Самые дорогостоящие сорта чая

Чай является самым популярным напитком в мире после воды. По подсчётам, каждый день выпивается около трёх миллиардов чашек этого ароматного и вкусного напитка, обладающего оздоровительными и омолаживающими свойствами.
В то время как большинство людей довольствуются чаем, который можно купить в ближайшем магазине, настоящие гурманы любят баловать себя эксклюзивными сортами, о существовании которых многим даже неизвестно. Сегодня вы узнаете десять самых дорогих сортов чая!
10. Цветочный чай Tienchi
стоимость 1 кг — 170 долларов
Tienchi — это один из видов женьшеня, произрастающий на юго-западе Китая. Цветки и корень этого растения используются в медицине. Чай Tienchi считают одним из самых полезных в мире. С его помощью на протяжении веков лечили бессонницу, головокружения и кожные высыпания. Чай Tienchi собирается только в провинции Юньнань и обладает прохладным мятным ароматом и запахом женьшеня.
9. Чай Silver Tips Imperial от Makaibari Tea Estate
стоимость за 1 кг — 400 долларов
Обладающий оригинальным цветом и ароматом чай Darjeeling произрастает в одноимённом регионе у подножия Гималаев на высоте 1600-2600 метров над уровнем моря. Поместье Makaibari считается старейшим поместьем в индийском регионе Дарджилинг и первой чайной плантацией, производящей большое количество органических чаёв, однако самым ценным из них считается Silver Tips Imperial. Переплетённый с серебряными полосками, собранный в полнолуние чай является запатентованным продуктом компании Makaibari Tea Estate.
8. Чай Gyokuro
стоимость за 1 кг — 650 долларов
Классифицируемый по методу обработки как Sencha, чай относится к затенённым (перед сбором в течение двух недель его прячут от солнца, благодаря чему в листьях повышается уровень аминокислот). Его выращивают только в регионе Uji (Япония). Заваренный чай, название которого в буквальном переводе означает «драгоценная роса», обладает характерным богатым вкусом и ароматом и бледно-зелёным цветом.
7. Чай Poo Poo Pu-Erh
стоимость за 1 кг — 1000 долларов
Обладающий богатым вкусом, со временем только усиливающимся и становящимся ценнее, чай Pu-Erh производится в регионе Юньнань. По вкусу мало чем отличающийся от обычного чая, он является, пожалуй, самым необычным в мире. Визуально похожий на горсть сухих листьев, на самом деле он представляет собой помёт некоторых разновидностей насекомых, всю жизнь питающихся чайными листьями. Тонизирующий чай, обладающий лечебными свойствами, является настоящим деликатесом, изобретённым китайскими врачами в XVIII веке.
6. Золотистые чайные головки
стоимость за 1 кг — 3000 долларов
Этот чай собирают всего один день в году на единственной горе в мире с помощью золотых ножниц. Срезанные чайные головки сушатся на солнце, затем хранятся в закрытых контейнерах, выпуская полифенолы, желтея и начиная издавать мягкий цветочный аромат. Затем они окрашиваются в 24-каратное золото, благодаря чему напиток становится мерцающим. Этот чай продаётся только в Сингапуре.
5. Чай Tieguanyuin
стоимость за 1 кг — 3000 долларов
Чай назвали в честь буддийского божества — Железной Богини Милосердия. Это сорт чая Oolong, являющийся смесью полуферментированного зелёного и чёрного чая. Обладает каштановым вкусом и состоит из тяжёлых твёрдых хрустящих листьев. Технология производства состоит из десятков этапов, благодаря чему чайные листья можно настаивать до семи раз без потери аромата.
4. Чай Narcissus Wuyi Oolong
стоимость за 1 кг — 6500 долларов
Коробка чая, выставленная на аукцион в Гонконге в 2013 году, датируется 1960 годом. Чай считается одним из самых изысканных сортов чая. Чайные листья собираются на горе Wuyi в провинции Фуцзянь (Китай).
3. Чай Panda Dung
стоимость за 1 кг — 70.000 долларов
В буквальном переводе означающий «фекалии паны», чай, как можно догадаться, производится с участием панд, которые питаются бамбуком, поглощая лишь 30% питательных веществ. Остальные 70% выводятся с экскрементами. Впрочем, чай не является помётом панд: помёт используют для удобрения чайных деревьев.
2. Чайный пакет с бриллиантами PG Tips
стоимость 1 пакетика — 15.000 долларов
Серия чайных пакетиков, украшенных 280 бриллиантами каждый, была выпущена в 2005 году известной британской чайной компанией PG Tips по случаю своего 75-летия. Пакетики наполнены чаем Silver Tips Imperial от Makibari Estate. Деньги от продажи чая отправлялись в благотворительную организацию в Манчестере.
1. Чай Da-Hong Pao
стоимость за 1 кг — 1.200.000 долларов
Чай, название которого переводится как «большая красная мантия», является разновидностью китайского чая Wuyi Oolong. По предположениям, является одним из самых больших секретов династии Мин: благодаря ему, говорят, была излечена больная мать императора. Обладающий целебными свойствами чай нельзя найти в продаже — это ценное китайское национальное достояние преподносится в качестве подарка почётным гостям.
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