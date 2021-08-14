8 идей, которые добавят обычной даче красок и живости

Дачный сезон подходит к концу, но это не повод забывать о ее красоте. Когда не нужно постоянно поливать и пропалывать грядки, а также собирать урожай — это отличная пора, чтобы потратить свободное время на благоустройство, реализацию креативных идей и повышение комфорта. Несколько простых идей помогут быстро воплотить в жизнь оригинальные решения для любого дачного участка.
1. «Живая» беседка
Необычное и полезное украшение для любого дачного участка. /Фото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com
Очень стоящая идея для оформления приусадебного участка — организовать беседку из зелени. Такое место станет настоящим райским уголком для отдыха на любой даче. Беседка из зеленых насаждений хорошо уберегает от знойных лучей солнца. Чтобы ее организовать, достаточно сделать каркас из деревянных планок или гибкой металлической проволоки. В большой беседке можно поместить столик и стулья для отдыха, а маленький укромный уголок в виде шалаша организовать для развлечения детей.
Красивое и таинственное место для детских игр. /Фото: trend4homy.com
2. Разделение пространства
Такой подход к высадке растений выглядит очень аккуратно и красиво. /Фото: eatanchorhitch.com
Любой дачный участок можно обустроить таким образом, чтобы это было не только функционально и удобно, но еще и красиво. В качестве хорошего примера отлично подходит организация мини-огородов для разных культур: помидоров, перца, редиса и т.д. Сделав грядки немного приподнятыми и ограниченными по площади, а между ними оставив тропинки, можно значительно облегчить себе труд по уходу за растениями. Поливать их станет намного проще, да и простой доступ сэкономит время при прополке. А весь огород в целом будет выглядеть как картинка. Ограждение можно сделать из шифера, досок, пластиковых бутылок, камней или другого подходящего материала, который окажется под рукой.
3. Дом для птиц
Покрасив кормушку в яркие цвета, можно сделать их не только полезным, но и красивым украшением для сада. /Фото: momendeavors.com
Одной из важных составляющих хорошего отдыха на природе можно считать пение птиц. За ними всегда приятно и интересно наблюдать, а еще они приносят несомненную пользу и для урожая — уничтожают различных насекомых-вредителей, которые появляются на дачном участке. Чтобы привлечь внимание птиц и сделать их частыми гостями на даче, можно соорудить несколько ярких, красивых и полезных кормушек. Для этого можно использовать старые или ненужные глиняные горшки, жестяные банки, емкости из-под напитков из плотного пластика и любые другие предметы подходящей формы. С одной стороны их достаточно закрепить на дощечке, которую потом повесить на дерево, а с другой сделать отверстия для птиц.
4. Яркое и стильное украшение
Оригинальное решение для любой грядки или клумбы. /Фото: a.allegroimg.com
Любую клумбу украсит наличие необычного декора, который можно сделать своими руками практически без усилий. Раскрасив обычную гальку специальными акриловыми красками, вы получите яркое украшение в виде божьих коровок, сов, улыбающихся смайликов или любых других «оживших» существ. Необычные картинки на камнях сделают дачный участок более индивидуальным, уютным и живописным.
5. Стильная подсветка
Пара простых деталей, и необычный декор для дачи будет готов. /Фото: i1.wp.com
Говоря о функциональном и красивом обустройстве дачного участка, не стоит забывать об освещении. Соединив вместе старое ненужное колесо и несколько стеклянных банок, можно сделать отличный индивидуальный светильник для двора или беседки. С такой задачей справится даже человек, который не разбирается в электрике: нужно сделать несколько подключений для лам, размещенных в банках.
6. Удивляем соседей
Такой декор станет настоящей местной достопримечательностью любого дачного хозяйства. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы удивить соседей или своих гостей, не обязательно делать у себя на участке дорогостоящий бассейн. Можно просто соорудить необычную композицию из ненужных автомобильных покрышек, покрасить ее в яркий цвет и таким образом устроить креативную клумбу в любом месте огорода или двора. Чтобы сделать «чайничек», понадобится пять покрышек, три из которых будут представлять основу, а остальные придется разрезать для оформления ручек и носика.
7. Все ненужное — в дело
Забор из бутылок может превратиться в настоящее произведение искусства. /Фото: i.pinimg.com
Не стоит выбрасывать старые пластиковые или стеклянные бутылки, особенно, если их можно собрать достаточно много для обустройства целой беседки или теплицы. Бутылки — отличный материал для формирования прочных стен с хорошей теплоизоляцией. С их помощью можно организовать беседку, креативный забор, надежную теплицу, оформить края клумб или дорожек.
Открытая теплица из пластиковых бутылок. /Фото: inabottle.it
Полезная информация: Для закрепления бутылок лучше использовать цементный раствор. Создавать конструкции из бутылок нужно при плюсовой температуре.
8. Камни для декора
Стильно и очень просто в исполнении. /Фото: i.pinimg.com
Из небольших камней можно сделать оформление для уличных горшков или подвесных кашпо. Достаточно просто обклеить любую основу, в которую будут высаживаться цветы, камешками любой формы и цвета, чтобы добавить оригинальности своему дачному участку. Для закрепления камней можно использовать цементный раствор или горячий клей, если камни будут небольшими. Таким же образом в качестве декора можно применять ракушки, желуди, гальку, веревку, кусочки битой посуды.
Альпийская горка с применением камней тоже выглядит очень эффектно. /Фото: svoimirukami.lesstroy.net
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