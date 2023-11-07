Как наколдовать аппетитный десерт буквально за 1 минуту из того, что под рукой

Очень быстрый и такой же вкусный десерт из того, что под рукой.

Вкуснейший десерт – минутное дело.

Превращаем банан в пюре.

Добавляем начинку.

Перемешиваем и добавляем сахар.

Добавили яйцо…

… и ещё раз перемешали.

Добавили какао.

И ещё раз перемешали.

Ставим в микроволновку на 1 минуту.

Вкуснее, пока горячий!