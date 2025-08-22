Иногда кажется, что быстро и без проблем почистить духовку невозможно, ведь нагар, капли жира и кусочки еды намертво пристают к поверхностям. На самом деле, с этой проблемой отлично справляются подручные средства, которые точно найдутся на вашей кухне или в аптечке. Сегодня мы расскажем, как привести духовку в порядок без химии, прилагая минимум усилий.

С чего начать?

Чем почистить духовку?

1. Сода

2. Сода + уксус

3. Уксус + вода

4. Лимон

5. Соль

Полезные лайфхаки

Отдельно замочите противниПеред тем, как приступать к «глобальной» чистке, необходимо подготовить духовку. Для этого удалите пыль и крошки с помощью пылесоса и щелевой насадки. Если у вас не получится добраться до некоторых мест, воспользуйтесь следующим лайфхаком: наденьте на шланг втулку от туалетной бумаги, сплющите один конец и пройдись по труднодоступным зонам – от мусора не останется даже следа.Далее нужно снять и помыть противни вместе с решетками. Можно, по старинке, сделать это в раковине с помощью губки и моющего средства, а можно подключить подручные средства и сэкономить себе кучу времени. Насыпьте в каждый противень по несколько столовых ложек соды (важно, чтобы порошок полностью покрыл дно), а затем распылите туда перекись водорода (для удобства перелейте ее в пульверизатор).Оставьте противни на ночь, а утром уберите загрязнения одним движением при помощи губки. Благодаря этой хитрости вам не придется тратить полчаса времени на то, чтобы убрать нагар и засохшие жирные пятна – они сами растворятся за счет реакции между содой и перекисью водорода.Обратите внимание: Вам не придется тратить много времени и сил на чистку духовки, если вы будете удалять пятна по мере их появления.Если что-то разлилось, сразу нанесите на загрязненные участки соль, чтобы она впитала жидкость. Как только духовка остынет, вы без проблем сможете убрать остатки грязи.Нанесите смесь из соды и воды на загрязненные участкиПервый и самый популярный вариант – это, конечно, сода. Она идеально подходит для чистки практически любых поверхностей, за исключением деликатных, которые порошок может поцарапать. Чтобы с ее помощью привести духовку в порядок, нужно развести соду с водой до образования пасты, нанести готовую смесь на дно и стенки прибора (важно, чтобы паста на попала на нагревательные элементы) и оставить на несколько часов либо на ночь. По истечении времени возьмите влажную губку или тряпку и удалите остатки соды. Кстати, ее же можно использовать для чистки дверцы внутри и снаружи. Для этого пасту нужно будет оставить всего на 30-40 минут.Сода и уксус заменят профессиональный спрейЕсли вам нужно более «агрессивное» средство для удаления загрязнений, тогда используйте в паре с содой уксус. Да-да, неизменный тандем, который является настоящим спасением для хозяек. Эти два продукта точно есть на вашей кухне, поэтому если духовка нуждается в интенсивной чистке, без раздумий берите именно их.Итак, возьмите небольшую миску или контейнер, насыпьте несколько столовых ложек соды и добавьте немного уксуса, чтобы получилась густая смесь с консистенцией пасты. Нанесите ее на загрязненные участки (в том числе и на дверцу) и оставьте на два-три часа. По истечении времени налейте в пульверизатор 50 миллилитров уксуса, 50 миллилитров воды и распылите готовую жидкость на пасту. Через полчаса уберите остатки средства и загрязнений тряпкой.Перелейте раствор в миску и поставьте в духовкуЕсли у вас нет в запасе столько времени, используйте экспресс-средство, состоящее из уксуса и воды. Оно эффективно работает, благодаря тому, что оба компонента отлично размягчают загрязнения и растворяют жиры. Когда загрязнений не слишком много, и они несерьезные, средство подействует уже через 15 минут, а для въевшихся пятен понадобится больше времени.Возьмите кастрюлю, налейте в нее 400 миллилитров воды, поставьте на плиту, а после того, как она закипит, добавьте два стакана уксуса. Снимите кастрюлю с огня и отправьте в разогретую духовку. Оставьте ее внутри примерно на час, после чего откройте дверцу прибора, чтобы выпустить пар. Сделайте мыльный раствор из воды и средства для мытья посуды, смочите в нем губку и протрите духовку внутри. В конце удалите остатки загрязнений чистой тряпкой.Выдавите сок лимона в форму и положите несколько кружочков цитрусовогоЕще одно актуальное средство для решения бытовых задач – это лимонный сок либо лимонная кислота. Если в духовке есть застарелые пятна, которые не получилось убрать привычными способами, лимон придется как нельзя кстати. Кроме основного ингредиента, вам также понадобится глубокая стеклянная миска либо другая емкость, которую можно будет греть в духовке. Наполните ее водой, выдавите сок двух-трех лимонов (ориентируйтесь на сложность загрязнений и размер духовки) и поставьте на противень внутрь прибора. Запустите таймер на 30 минут и идите занимайтесь другими делами. Когда время закончится, и духовка остынет, уберите размягченные загрязнения влажной губкой, а в конце протрите поверхность насухо чистой тряпкой.Соль отлично справляется со свежими пятнамиНа вашей кухне есть еще одно народное средство, которое подходит для чистки духовки – это соль. Есть два варианта ее использования:• Сразу после того, как вы достали готовую еду из духовки, нанесите на свежие жирные пятна немного соли. Оставьте ее на пять-десять минут, чтобы она впитала жир, а после этого удалите загрязнения влажной губкой.• Если вы не успели убрать загрязнения, когда они только появились, воспользуйтесь другим способом. Разведите соль с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, нанесите на дно и стенки, а затем включите духовку. Подождите 10-15 минут, пока соль станет коричневой, уберите ее влажной губкой, после чего пройдитесь по духовке тряпкой, смоченной в мыльном растворе.Таблетка для посудомойки уберет локальные пятнаМы рассказали о самых эффективных народных средствах, которые помогут вам привести духовку в порядок без особых усилий, а теперь поделимся еще несколькими лайфхаками для быстрого удаления загрязнений. Применяйте их в комплексе с вышеупомянутыми средствами, и тогда чистка духовки превратится в настоящее удовольствие.• Чтобы убрать свежие пятна, распечатайте таблетку для посудомойки, смочите ее водой, а затем пройдитесь по загрязненным участкам. Она отлично борется с жиром, поэтому быстро разберется с пятнами на дне и стенках духовки.• Если вы не можете добраться до некоторых участков, возьмите старую зубную щетку, нанесите на нее чистящее средство и аккуратно протрите труднодоступные места. Благодаря своей мягкой щетине она не повредит поверхность духовки.• Для удаления застаревших пятен используйте шарик из фольги. Его не нужно ни в чем смачивать – фольга сама по себе хорошо справляется с жиром.• В духовке остались пятна, с которыми не справилось ни одно средство, так как их не получается размягчить? Попробуйте убрать их с помощью пемзы. Придется тщательно поработать руками, и потратить на это 10-15 минут своего времени, но результат того стоит.• Сделайте кашицу из соды и воды, а затем нанесите ее тонким слоем на дно и стенки духовки перед началом готовки. Так вы создадите тонкий защитный слой, который соберет на себя брызги, жир и прочие загрязнения. В конце вам останется лишь аккуратно снять этот слой влажной губкой.