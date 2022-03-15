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Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Вода — источник жизни, она так освежает и так естественна в любом пространстве! Пруды, фонтаны и другие водоемы могут легко оживить ваш внутренний дворик или сад. Если у вас недостаточно места для размещения пруда или вы считаете, что сделать его слишком сложно, мы предлагаем украсить наружное пространство мини-прудом.

Это удивительная идея, так как занимает совсем немного места!

Самый простой способ сделать это — использовать контейнер в качестве основы для пруда, а затем вы можете поместить все, что вам нравится: водные растения, цветы, камни, гальку, разноцветные шарики, даже рыбу или жаб. Какой контейнер вы можете использовать? Буквально все, что у вас есть под рукой: уличный вазон, оцинкованный резервуар, пластиковый контейнер, большую чашу или сделать его самостоятельно из бетона, все зависит от размера водоема, который вы хотите. Взгляните на нашу подборку прудов, которые вас вдохновят.

Мини-пруд из керамического вазона с корягами, зеленью и мхом — естественное украшение для сада

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Мини-пруд из огромного винтажного вазона с зеленью, травами и цветами

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Большая металлическая чаша с растением

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Вкопанная в землю бочка с камнями, водяными лилиями и травами — прекрасная идея для сада

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Потрясающий пруд с рыбками и лилиями

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Пруд с маленьким фонтаном и подсветкой

Деревянная бочка с зеленью и камнями для естественного вида в вашем саду

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Яркий мини-пруд синего цвета с водяными лилиями и травами сделает акцент в вашем саду

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Оцинкованное ведро с водяными лилиями, камнями и зеленью — классная деревенская идея

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Оцинкованная ванна с водяными лилиями и синим стеклянным шаром

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Мини-пруд на балконе из стеклянного аквариума

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Маленький пруд из оцинкованной ванны на балконе

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Пруд с галькой и камнями, а также немного зелени — прекрасное и стильное украшение на открытом воздухе

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Керамический вазон с яркими цветами и зеленью — это красивое и простое украшение

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Маленький пруд с зеленью и парой карпов — это милая и запоминающаяся идея декора

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Металлический пруд с каменным фонтаном и множество водных растений

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Высокий керамический вазон, используемый в качестве пруда с водяными лилиями и другими растениями, отлично подходит для современного пространства

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Терракотовый горшок в виде садовой чаши с различными растениями — очень красивое и шикарное украшение

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Огромная керамическая чаша на заднем дворе с несколькими водными растениями

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Большая голубая чаша с зеленью и водными растениями для естественного декора

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Грубая каменная чаша с зеленью и золотым шаром — это приятная и запоминающаяся идея мини-пруда для сада

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Бамбуковая стена в японском стиле с зеленью, керамической чашей, галькой и зеленью

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Запоминающийся пруд из двух керамических чаш, водяных лилий и зелени с бамбуковым фонтаном

Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

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