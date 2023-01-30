Чем болеют луковицы цветов

Если вы хотите, чтобы ваши луковичные цветы продолжили радовать вас пышным и ярким цветением в следующем году, то о здоровом посадочном материале вам придется позаботиться заранее.



Болезни луковиц – одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы цветников. Причем чаще всего болезнь приходит откуда не ждали – не во время вегетации, а в процессе хранения посадочного материала. Чаще всего луковицы страдают от грибковых заболеваний, которые до определенного момента просто не дают о себе знать.



Аспергиллезная гниль луковицы

Белая гниль

Пенициллезная (голубая) гниль

Бактериальная гниль

Фузариозная гниль

Как сохранить луковицы здоровыми?

Аспергиллезная гниль на лукеАспергиллез – это инфекционное заболевание, которое вызывается грибком Aspergillus niger и его родственниками. Болезнь также называют «черной плесенью», развивается она на некоторых фруктах и овощах в процессе хранения.Симптомы. На луковицах появляется черный сажистый налет плесени. Воротами для спор Aspergillus niger становятся едва заметные ранки в местах механических повреждений. Сперва на них появляется дымчато-серый налет, на котором со временем формируются мелкие черные плодовые тела, склероции.Профилактика и лечение. Тщательное просушивание выкопанных луковиц и внимательная сортировка посадочного материала перед закладкой на хранение. Забракованный материал следует немедленно утилизировать. Для профилактики заболеваний перед посадкой обработайте луковицы фунгицидами (Максим Дачник, Синклер) или биопрепаратами (Гетероауксин, БисолбиСан, Споробактерин и др.). Соблюдайте сроки выкапывания и правила хранения посадочного материала.Аспергиллез часто поражает заложенные на хранение головки лука и чеснока. Чтобы болезнь не распространялась на другие луковицы, старайтесь держать посадочный материал подальше от мест, где хранится собранный урожай.Белой гнилью называют не одно, а сразу несколько заболеваний, вызываемых грибками Scleritinia bulborum и Sclerotium tuliparium. Особенно часто встречается на участках с кислыми почвами и повышенной влажностью.Симптомы. На луковицах появляется белый войлочный налет, который вскоре буреет. У точки роста может образоваться мокрая гниль.Профилактика и лечение. Своевременное выявление больных экземпляров, тщательное просушивание и сортировка луковиц перед закладкой на хранение. Перед посадкой обрабатывайте посадочный материал фунгицидами или биопрепаратами (БисолбиСан, Гетероауксин и др.)Эту болезнь вызывает группа грибков, поражающих луковицы различных культур. Благоприятные условия для развития: мелкие повреждения, температура ниже 17°C и влажность выше 70%.Симптомы. На луковице появляются мягкие на ощупь серовато-зеленые пятна, на которых позднее проявится грязно-голубая плесень. Если грибок поразит луковицу в то время, когда она находится в грунте, то предположить инфицирование можно по слабым стеблям и плохому цветению.Профилактика и лечение. Соблюдение правил агротехники и хранения посадочного материала. Систематические проверки луковиц во время хранения. Перед посадкой протравливайте луковицы в 0,2%-ном растворе марганцовки.Мягкую бактериальную гниль вызывают некоторые штаммы грибка Pythium ultimum. Заболеть ею могут не только луковицы, но и культивируемые растения. Распространяется болезнь при температуре 12-14°C и выше.Симптомы. При позднем заражении, т.е. во время культивирования, листья растения желтеют, стебли поникают, а бутоны внезапно начинают засыхать. Однако особую опасность это заболевание представляет для луковиц. Они розовеют, становятся мягкими и водянистыми и начинают источать резкий гнилостный запах. Тем не менее, из этих луковиц могут развиваться короткие побеги, что вводит в заблуждение некоторых цветоводов, которые все-таки решаются эти луковицы высадить. Первое время растение выглядит здоровым, но затем стремительно загнивает.Профилактика и лечение. Соблюдение правил выращивания и заготовки посадочного материала, протравливание луковиц накануне высадки марганцовкой или специальными препаратами.Фузариозную гниль вызывают грибки, поражающие донца луковиц. Возбудители заболевания могут долго сохраняться в почве и на растительных остатках, однако при хорошем иммунитете растений они никак себя не проявляют. Однако стоит только проявиться неблагоприятным условиям содержания (резкие перепады температуры, повышенная влажность, недостаток питательных веществ), как болезнь сразу же дает о себе знать. Не менее опасны для здоровья луковиц и механические повреждения, которые посадочный материал получил от вредителей или случайно в процессе ухода.Симптомы. На донце луковиц появляются вдавленные красно-бурые пятна, которые покрываются розоватым налетом при повышенной влажности. Если болезнь поражает растение в процессе вегетации, то в этом случае под ударом оказываются листья и стебель.Профилактика и лечение. Старайтесь не повреждать луковицы в процессе выкапывания, соблюдайте правила хранения и обязательно протравливайте материал перед высадкой в открытый грунт.Несколько простых правил, которые позволят сохранить ваш посадочный материал здоровым:Внимательно следите за сроками выкапывания луковиц. Лучше всего выкапывать их в тот момент, когда листья растения уже начали желтеть, но еще не пожухли окончательно.Выкапывайте луковицы исключительно в сухую погоду. Делают это для того, чтобы снизить вероятность инфицирования посадочного материала через едва заметные ранки, которые могли появиться на луковице в процессе выкапывания именно в тот период, когда риск развития заболевания наиболее высок.Тщательно проводите сортировку. Имеет ли смысл закладывать на хранение уже инфицированный материал, если риск того, что болезнь может распространиться и на другие луковицы, гораздо выше, чем вероятность успеха при проращивании зараженных луковиц? Выбраковывайте и утилизируйте все мягкие и поврежденные луковицы.Перед закладкой обязательно просушивайте луковицы. Пропустив этап тщательной просушки, вы увеличиваете вероятность того, что возбудитель, который при любом другом раскладе продолжил бы и дальше «дремать», внезапно активизируется и наносит серьезный ущерб вашему посадочному материалу.Следите за влажностью и температурой воздуха. В помещении, где хранятся луковицы, влажность не должна превышать 70%. Оптимальная температура воздуха – 23-25°C (в первые два месяца), в остальное время большинству луковичных будет достаточно и 15-17°C.Уделите особое внимание гиацинтам. В первые недели после выкопки их следует хранить при температуре 28-30°C. Посадочный материал мелколуковичных хорошо переносит температуру 12-15°C.Периодически проверяйте посадочный материал. Заведите привычку регулярно проверять луковицы. Так, вы сможете своевременно обнаружить и изолировать «подозрительные» экземпляры.Если вы по какой-то причине не хотите расставаться с зараженными луковицами, например, из-за того, что это какой-то очень редкий сорт, и найти хороший посадочный материал нет никакой возможности, вы можете попытаться их «подлечить». Однако помните, что шанс на выздоровление есть только при двух условиях: поражение невелико и оно не затронуло донце. Алгоритм лечения такой: пораженные ткани аккуратно срежьте, затем луковицу тщательно просушите и обработайте одним из описанных выше фунгицидов, после чего отправьте ее на хранение подальше от луковиц без изъяна.Здоровый посадочный материал – залог здоровья и красоты ваших растений. Соблюдайте правила выращивания и внимательно относитесь к процессу хранения луковиц – и тогда болезни будут обходить ваш цветник стороной.