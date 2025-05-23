Что было раньше, курица или яйцо: поставлена точка в этом логическом парадоксе

Что появилось раньше, яйцо или курица/ фото: ru.pinterest.com

1. Загадка не поддается логике

Древние люди верили, что сначала появилось яйцо/ фото: immunocap.ru

2. Первая теория происхождения

Прародители кур являются дальними родственниками динозавров/ фото: 8. mk.ru

3. Теория английских биологов

Древние пернатые могли задерживать рождение своих детей до благоприятных условий/ фото: life.ru

4. Теория ученых из Великобритании

Первые одомашненные куры не несли яиц/ фото: ru.pinterest.com

5. Российские ученые

Желток - это яйцеклетка курицы/ фото: rg.ru

6. Спор окончен

Первым на свет появилась курица, а не яйцо/ фото: pticainfo.ru