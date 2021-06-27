Самые дорогостоящие сорта чая

Чай является самым популярным напитком в мире после воды. По подсчётам, каждый день выпивается около трёх миллиардов чашек этого ароматного и вкусного напитка, обладающего оздоровительными и омолаживающими свойствами.



В то время как большинство людей довольствуются чаем, который можно купить в ближайшем магазине, настоящие гурманы любят баловать себя эксклюзивными сортами, о существовании которых многим даже неизвестно. Сегодня вы узнаете десять самых дорогих сортов чая!



10. Цветочный чай Tienchi

стоимость 1 кг — 170 долларов

9. Чай Silver Tips Imperial от Makaibari Tea Estate

стоимость за 1 кг — 400 долларов

8. Чай Gyokuro

стоимость за 1 кг — 650 долларов

7. Чай Poo Poo Pu-Erh

стоимость за 1 кг — 1000 долларов

6. Золотистые чайные головки

стоимость за 1 кг — 3000 долларов

5. Чай Tieguanyuin

стоимость за 1 кг — 3000 долларов

4. Чай Narcissus Wuyi Oolong

стоимость за 1 кг — 6500 долларов

3. Чай Panda Dung

стоимость за 1 кг — 70.000 долларов

2. Чайный пакет с бриллиантами PG Tips

стоимость 1 пакетика — 15.000 долларов

1. Чай Da-Hong Pao

стоимость за 1 кг — 1.200.000 долларов