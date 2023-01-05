1. В 2011 году в Японии подгузников для взрослых впервые было продано больше, чем для младенцев.
2. Часть льда, покрывающего полюса Марса, можно использовать как источник пресной воды.
3. У «Волшебника изумрудного города» есть продолжение. В нем главную героиню кладут в психбольницу, потому что никто не поверил в её историю.
4. Белки умеют мурлыкать.
5. Имплантанты для увеличения груди сначала были испробованы на собаках.
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6. В Норвегии есть город, название которого состоит из одной буквы Å.
7. Маленькая птичка камышовка-барсучок может пролететь 4000 километров без остановки. Если в начале пути она весит 23 грамма, то в конце от неё остаётся всего девять граммов.
8. Слово «авокадо» заимствовано из языка нуатль (на котором говорят в Мексике), где используется для обозначения мужского яичка.
9. Акротомофилия — страсть к ампутации конечностей. Некто Алекс Менсаерт из-за несчастного случая лишился ноги. Алексу это так понравилось, что он добровольно перенёс ещё несколько операций по ампутации здоровых конечностей. Сейчас он живёт с одной левой рукой и вполне счастлив.
10. Летом Эйфелева башня становится выше на 15 см.
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11. У женщин больше волосяных луковиц на теле, чем у мужчин, хотя сам волосяной покров значительно меньше.
12. В человеческом теле достаточно железа, чтобы изготовить гвоздь длиной 7 см.
13. У бобров зубы растут всю жизнь
14. Мозг неандертальца был больше, чем когда-либо у homo sapiens.
15. Во время зимней спячки черепахи могут дышать задом. Да, именно тем, о чём вы подумали.
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Белки умеют мурлыкать: 15 любопытных фактов-таймкиллеров
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