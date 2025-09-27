Как в 13 веке в Болонье появились башни-небоскребы, которые стоят и по сей день

1. Как «развлечение» богатых семей помогло украсить Болонью

Цифровая модель средневековой Болоньи напоминает теперешний вид Манхэттена. | Фото: m.technologijos.lt.

3D-модель средневековой Болоньи (компьютерная графика). | Фото: masterok.livejournal.com.

В Средние века во время опасности башни выступали в роли цитадели (башни Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: amusingplanet.com.

2. Технология строительства средневековых небоскребов

Массивное основание башен стало залогом их долговечности (Болонья, Италия). | Фото: masterok.livejournal.com.

На фасаде башни всегда оставляли углубления для закрепления строительных лесов, которые теперь являются оригинальным декором (башни Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: amusingplanet.com.

3. Сколько башен было построено в средневековой Болонье

Такой Болонью видел итальянский поэт, мыслитель и богослов Данте Алигьери (1265-1321 гг.). | Фото: m.technologijos.lt.

Самые известные и величественные высотки Италии, возведенные в Средние века. | Фото: amusingplanet.com.

Чем не Манхеттен в наши дни? (гравюра XV века передает все величие Болоньи на тот момент). | Фото: masterok.livejournal.com.

4. Итог соревнования: чья башня лучше и выше

Главным украшением старинной площади до сих пор являются средневековые башни (Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.

Основная достопримечательность Болоньи – «падающая» башня Asinelli, высота которой достигает 97 метров. | Фото: amusingplanet.com.

Если присмотреться, то можно заметить, что «Ослиная башня» имеет наклон (Болонья). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.

Как ни старались представители семьи Garisenda, их башня все же оказалась намного ниже (Болонья). | Фото: somethingaboutitaly.com.

Башня так и норовит упасть, ведь крен уже составляет более 3 метров (La torre Garisenda, Италия). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.

5. Незабываемый подъем по 498 ступеням

На сегодняшний день La torre Asinelli – это открытая туристическая достопримечательность Болоньи.

Чтобы увидеть потрясающий городской пейзаж, придется ножками протопать все 498 ступеней (La torre Asinelli, Болонья).