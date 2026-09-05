Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

Пионы — обожаемые нашим народом цветы. Чтобы они цвели пышно и радовали нас, необходимо заложить основу будущего цветения ещё в сентябре. Как известно, пионы — настоящие прожоры, когда дело касается подкормок.
Однако, правильно подкормив куст, в ответ вы получите потрясающее цветение весной!
По периметру куста пионов выкопайте небольшую канаву, примерно 15 см глубиной.
Таким простым способом вы подкормите пионы и заложите основу для отличного цветения!
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