Что было раньше, курица или яйцо: поставлена точка в этом логическом парадоксе

Что появилось раньше, яйцо или курица/ фото: ru.pinterest.com
Наконец-то современные ученые смогли ответить на извечный вопрос о том, кто появился раньше, курица или куриное яйцо. Этот логический парадокс обсуждали еще великие умы такие, как Аристотель и Плутарх. Однако найти ответ смогли только в наши дни.
1. Загадка не поддается логике
Древние люди верили, что сначала появилось яйцо/ фото: immunocap.ru
Удивительно, как много сотен тысяч лет люди пытались понять, что появилось раньше — яйцо, а затем курица, либо курица, а потом яйцо. Но для рождения цыпленка нужно яйцо, а для появления яйца нужна курица. Получается самый настоящий замкнутый круг. Логическую загадку пытались разгадать великие философы, ученые и простые люди. Первые варианты ответов были зафиксированы еще в Древней Греции. Однако точного ответа не было до 21 века. Лишь в наши дни ученые смогли разгадать этот парадокс. В этом им помогли археологические находки и современные технологии.
2. Первая теория происхождения
Прародители кур являются дальними родственниками динозавров/ фото: 8. mk.ru
До сегодняшних дней существовала теория, что сначала появились яйца, а затем уже птица. Ученые смогли доказать, что куры являются далекими родственниками динозавров, которые тоже откладывали яйца. Именно яйца с твердой оболочкой помогли выжить некоторым представителям амниотов, у которых зародыш формировался в оболочке яйца под действием благоприятных погодных условий. Эта теория существовала много лет, но современные эксперты опровергли эту информацию, поскольку яйца не могут самостоятельно появиться из неоткуда.
3. Теория английских биологов
Древние пернатые могли задерживать рождение своих детей до благоприятных условий/ фото: life.ru
Сотрудники Бристольского университета проводили научные исследования на ископаемых, которые были собраны с разных стран. В наличии было 29 видов древних животных-амниотов. В ходе исследования было установлено, что они имели возможность внутри тела вынашивать и хранить свои эмбрионы, то есть быть живородящими животными. Причем, когда на свет появится новорожденный, самки решали самостоятельно. Это зависело от погодных и иных условий. Они могли задерживать рождение своих детей на длительный промежуток времени. Такую функцию деторождения сохранили некоторые птицы, ящерицы, крокодилы и млекопитающие. Научное исследование было опубликовано в английской журнале «Природа, экология и эволюция».
Как объяснил палеонтолог Бентон Майкл, первые земные существа после выхода из воды были похожи по поведению на амфибий, поскольку они не могли жить вдали от океана. К примеру, как саламандры или лягушки. Однако затем произошел эволюционный прогресс и они смогли жить без воды. Но откладывать яйца они не могли. Первые земные животные вынашивали внутри эмбрионы и могли откладывать рождения до наступления оптимальной погоды. Палеонтолог отметил, что благодаря этой адаптивной функции, многие амниоты смогли выжить. Поэтому логично, что сначала появилась мама, а затем ребенок. Профессор также отметил, что в наши дни существуют ящерицы, которые могут выбирать, отложить яйца или родить живорождением.
4. Теория ученых из Великобритании
Первые одомашненные куры не несли яиц/ фото: ru.pinterest.com
Биологи из Великобритании согласны с мнением своих коллег из Бристольского университета, что первая появилась птица. Вот только ученые решили разобраться, в какое время появилась курица. Им удалось установить, что это подвид лесной птицы, который впервые был обнаружен 50 млн лет назад. В начале 13 века жители стран Юго-Восточной Азии начали разводить их в домашних условиях ради мяса и пуха — яиц они не несли. А вот одомашненные птицы стали нести яйца, в которых содержался зародыш. Пернатые, рожденные из первых яиц, стали постоянно откладывать яйца, как современные куры.
5. Российские ученые
Желток - это яйцеклетка курицы/ фото: rg.ru
Современные российские ученые также считают, что первым на свет появилась курица. Дело в том, что желток является самой обычной куриной яйцеклеткой. Если она оплодотворена, то внутри кроме желтка появляется еще зародыш. А вот белок и скорлупа — это оболочка яйцеклетки, которая помогает защитить будущего птенца от болезнетворных бактерий, обезвоживания и других неприятностей. Также яйцеклетка содержит наследственную информацию птицы. Под действием определенных факторов гены изменяются. Таким образом, первое куриное яйцо развилось уже внутри курицы. Вылупившийся из первого яйца цыпленок сохранил эту генетическую информацию и последующие поколения стали яйцекладущими.
6. Спор окончен
Первым на свет появилась курица, а не яйцо/ фото: pticainfo.ru
Согласно научным исследованиям современных палеонтологов, биологов и других ученых из разных стран, первым появилось земное существо — прародитель современной курицы. Во время длительных эволюционных процессов, которые проходили из-за изменения природных условий, они научились откладывать яйца для продолжения своего вида и рода. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, древние наскальные рисунки и рукописи. А, значит, курица родилась первой, а затем уже появилось яйцо.
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