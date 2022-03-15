Удивительные идеи мини-пруда для небольшого сада или террасы

Вода — источник жизни, она так освежает и так естественна в любом пространстве! Пруды, фонтаны и другие водоемы могут легко оживить ваш внутренний дворик или сад. Если у вас недостаточно места для размещения пруда или вы считаете, что сделать его слишком сложно, мы предлагаем украсить наружное пространство мини-прудом.

Это удивительная идея, так как занимает совсем немного места!

Самый простой способ сделать это — использовать контейнер в качестве основы для пруда, а затем вы можете поместить все, что вам нравится: водные растения, цветы, камни, гальку, разноцветные шарики, даже рыбу или жаб. Какой контейнер вы можете использовать? Буквально все, что у вас есть под рукой: уличный вазон, оцинкованный резервуар, пластиковый контейнер, большую чашу или сделать его самостоятельно из бетона, все зависит от размера водоема, который вы хотите. Взгляните на нашу подборку прудов, которые вас вдохновят.

Мини-пруд из керамического вазона с корягами, зеленью и мхом — естественное украшение для сада

Мини-пруд из огромного винтажного вазона с зеленью, травами и цветами

Большая металлическая чаша с растением

Вкопанная в землю бочка с камнями, водяными лилиями и травами — прекрасная идея для сада

Потрясающий пруд с рыбками и лилиями

Пруд с маленьким фонтаном и подсветкой

Деревянная бочка с зеленью и камнями для естественного вида в вашем саду

Яркий мини-пруд синего цвета с водяными лилиями и травами сделает акцент в вашем саду

Оцинкованное ведро с водяными лилиями, камнями и зеленью — классная деревенская идея

Оцинкованная ванна с водяными лилиями и синим стеклянным шаром

Мини-пруд на балконе из стеклянного аквариума

Маленький пруд из оцинкованной ванны на балконе

Пруд с галькой и камнями, а также немного зелени — прекрасное и стильное украшение на открытом воздухе

Керамический вазон с яркими цветами и зеленью — это красивое и простое украшение

Маленький пруд с зеленью и парой карпов — это милая и запоминающаяся идея декора

Металлический пруд с каменным фонтаном и множество водных растений

Высокий керамический вазон, используемый в качестве пруда с водяными лилиями и другими растениями, отлично подходит для современного пространства

Терракотовый горшок в виде садовой чаши с различными растениями — очень красивое и шикарное украшение

Огромная керамическая чаша на заднем дворе с несколькими водными растениями

Большая голубая чаша с зеленью и водными растениями для естественного декора

Грубая каменная чаша с зеленью и золотым шаром — это приятная и запоминающаяся идея мини-пруда для сада

Бамбуковая стена в японском стиле с зеленью, керамической чашей, галькой и зеленью

Запоминающийся пруд из двух керамических чаш, водяных лилий и зелени с бамбуковым фонтаном

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