерантности и разнообразии не так уж просто отыскать человека, равнодушного к сладкому. Возможно, каждый раз нагребать в корзину в супермаркете гору шоколада и тайком подтачивать пирожные по ночам – не лучшая идея. Но если домашним очень захотелось сладенького, а в шкафу нет ни одной конфетки, то вот решение: как наколдовать десерт буквально за 1 минуту из того, что под рукой.
Вкуснейший десерт – минутное дело.
Даже на самых стойких и привыкших к диете иногда накатывает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладенькое и поскорее. И в большинстве таких ситуаций дома, как на зло, хоть шаром прокати. Но разве это остановит потенциального сладкоежку? Не спешите в магазин за вредностями: вместо этого можно приготовить относительно полезный и 100% вкусный кекс буквально за минуту и из минимума ингредиентов. Для одного из простейших, но таких аппетитных рецептов понадобятся (из расчёта на 2 порции):
1. 1 банан;
2. 1 яйцо;
3. 2 чайных ложки сахара;
4. 3 столовых ложки несладкого какао-порошка;
5. По желанию: 2-4 столовых ложки Нутеллы, арахисового масла или другой пасты на основе шоколада и/или орехов.
6. 2 кружки, которые можно разогревать в микроволновке;
7. Сама микроволновка.
Превращаем банан в пюре.
В кружку порежьте банан и размягчите его до состояния пюре. Можно преспокойно обойтись без всяких блендеров, орудуя обычной вилкой.
Добавляем начинку.
К банану добавьте Нутеллу или ореховое масло. Количество начинки зависит исключительно от ваших вкусовых пристрастий и жажды сахара. Но в среднем 1-2 столовых ложек на кружку будет предостаточно.
Перемешиваем и добавляем сахар.
Обязательно перемешайте банановое пюре и пасту, добавьте сахар.
Добавили яйцо…
… и ещё раз перемешали.
Добавьте яйцо и снова размешайте. «Тесто» должно получится тягучим и однородным, с минимальным количеством комочков.
Добавили какао.
Теперь досыпьте какао.
И ещё раз перемешали.
Чем однороднее консистенция, тем лучше.
Ставим в микроволновку на 1 минуту.
Дело осталось за малым: поставить кружку в микроволновку и включить печку на полную мощность. Одной минуты будет достаточно.
Вкуснее, пока горячий!
Готовый «кекс» должен получиться влажным, но не сырым и очень аппетитным. Скорее ешьте, пока тёплый!
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