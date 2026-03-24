С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Спасибо, обязательно воспользуюсь этими советами.Удивительная помо...
  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...

Почему квартира кажется недоделанной

Иногда одна маленькая декоративная вещица становится последним пазлом и делает интерьер собранным и полноценным.Частая ситуация: интерьер вроде собран – есть мебель, текстиль, декор, – но ощущения уюта нет. Пространство выглядит незавершенным.

Причина обычно не в вещах, а в том, как они распределены.

Центр комнаты продуман, а периферия остается пустой – и именно это создает эффект «недоделанности».

Почему возникает это ощущение

Интерьер воспринимается целиком. Если часть пространства выпадает из общей композиции, взгляд это считывает сразу.

Особенно это заметно в минималистичных и светлых интерьерах: там нет визуального «шума», и любые пустые зоны становятся очевидными.

Важно понимать: проблема не в самой пустоте, а в ее случайности.

Пустота – это тоже прием

Полностью заполненное пространство выглядит тяжело. Свободные зоны нужны – они дают воздух и баланс.

Но разница между «воздухом» и «пустотой» в том, что первый всегда продуман. Если ощущение, что чего-то не хватает, значит, композиция не завершена.

Как это исправить

Первое, на что стоит обратить внимание, – вертикали. Когда в комнате все находится примерно на одном уровне, она выглядит плоской. Один высокий элемент – светильник, растение или узкий стеллаж – сразу собирает пространство.

Второй момент – свет. Дополнительный источник освещения делает зону более глубокой и убирает ощущение пустоты, особенно вечером.

Третий – акцент. Это может быть крупный объект: ваза, кресло, скульптура. Не обязательно добавлять мебель – иногда достаточно одного предмета, который «держит» пространство.

Где чаще всего не хватает внимания

Обычно это зоны рядом с диваном, пространство у окна, входная часть и участки около кровати.

Они не считаются основными, поэтому их оставляют «на потом» – и в итоге именно они портят общее впечатление.

Частая ошибка

Когда становится понятно, что интерьер выглядит пустым, возникает желание быстро это исправить – добавить декор, поставить еще один предмет.

В результате появляется перегруз, и пространство теряет аккуратность. Лучше один точный элемент, чем несколько случайных.
Ссылка на первоисточник
наверх