8 идей, которые добавят обычной даче красок и живости

1. «Живая» беседка

Необычное и полезное украшение для любого дачного участка. /Фото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com

Красивое и таинственное место для детских игр. /Фото: trend4homy.com

2. Разделение пространства

Такой подход к высадке растений выглядит очень аккуратно и красиво. /Фото: eatanchorhitch.com

3. Дом для птиц

Покрасив кормушку в яркие цвета, можно сделать их не только полезным, но и красивым украшением для сада. /Фото: momendeavors.com

4. Яркое и стильное украшение

Оригинальное решение для любой грядки или клумбы. /Фото: a.allegroimg.com

5. Стильная подсветка

Пара простых деталей, и необычный декор для дачи будет готов. /Фото: i1.wp.com

6. Удивляем соседей

Такой декор станет настоящей местной достопримечательностью любого дачного хозяйства. /Фото: i.pinimg.com

7. Все ненужное — в дело

Забор из бутылок может превратиться в настоящее произведение искусства. /Фото: i.pinimg.com

Открытая теплица из пластиковых бутылок. /Фото: inabottle.it

8. Камни для декора

Стильно и очень просто в исполнении. /Фото: i.pinimg.com

Альпийская горка с применением камней тоже выглядит очень эффектно. /Фото: svoimirukami.lesstroy.net