Секретный «проект 80», или как в СССР пытались поставить танк на подводные крылья

В Советском Союзе военно-промышленный комплекс всегда развивался семимильными шагами, поэтому нет ничего удивительного в том, что регулярно там разрабатывали не просто инновационные, а и по-настоящему впечатляющие по техническим характеристикам или просто внешнему виду проекты. Вот только далеко не каждый и сегодня, в век доступности информации, известен массам. К последним как раз и можно отнести практически забытый «проект 80», целью которого было создать танк...на подводных крыльях.
Оказывается, куда больше техники, чем нам обычно представляется, в СССР пытались приспособить к ходу по воде. /Фото: bbc.com
Информации об этом уникальном проекте и сегодня сохранилось не так много. А всё потому, что большинство данных - в первую очередь, технические характеристики - по-прежнему остаются в архивах КБ «Вымпел», которые были рассекречены не так давно. Однако бывшие сотрудники бюро предпочитают больше не скрывать информацию о самых интересных разработках советского периода.
Чертёж плавсредства, вид сверху, и вид спереди. /Фото: topwar.ru
Так, известно техническое задание для создания скоростного танкодесантного плавсредства (сокр. СТП): предполагалось, что оно будет способно быстро принимать на борт танки моделей Т-54/55, обладать скоростью движения не менее 50 км/час и высокой мореходностью, в том числе, преодолевать волнение до пяти баллов. Более того, для этого комплекса также предусматривалась возможность вести огонь прямо с воды.
СТП, вид сбоку. /Фото: topwar.ru
Разработка проекта официально была начата в конце 1950-х годов, хотя и до этого были некоторые попытки создать плавающий танк или подобные концепции. Для создания столь масштабной конструкции привлекались специалисты целого ряда структур, причём каждая отвечала за отдельную часть будущего СТП. Например, танковый понтон проектировали инженеры КБ «Волгобалтсудопроект» под руководством Михаила Щукина, подводными крыльями занимались в ЦКБ по судам на подводных крыльях завода «Красное Сормово» (сегодня - это ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева). А вот двигатель не разрабатывали с нуля, а просто позаимствовали у скоростного парохода «Ракета».
С конструктивной точки зрения система скоростного танкодесантного плавсредства представляла собой два катера, которые устанавливались по бокам танка по аналогии с немоторными понтонами. Каждый катер был оснащён двумя гидроцилиндрами, которые приподнимали конструкцию над землей, пока она не входила в воду до определенной осадки. А во время движения подводные крылья на катерах поднимались, а в передней и задней части танка устанавливались крылья-стяжки, которые также были подняты и прижимались к борту.
Компьютерная модель СТП проекта 80. /Фото: military.wikireading.ru
Часть систем приводилась в движение гидравлических узлов, а потому процесс полного комплектования СТП перед выходом в море занимал 45 минут, в выход танка на берег и вовсе осуществлялся всего за 3 минуты. Эти показатели были зафиксированы во время испытаний полноразмерного опытного образца плавсредства в 1967 году, которые проводились в Севастополе. Кроме того, там же стало ясно, что для успешного управления всем комплексом достаточно всего двух человек экипажа.
Попытки поставить танки на подводные крылья шли многие годы. /Фото: radikal.ru
Правда, во время тех же испытаний были выявлены и проблемы. Так, оказалось, что недостаточно были закреплены стяжки, и одна из них лопнула, что стало причиной падения танка в воду. Кроме того, обнаружились недостатки и в мореходности: при волнении до пяти баллов плавсредство не могло успешно удерживаться на воде, поэтому понтоны частично опускались в воду, и вода попадала в дизельные двигатели, после чего те могли заглохнуть. Однако наиболее неудачными оказались попытки заставить танк стрелять на ходу по воде: сколько бы не бились конструкторы с этой проблемой, а испытательные стрельбы всё равно провалились.
Удачным проект танка на подводных крыльях нельзя. /Фото: rg.ru
Попытки усовершенствовать СТП до приемлемых показателей не прекращались ещё несколько лет. В частности, на судостроительных заводах в Навашино, Рыбинске, Астрахани было построено 13 комплектов скоростных танкодесантных плавсредств «проекта 80», которые регулярно проходили испытания на экспериментальном батальоне крылатых танков, базировавшемся в Севастополе. Однако в конечном итоге в 1971 году было принято решение о закрытии проекта.
Доподлинные причины остановки разработок по «проекту 80» неизвестны, однако специалисты, которые имели возможность ознакомиться с рассекреченной документацией, выдвигают несколько версий. Прежде всего, конструктивные недоработки не могли позволить плавсредству демонстрировать планируемые показатели - узлы и системы, которые применялись в СТП, просто не выдерживали тех нагрузок, которые на них собирались дать.
Всё, что осталось от масштабного проекта сегодня. /Фото: popmech.ru
Однако самым главным промахом оказались тактические недостатки. Ведь десантирование бронетехники происходит десятками машин, а обеспечить безопасных подход такому количеству немаленьких по размеру плавсредств было попросту нереально. Поэтому проект очень быстро показал себя как нежизнеспособный, а практически все экземпляры СТП были утеряны. Лишь один в полуразобранном виде хранится в одном из закрытых фондов Музея бронетанковых войск в Кубинке, но и его восстановить на сегодняшний день не представляется возможным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии