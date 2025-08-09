Как организовать хранение в однокомнатной квартире

Маленькая квартира – это не наказание. Она уютная, камерная, в ней проще поддерживать порядок и дешевле делать ремонт. Однако, чтобы вы чувствовали себя в ней действительно комфортно, важно правильно организовать хранение. Сегодня мы расскажем, как это сделать, чтобы не перегрузить пространство и разместить все необходимое.

Совет 1: Задействуйте пространство под кроватью

Совет 2: Используйте вертикальное хранение

Совет 3: Сделайте столешницу над стиральной машиной

Совет 4: Храните вещи под ванной

Совет 5: Повесьте шторы вместо дверей

Совет 6: Используйте корзины и боксы

Совет 7: Установите пенал вместо стандартного шкафа

Совет 8: Сделайте встроенный стеллаж у окна

Хорошо, если коробки будут на колесиках и с крышкамиОдним из самых недооцененных мест для хранения, которое часто пустует в маленьких квартирах, является пространство под кроватью. Дизайнеры говорят, что оставлять его незадействованным – большая ошибка. В этой зоне удобно держать запасные постельные принадлежности, сезонную одежду и обувь, спортивный инвентарь, игрушки, которые пока неинтересны ребенку, и так далее.Поэтому еще на этапе выбора кровати важно отдавать предпочтение моделям с подъемным механизмом или встроенными ящиками. Также можно установить кровать на ножках, чтобы под мебелью получилось разместить коробки или корзины. Обратите внимание, что системы хранения должны быть закрытого типа, чтобы вещи не собирали пыль и не пачкались.Повесьте полки над диваном и крючки в прихожейЧем меньше площадь квартиры, тем важнее задействовать все имеющиеся поверхности. И речь идет не только о горизонтальных (тумбах, столах, комодах), но также о вертикальных. Чтобы разместить в комнате больше вещей, используйте настенные полки, крючки, подвесные органайзеры, напольные вешалки. На кухне над раковиной или столешницей можно повесить рейлинг для кружек и другой мелкой посуды, в прихожей – крючки для сумок, в спальне – полки над кроватью.Также задействуйте неочевидные места – зону вокруг окна или двери, торцы шкафов, углы, изголовье кровати и пр.Таким образом, у каждой вещи будет свое «место жительства», вы четко будете знать, что где лежит и пространство не будет казаться перегруженным. Главное – не захламлять открытые системы хранения пестрыми предметами, продуктами в заводских упаковках и никому не нужными пылесборниками, которые только и делают, что отнимают полезное место.Установите полку на стиральной машинеВ однушках ванные комнаты редко отличаются большими габаритами. В итоге здесь с трудом удается разместить даже базовый набор предметов (ванну, унитаз, раковину), не говоря уже о чем-то большем. Если вы уже отчаялись придумать, как правильно организовать пространство, выбирайте максимально компактную сантехнику, а вместо полноценного пенала для бытовой химии и косметики используйте обычную полку. Положите ее на стиральную машину, и у вас появится дополнительное место для хранения, куда можно поставить все необходимое. Еще один вариант – купить накладную раковину и установить ее на тумбу с ящиками. Тогда хранение будет скрытым и вам будет проще поддерживать порядок в ванной комнате.Обратите внимание: Если вы планируете разместить стиральную машину под раковиной, тогда ни первый, ни второй вариант хранения вам не подойдут. В этом случае можно повесить полки над унитазом, поставить в пространстве между стеной и раковиной узкую этажерку на колесиках, установить подвесной шкаф.Закройте место под ванной экраномВ продолжение темы о хранении в ванной комнате нельзя не упомянуть о еще одной зоне, которую обязательно нужно задействовать. Найти место для запасов туалетной бумаги, стирального порошка, бытовой химии и прочих хозяйственных мелочей легко, если…заглянуть под ванну. Обычно это пространство пустует, и очень зря. Оно идеально подходит для хранения самых разнообразных предметов, нужно лишь купить или сделать своими руками экран, чтобы не создавать визуальный шум. Важно, чтобы он открывался и закрывался, а не был литым – тогда вы в любой момент сможете взять из-под ванны все, что нужно. Выбирайте нейтральную и эстетичную модель, которая хорошо впишется в интерьер комнаты.Шторой можно закрыть кладовую или постирочнуюДвери – это залог уединенности и личного пространства, но если речь не идет о входных и межкомнатных конструкциях, то от них вполне можно отказаться. Например, если вам нужно закрыть кладовую, постирочную, гардеробную используйте вместо дверей плотную штору. Это отличный способ не только сэкономить, но и немного разгрузить пространство, ведь не придется оставлять зазор на открывание двери. Кроме того, шторы не требуют сложного монтажа, их можно снять и постирать в любой момент, а если захочется обновить интерьер, вы в любой момент можете убрать старые занавески и повесить новые.Самые популярные органайзеры – коробки и плетеные корзиныЧтобы избежать визуального шума, используйте всевозможные корзины, боксы, коробки и органайзеры – они помогают с минимальными усилиями поддерживать порядок в любой комнате. В таких емкостях удобно хранить разномастные мелкие предметы, для которых обычно нет отдельного места в квартире. Вместо того, чтобы расставлять их на столе или полке у всех на виду, складывайте мелочи в корзины, и не переживайте о беспорядке.Коробки можно поставить на полки, стеллаж, сверху на шкаф, а если они крупные – то прямо на пол. Кроме того, такие контейнеры удобно использовать для сортировки и систематизации предметов: в один можно сложить детские игрушки, во второй – мелкий спортивный инвентарь, в третий – провода и зарядные устройства, в четвертый – запасные салфетки и кухонные полотенца.Важно, чтобы дизайн выбранных органайзеров вписывался в интерьер. Например, для скандинавского и эко-стиля идеально подойдут плетеные корзины, а с минимализмом лучше «подружатся» однотонные коробки без декора. Кстати, иногда уместны и старые, немного «потрепанные» органайзеры – винтажные элементы отлично вписываются в современные квартиры.Узкий шкаф будет уместен и в ванной, и на кухнеЕсли для полноценного шкафа не хватает места или вы четко осознаете, что он займет большую часть комнаты, купите вместо него узкий пенал. Во-первых, он дешевле, во-вторых, занимает меньше места, а в-третьих – уместен в любой комнате. Вы можете установить пенал в ванной, на кухне, в гостиной, спальне или прихожей – он везде пригодится. Храните здесь инвентарь для уборки (пылесос, швабру, веник), спортивные принадлежности, верхнюю одежду и пр. Особенно такая мебель нужна в коридоре, где площадь очень сильно ограничена. Дополните шкаф полочками и крючками на стене, чтобы организовать полноценную и разнообразную систему хранения.Стеллаж отлично впишется в зону окнаЕсли зона около окна пустует, самое время занять ее. Идеальный вариант – стеллаж, ведь он поможет задействовать каждый свободный метр пространства. Чтобы мебель не перегружала комнату, сделайте ее не слишком глубокой. Хорошо, если между окном и стеной останется немного места – тогда стеллаж отлично туда впишется и не будет слишком выступать. Наоборот, он практически полностью сольется со стеной. На полках можно хранить книги, канцелярию, документы и другие нужные вещи. Чтобы все выглядело эстетично, можете дополнить их стильными вазами, статуэтками или комнатными растениями. Но не увлекайтесь – все-таки зона для хранения должны быть в первую очередь практичной, ведь речь идет об организации однокомнатной квартиры.