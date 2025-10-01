6 неординарных сооружений, претендующих на архитектурную премию Великобритании

1. Пешеходный мост замка Тинтагель в Корнуолле

Над ущельем на 57-метровой высоте появился пешеходный мост Tintagel Castle bridge (Корнуолл, Великобритания). | Фото: coventrytelegraph.net.

Впервые более чем за 500 лет замок Тинтагель соединили с материковой частью (Tintagel Castle bridge, Корнуолл). | Фото: theguardian.com.

Пешеходное полотно моста создано из 40 тыс. сланцевых плиток (Tintagel Castle bridge, Великобритания).| Фото: newatlas.com.

У многих посетителей адреналин зашкаливает, хотя разрыв в центре моста не превышает 4 см (Tintagel Castle bridge, Корнуолл). | Фото: coventrytelegraph.net.

2. Центральная мечеть в Кембридже

За скромным фасадом прячется фантастическое пространство (Cambridge Central Mosque, Великобритания). | Фото: tr.foursquare.com.

Центральная мечеть Кембриджа идеально адаптирована к культурным и климатическим условиям Великобритании. | Фото: rus-islam.blogspot.com.

Интерьер Cambridge Central Mosque впечатляет своей монументальностью и нестандартным дизайном, как для мусульманской святыни (Великобритания).

3. Новый корпус Town House Кингстонского университета в Лондоне

Новый корпус Кингстонского университета в Лондоне может стать 25-лауреатом Премии Стирлинга (Великобритания). | Фото: constructionnews.co.uk.

Ультрасовременный культурный центр для студентов и жителей города (Kingston University London).

4. Жилой комплекс для сотрудников Кембриджского университета

Сеть общественных помещений, обрамленных 10 новыми зданиями, образует сердце нового района, созданного для сотрудников Кембриджского университета (Великобритания).

Жилые апартаменты с открытой планировкой и щедрым остеклением уже более чем год радуют своих жильцов (Кембридж, Великобритания).

5. Музей причала Уиндермир в Камбрии

На берегу озера Уиндермир в Национальном парке «Озерного края» открылся новый музей.

В Музее причала Уиндермир представлена самая полная коллекция водных видов транспорта (Камбрия, Великобритания).

6. Дом 15 Clerkenwell Close в Лондоне

Необычное здание с огромными окнами и облицовкой из «необработанного» известняка вызывает жаркие споры (15 Clerkenwell Close, Лондон).

Планировка здания позволила обустроить просто фантастический интерьер (15 Clerkenwell Close, Лондон).