Как приготовить традиционный японский десерт моти: 5 воздушно-сладких рецептов

Лакомство, известное как моти, представляет собой милые круглые пирожные, приготовленные из мягкого и клейкого риса (или же из рисовой муки). Рис сначала готовят на пару, а затем толкут и делают пюре, после чего полученную клейкую рисовую массу формируют в небольшие шарики, а затем запекают или отваривают.
1. С сахарной пудрой
Моти. \ Фото: biggerbolderbaking.com.
Вкус у этих пирожных достаточно своеобразный, нежный и слегка сладковатый сам по себе. Впрочем, если их сдобрить сахарной пудрой, то получится ещё вкуснее и слаще, так что заядлые сладкоежки обязательно оценят.
Ингредиенты:
• Уксус столовый – 3 капли;
• Мука рисовая – 1 стакан;
• Пудра сахарная – 1 упаковка (200 г);
• Вода – 1 стакан;
• Варенье или джем – для начинки.
Моти с сахарной пудрой. \ Фото: happyhappynester.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сахарную пудру с уксусом, водой и рисовой мукой;
• Хорошенько перемешать;
• Накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на две минуты (мощность 750 Вт);
• Затем перемешать и вновь отправить в микроволновую печь на полторы минуты;
• Немного остудить;
• Разделить рисовое тесто на части;
• Раскатать в лепёшки;
• Выложить в центр по ложке джема или варенья;
• Сформировать шарики и подать к столу.
2. Шоколадные
Шоколадные моти. \ Фото: i.pinimg.com.
А вот этот вариант моти понравится всем тем, кто отдаёт своё предпочтение шоколадным десертам.
Ингредиенты:
• Рисовая мука – 1 стакан;
• Молоко – 1,5 стакана;
• Сахар – 1 стакан;
• Масло кокосовое – 2 ст.л;
• Какао – 2 ст.л;
• Джем, варенье или маскарпоне – для начинки.
Моти с добавлением какао. \ Фото: atelierlalune.com.
Способ приготовления:
• В кастрюльке с толстым дном нагреть молоко;
• Добавить какао, кокосовое масло и сахар;
• Растопить и хорошенько перемешать;
• Снять с огня;
• Аккуратно ввести рисовую муку;
• Перемешать и поставить на медленный огонь;
• Варить до загустения;
• Получившееся тесто слегка остудить и раскатать в пласт;
• Разделить на порции;
• В центр каждой лепёшки положить джем, варенье или маскарпоне;
• Сформировать пирожные в виде шариков и подать к столу.
3. С ягодами
Ягодные моти. \ Фото: kamometerrace.com.
Нежное тесто и сочная ягодная начинка – то, что станет залогом хорошего настроения после пары-тройки моти, приготовленных на водяной бане.
Ингредиенты:
• Мука рисовая – 1 неполный стакан;
• Вода – 0,3 л;
• Пудра сахарная – 0,5 стакана;
• Свежие ягоды – для начинки.
Моти с добавлением ягод. \ Фото: oyakata.com.pl.
Способ приготовления:
• В миске смешать сахарную пудру с рисовой мукой;
• Аккуратно влить воду, постоянно помешивая;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Поставить на водяную баню;
• Готовить около двадцати-двадцати пяти минут, периодически помешивая;
• Получившееся тесто слегка остудить;
• Раскатать в пласт;
• Разрезать на порции;
• В центр каждой лепёшки выложить ягоды;
• Сформировать шарики и подать к столу.
4. С матчей
С матчей. \ Фото: i.ytimg.com.
Такой десерт понравится истинным гурманам и ценителям необычных вкусов.
Ингредиенты:
• Мука рисовая – 0,5 стакана;
• Сливки жирные – 0,3 л;
• Вода – 0,5 стакана;
• Молоко – 1 стакан;
• Шоколад белый – 2,5 плитки (по 100 г каждая);
• Матча – 1 ст.л;
• Желатин – 1 ч.л. с горкой.
Моти с добавлением матчи. \ Фото: hoianuong.vn.
Способ приготовления:
• Желатин развести тёплой водой и дать набухнуть;
• В кастрюлю с толстым дном налить молоко;
• Добавить в него натёртый на тёрке шоколад, желатин и матчу;
• Растопить на медленном огне;
• Сливки взбить до густых пиков и соединить с шоколадно-молочной смесью;
• Сформировать небольшие шарики размером с крупную вишню;
• Остудить;
• В миске смешать воду с рисовой мукой;
• Замесить тесто;
• Раскатать в тонкий пласт;
• Нарезать порционно;
• В центр каждой пластинки выложить начинку;
• Сформировать моти и пропарить на водяной бане три-четыре минуты.
5. С кокосовым маслом и кукурузным крахмалом
Чи чи данго моти. \ Фото: universityavenuebaptist.org.
И напоследок, ещё один рецепт традиционных японских пирожных, но на этот раз они будут без начинки. Ведь здесь главную роль играет само тесто.
Ингредиенты:
• Мука рисовая – 1,5 стакана;
• Сахар коричневый – 1 стакан;
• Вода – 1,5 стакана;
• Масло кокосовое – 1,5 стакана;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Кукурузный крахмал – 0,5 стакана;
• Ванилин – по вкусу;
Традиционный японский десерт. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать муку с сахаром, разрыхлителем и ванилином;
• Кокосовое масло растопить и добавить к остальным ингредиентам вместе с водой;
• Перемешать и замесить тесто;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут;
• После оставить моти в духовке до полного остывания;
• Затем достать и разрезать на небольшие кубики;
• Обвалять в кукурузном крахмале и подать к столу.
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