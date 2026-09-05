Как подкормить пионы в сентябре для пышного цветения весной

С нами не соскучишься!

Пионы — обожаемые нашим народом цветы. Чтобы они цвели пышно и радовали нас, необходимо заложить основу будущего цветения ещё в сентябре. Как известно, пионы — настоящие прожоры, когда дело касается подкормок.

Однако, правильно подкормив куст, в ответ вы получите потрясающее цветение весной!







По периметру куста пионов выкопайте небольшую канаву, примерно 15 см глубиной.

Пролейте 2-3 ведра воды, дождитесь, пока вода полностью впитается. Затем канаву заполните перегноем + добавьте доломитовую муку. Сюда же досыпаем 2,5 ст. л. нитрофоски. Проливаем водой, засыпаем землей.Таким простым способом вы подкормите пионы и заложите основу для отличного цветения!