Как в 13 веке в Болонье появились башни-небоскребы, которые стоят и по сей день

Как ни странно это осознавать, но средневековая Болонья мало чем отличалась от того, как выглядит Манхэттен сегодня. Грациозные высотные башни возвышались над зданиями, крыши которых были покрыты красной черепицей. В это сложно поверить, но к началу XIII века больше сотни величественных строений украшали горизонт старейшего города Италии.
1. Как «развлечение» богатых семей помогло украсить Болонью
Цифровая модель средневековой Болоньи напоминает теперешний вид Манхэттена. | Фото: m.technologijos.lt.
3D-модель средневековой Болоньи (компьютерная графика). | Фото: masterok.livejournal.com.
Не только в наше время миллиардеры пытаются соревноваться во всем, начиная с грандиозных особняков и заканчивая авиалайнерами, яхтами и даже подводными лодками. В XII веке, например, богатые итальянские семьи Болоньи нашли грандиозное «развлечение» - они начали строить настоящие небоскребы. Очень быстро в городе каждый житель знал, какое из именитых семейств самое влиятельное, ведь все толстосумы придерживались правила: «У кого башня выше, тот и богаче».
В Средние века во время опасности башни выступали в роли цитадели (башни Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: amusingplanet.com.
В то же время эти нестандартные для Средневековья сооружения являлись идеальным местом защиты от любых опасностей, поскольку строились по принципу оборонительной башни. Учитывая, что документальных подтверждений этому увлечению пока так и не нашли, все опираются на легенды, одна из которых объясняет, с чего все началось.
Если ей поверить, то зачинщиками соревнования являются представители двух богатейших семейных кланов – Asinelli и Garisenda (Азинелли и Гаризенда), которые решили помериться своими доходами и могуществом.
2. Технология строительства средневековых небоскребов
Массивное основание башен стало залогом их долговечности (Болонья, Италия). | Фото: masterok.livejournal.com.
Чтобы удержать узкое и высокое строение, приходилось делать внушительные фундаменты, достигающие 5-10 метров глубины (все зависело от почвы). Их укрепляли столбами, которые заранее покрывали специальным раствором. Конструктивно все башни имели квадратное поперечное сечение. При этом основание было сделано из блоков селенитового камня – полупрозрачного минерала, обладающего переливчатостью (по типу «кошачий глаз»). В нем и на вертикальных площадях стен непременно оставлялись отверстия для установки строительных лесов. Впоследствии их использовали для закрепления облицовочных материалов (чаще всего деревянных панелей).
На фасаде башни всегда оставляли углубления для закрепления строительных лесов, которые теперь являются оригинальным декором (башни Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: amusingplanet.com.
Нижняя часть сооружения всегда была более массивной и с толстыми стена, а с каждым последующим уровнем они становились тоньше, чтобы облегчить конструкцию здания. Верхняя часть высотки была выполнена в технике «кладка сакко», предусматривающая более тонкую внешнюю оболочку и массивную внутреннюю стену, между которыми оставался зазор, заполняемый каменной крошкой средних размеров и раствором.
Учитывая, что знать затеяла строительство в Средние века, когда не было ни соответствующей техники, ни оборудования, не удивительно, что процесс затягивался на десятилетие, да и без жертв не обходилось. И чем выше поднималась башня, тем больше времени и сил требовалось на ее строительство. Исследователи определили, что на возведение 60-метрового строения уходило около 10 лет. Но несмотря на это, богатые семейства самоутверждались за счет тяжелого труда крепостных, которых насильно загоняли на стройку.
3. Сколько башен было построено в средневековой Болонье
Такой Болонью видел итальянский поэт, мыслитель и богослов Данте Алигьери (1265-1321 гг.). | Фото: m.technologijos.lt.
По сей день в ученом мире не утихают споры по поводу количества построенных башен, которые, судя по всему, переполняли город. По разным причинам они не могли в полном объеме сохраниться, да и документальных подтверждений того периода так и не удалось обнаружить. Первым исследователем, заинтересовавшимся этим вопросом был граф Джованни Гоццадини – сенатор итальянского королевства. И произошло это в XIX веке.
Самые известные и величественные высотки Италии, возведенные в Средние века. | Фото: amusingplanet.com.
Увлеченный историей своей родины граф потратил не один год на изучение гражданских архивных документов и градостроительных планов разных эпох и пришел к выводу, что в Болонье к началу XIII века было возведено около 180 небоскребов и самым высоким из них была башня семейства Asinelli. После всех достроек и перестроек ее высота достигала 97 метров.
Как стало известно авторам Novate.ru, более современные исследователи высказали предположения, что методология Гоццадини несовершенна, поскольку он один и тот же объект считал дважды. Из-за смены владельца менялось название строения, поэтому происходили накладки.
Чем не Манхеттен в наши дни? (гравюра XV века передает все величие Болоньи на тот момент). | Фото: masterok.livejournal.com.
По более поздним оценкам в Болонье было построено от 80 до 100 башен, хотя и эта цифра является предположением. Зато теперь становится понятен смысл выражения, что Болонья – это «город ста башен».
На данный момент в городе обнаружено только 20 объектов, а ярко выраженную высотность сохранили лишь две – La torre Asinelli и La torre Garisenda. И только одна из них открыта для посещений.
4. Итог соревнования: чья башня лучше и выше
Главным украшением старинной площади до сих пор являются средневековые башни (Asinelli и Garisenda, Болонья). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.
Основная достопримечательность Болоньи – «падающая» башня Asinelli, высота которой достигает 97 метров. | Фото: amusingplanet.com.
Так случилось, что на данный момент те башни, строительство которых положило начало соревнованию, сохранились лучше всего. Они расположены рядышком возле старинной площади Пьяцца ди Порта Равеньяна. Согласно архивным документам La torre Asinelli (башню Азинелли) построили в 1109 г., но легенды говорят о том, что ее возвели на 100 лет раньше. Именно этот высотный объект стал эталоном, который все знатные семейства стремились превзойти, но никто из них так и не смог побить рекорд высоты и «живучести».
Если присмотреться, то можно заметить, что «Ослиная башня» имеет наклон (Болонья). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.
Также стоит отметить, что La torre Asinelli относится к разряду «падающих» башен, поскольку центральная ось на сегодняшний день уходит в сторону почти на 2,1 м. Многие годы местные жители считали, что такой наклон сделали специально, чтобы выделить высотку перед другими, но после полного исследования объекта специалисты с уверенностью эту гипотезу опровергли. Все оказалось более прозаичным – ошибка в расчетах вызвала крен здания, который усиливается с течением времени.
Как ни старались представители семьи Garisenda, их башня все же оказалась намного ниже (Болонья). | Фото: somethingaboutitaly.com.
В противовес величественному объекту к началу XIII века построили башню La torre Garisenda (Гаризенда). Властное семейство мечтало превзойти соседей настолько, что приказало строить объект с наклоном, что и сыграло роковую роль в ее нестабильности и постоянной угрозе упасть на крыши плотно застроенного района города. Как гласит преданье, ее удалось сделать выше чем башню Азинелли, но из-за риска обрушения пришлось частично разобрать, оставив лишь 60-метровую высотку. Спустя несколько веков после одного из землетрясений здание очень пострадало, поэтому осталось всего 48 м.
Башня так и норовит упасть, ведь крен уже составляет более 3 метров (La torre Garisenda, Италия). | Фото: sibeaster.dreamwidth.org.
Примечательно: Как бы не соперничали богатейшие семьи Болоньи, к концу строительства Гаризенды было решено сделать мост между соседствующими башнями, который установили на высоте 30 метров над землей. К сожалению, деревянная галерея полностью сгорела после пожара в 80-х годах XIV века и больше ее не восстанавливали.
5. Незабываемый подъем по 498 ступеням
На сегодняшний день La torre Asinelli – это открытая туристическая достопримечательность Болоньи.
Несмотря на то, что строили эти величественные башни семейные кланы, уже в XV веке они перешли в собственность муниципалитета, который использовал их на свое усмотрение. В La torre Asinelli (ее местные называют «Ослиной башней», поскольку фамилия Asinelli переводится как ослы) очень долгое время располагалась тюрьма, а затем военные склады и дозорная башня. А во второй высотке, которая некоторое время была собственностью текстильной компании, были организованы склады сырья и готовой продукции, а потом городские власти отдали ее военным.
Чтобы увидеть потрясающий городской пейзаж, придется ножками протопать все 498 ступеней (La torre Asinelli, Болонья).
На данный момент «Ослиная башня» не только украшает горизонт Болоньи, но и является популярным туристическим объектом. Несмотря на наклон сооружения оно открыто для посещений и каждый желающий может подняться на самый верх, чтобы ощутить всю прелесть подъема по 498 крутым ступеням уже совсем ветхой лестницы, ведь лифта там нет. Зато все, кто преодолел столь сложный путь, будут вознаграждены фантастическими видами на городской пейзаж. Поговаривают, что с башни Asinelli открывается один из лучших видов на Болонью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии