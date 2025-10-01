6 неординарных сооружений, претендующих на архитектурную премию Великобритании

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) из 52 проектов выбрал шесть самых впечатляющих сооружений, которые и будут бороться за получение престижнейшей премии в области архитектуры Великобритании – Премии Стирлинга. Жюри объявило, что проект, который лучше всего продемонстрировал «инновации и амбиции, лежащие в основе исключительной архитектуры», окажется юбилейным – 25-м лауреатом ежегодной премии.
1. Пешеходный мост замка Тинтагель в Корнуолле
Над ущельем на 57-метровой высоте появился пешеходный мост Tintagel Castle bridge (Корнуолл, Великобритания). | Фото: coventrytelegraph.net.
57-метровый консольный мост, ведущий к самому романтичному средневековому замку Тинтагель, разработанный бельгийской компанией Ney & Partners и партнерами William Matthews Associates, стал самой уникальной пешеходной переправой Корнуолла. Она понадобилась для того, чтобы облегчить туристам путь к полуразрушенному замку XIII века.
Впервые более чем за 500 лет замок Тинтагель соединили с материковой частью (Tintagel Castle bridge, Корнуолл). | Фото: theguardian.com.
Интересный факт: Тинтагель – это один из самых загадочных замков, который был построен на том месте, где, по легенде, родился король Артур. Вдохновленный историей, граф Ричард Корнуолл (в XIII веке) решил воздвигнуть на живописном острове впечатляющий замок-крепость, который с сушей соединял узкий мост. Но неумолимое время и эрозия почвы более 500 лет назад лишили его единственной ниточки, связывающей с внешним миром, что привело и к упадку самого строения.
Пешеходное полотно моста создано из 40 тыс. сланцевых плиток (Tintagel Castle bridge, Великобритания).
У многих посетителей адреналин зашкаливает, хотя разрыв в центре моста не превышает 4 см (Tintagel Castle bridge, Корнуолл). | Фото: coventrytelegraph.net.
Уникальный пешеходный мост, полотно которого собрано из 40 тыс. сланцевых плиток, попал в номинацию не только за сложность монтажа и изящные формы, его конструктивные особенности более всего поразили жюри. Разработчики позаботились о том, чтобы переправа над глубоким ущельем была максимально безопасной и незабываемой, поэтому было решено делать его из двух секций, которые не сходятся посередине. Небольшой зазор в центре моста, гарантирующий снижение чрезмерного напряжения, и стал главным аттракционом, ради которого многие туристы отправляются в горы.
2. Центральная мечеть в Кембридже
За скромным фасадом прячется фантастическое пространство (Cambridge Central Mosque, Великобритания). | Фото: tr.foursquare.com.
Центральная мечеть Кембриджа идеально адаптирована к культурным и климатическим условиям Великобритании. | Фото: rus-islam.blogspot.com.
При поддержке Религиозного фонда Турции и председателя Управления по делам религий профессора Али Эрбаша в Кембридже была открыта Центральная мечеть (Cambridge Central Mosque), которая стала первым религиозным сооружением в Европе, построенным с использованием экологически чистых материалов.
Интерьер Cambridge Central Mosque впечатляет своей монументальностью и нестандартным дизайном, как для мусульманской святыни (Великобритания).
Благодаря своим неординарным формам Центральная мечеть Кембриджа стала не просто местом поклонения мусульман. В ней объединены инновационные разработки в области цифрового производства и устойчивых технологий, которые подняли строительство на новый уровень. Несмотря на то, что в проекте больше просматривается современное видение религиозного заведения, тем не менее в нем легко угадывается уважение к исламской геометрии, утонченно переплетенной с британскими архитектурными традициями.
3. Новый корпус Town House Кингстонского университета в Лондоне
Новый корпус Кингстонского университета в Лондоне может стать 25-лауреатом Премии Стирлинга (Великобритания). | Фото: constructionnews.co.uk.
Шестиэтажный корпус Town House Кингстонского университета, в котором находится библиотека учебного заведения, студенческая танцевальная студия, театр-студия, мастерские, крытый внутренний двор, кафе и две террасы на крыше также удостоился чести стать номинантом на главную премию Великобритании. Разработка специалистов архитектурной студии Grafton Architects – дублинских лауреатов Притцкеровской премии, относится к технологии гибридного строительства, основой которого стал сборный железобетонный каркас Banagher, созданный в заводских условиях. Это упростило и ускорила строительство в густонаселенном районе города.
Ультрасовременный культурный центр для студентов и жителей города (Kingston University London).
По сведениям редакции Novate.ru, не только уникальная конструкция здания поразила жюри конкурса, но и то, что используемые материалы позволили сократить выбросы углерода примерно на 50 %. В настоящее время этот показатель, по нормам BREEAM, является самым высоким отраслевым рейтингом при оценке устойчивости.
4. Жилой комплекс для сотрудников Кембриджского университета
Сеть общественных помещений, обрамленных 10 новыми зданиями, образует сердце нового района, созданного для сотрудников Кембриджского университета (Великобритания).
В Кембридже, в районе Эддингтон, появился новый жилой комплекс для преподавателей одного из самых престижных учебных заведений мира. Автором идеи стала лондонская студия архитектуры и дизайна Stanton Williams, которой удалось спроектировать 264 комфортабельных квартиры, зоны отдыха и развлечений, систему внутренних дворов, открытых террас и массу других полезных деталей.
Жилые апартаменты с открытой планировкой и щедрым остеклением уже более чем год радуют своих жильцов (Кембридж, Великобритания).
Этот проект признан высококачественной «средой обитания созданной с нуля», которая обеспечит не только благоустроенным жильем, но и максимальным социальным взаимодействием. Тщательно продуманный ландшафтный дизайн, открытая планировка, щедрое остекление, внедрение энергоэффективных технологий и системы рециркуляции дождевой воды – все это соответствует высоким стандартам зеленого строительства BREEAM и призвано улучшить качество жизни современных людей.
5. Музей причала Уиндермир в Камбрии
На берегу озера Уиндермир в Национальном парке «Озерного края» открылся новый музей.
На причале восточного берега озера Уиндермир, в графстве Камбрия, появился новый музей Windermere Jetty Museum, созданный студией Carmody Groarke. Расположенный в Национальном парке «Озерного края», новый футуристический объект, представляющий собой целый комплекс сооружений, похожих на лодочные гаражи, стал своеобразным звеном между людьми, катерами/лодками и водой. Примечательным стало то, что авторам проекта удалось эффектно переосмыслить живописное природное и промышленное наследие этого региона.
В Музее причала Уиндермир представлена самая полная коллекция водных видов транспорта (Камбрия, Великобритания).
На выставочных площадях выставлена всемирно известная коллекция паровых катеров, моторных лодок, яхт и других судов. Также имеются экспозиции, рассказывающие об истории их строительства и использования на озере.
6. Дом 15 Clerkenwell Close в Лондоне
Необычное здание с огромными окнами и облицовкой из «необработанного» известняка вызывает жаркие споры (15 Clerkenwell Close, Лондон).
Планировка здания позволила обустроить просто фантастический интерьер (15 Clerkenwell Close, Лондон).
Автор проекта Амин Таха, который построил этот дом в качестве офиса и жилых апартаментов для себя и сотрудников, пытается обжаловать это решение, при этом надеется на то, что если «Дом 15 Clerkenwell Close» получит главную Премию RIBA, то страсти поулягутся. Тем более, что проект отмечен не одной архитектурной наградой и имеет статус «самой неординарной современной постройки», появившейся в исторической части города.
