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Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

Пионы — обожаемые нашим народом цветы. Чтобы они цвели пышно и радовали нас, необходимо заложить основу будущего цветения ещё в сентябре. Как известно, пионы — настоящие прожоры, когда дело касается подкормок.
Однако, правильно подкормив куст, в ответ вы получите потрясающее цветение весной!

Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

По периметру куста пионов выкопайте небольшую канаву, примерно 15 см глубиной.

Пролейте 2-3 ведра воды, дождитесь, пока вода полностью впитается. Затем канаву заполните перегноем + добавьте доломитовую муку. Сюда же досыпаем 2,5 ст. л. нитрофоски. Проливаем водой, засыпаем землей.

Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

Таким простым способом вы подкормите пионы и заложите основу для отличного цветения!

Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

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уход
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