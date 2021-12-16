Казусы, которые случаются, когда выбирают гостиницу подешевле.

1. «Приятно осознавать, что ты можешь влиять на качество отдыха своих соседей!»

Ближайшая розетка оказалась в соседнем номере.

2. Креативность на грани фола

Единственный вопрос «Зачем?»

3. «Все бы ничего, но я остановился в этом номере с тещей!»

Двухместный номер и никаких секретов.

4. «Так вот почему мне постоянно снятся кошмары с участием кукол!»

Милая инсталляция.

5. «Скажите честно, тут кого-то убили?»

Кровавые занавески или просто показалось?

6. «Вы хотели дешево, про комфорт никто не говорил!»

Трудности мужчин высокого роста.

7. «Телевизор вроде есть, но толку от него...»

Место для телевизора.

8. После третьей попытки решил обойтись без интернета!

Пароль от wi-fi.

9. «Зато туалетная бумага всегда намыленная!»

Мыло над туалетной бумагой.

10. «Зеркало только для низких и высоких, остальные - выкручивайтесь, как хотите! »

Коварное зеркало.

11. «Хороший отель, захотел - пошел грибы собирать!»

Грибы в номере.

12. «Вы же видите, что диван раскладной, а про то, что его можно разложить, никто не говорил»

Это называется: «В номере большой раскладной диван».

13. «Зато столешница всегда чистая!»

Можно было и без раковины обойтись!

14. «Интересно, подобная панорама была изначально задумана или это случайно так вышло!?»

Занимательная картина.

15. Вентиляция, которой нет

Решетка вентиляции оказалась просто решеткой.

16. «Первый раз вижу, чтобы вода в ванну текла из дыры в потолке!»

Немного об оригинальных сантехнических решениях.

17. «Будьте осторожны, когда вылезаете из ванны, не вступите в унитаз!»